AVILEN、E資格の新シラバス対応講座を2026年2月から提供開始

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（東京都中央区、代表取締役：高橋光太郎、以下AVILEN）は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（以下、JDLA）主催のE資格 2026#2（2026年8月試験）から適用される最新の試験範囲に対応したE資格対策講座を、2026年2月2日より提供開始することをお知らせいたします。

◆シラバス改定に伴うAVILENの対応

提供開始日：2026年2月2日

E資格講座および機械学習講座では、シラバス改定に伴って追加された項目を反映し、講義動画および修了課題の内容を追加・修正しています。

理解推奨項目（新シラバス記載の項目）についても講座内容に含めており、機械学習・深層学習の基礎理論を網羅的・体系的に学習できます。

また、2025年8月1日から2026年2月1日までの期間にE資格講座または機械学習講座をご購入されたお客様には、シラバス2026#2対応のE資格講座を無償で提供いたします。

（※サービス提供期間および閲覧可能期間は、現在提供中の講座と同一です。）

◆「全人類がわかるE資格講座」について

全人類がわかるE資格講座」は、AVILENが提供するJDLA認定プログラムです。2021#1～2025#1の期間において合格者輩出数No.1（※1）、累計2,323名の合格者を輩出しています。

＜E資格講座サービスページ＞

https://avilen.co.jp/personal/course/e-certificate/

※1｜JDLAのE資格実績報告より。教育機関を除き、50名以上受験しているJDLA認定事業者の中での実績。

◆今後の展望

E資格の合格に向けた知識習得にとどまらず、実務でのAI活用を見据えた演習コンテンツやサポート体制の強化を進めてまいります。さらに、受講後の実務活用やスキル定着までを見据えた学習設計を通じて、AIエンジニアとしての実践力向上を支援していきます。

AVILENは今後も、E資格合格とその先の実務活躍を見据えた教育プログラムの提供を通じて、AI人材の育成に貢献してまいります。

◆ご相談・見積依頼

サービスページ

資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/course/e-certificate/form/download/

見積依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/course/e-certificate/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。