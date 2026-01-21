「自分らしさ」を大切に、従来の枠にとらわれない新しい装いを提案「レディーススタイルのネクタイ」が洋服の青山から新登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、ファッションの多様化を背景に自分らしい着こなしを重視するZ世代をはじめとするお客様へ向けた新アイテムとして「レディーススタイルのネクタイ」を1月21日（水）より「洋服の青山」限定30店と公式オンラインストアで販売開始します。

◎商品ページ：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038308673/

昨今、ファッション業界では多様性を尊重した着こなしが浸透してきており、特にZ世代を中心とした層では、「周囲と同じ」ではなく「自分らしさ」を大切に服装を選ぶ傾向が高まっています。当社をご利用いただいている女性のお客様においても、これまで選んでこなかったメンズスタイルのオーダースーツを仕立てたり、性別にとらわれないスタイルを取り入れたりすることで、自分らしさを表現する傾向も見受けられます。（2ページ 参考資料参照）そのような背景から、気軽にメンズライクを表現できる「レディーススタイルのネクタイ」を初めて企画しました。

今回発売するネクタイは、ブラウスやレディーススタイルジャケットとの相性を追求した設計となっており、メンズスタイルのネクタイと比べ大剣（剣先）幅は約半分、長さも約6～7センチ短くしました。これにより、ブラウスの襟でも結び目をきれいに収めることに加え、レディースタイルジャケットのコンパクトなVゾーンにおいてもバランスをきれいに取ることができ、顔回りをすっきりさせます。また、光沢感のある生地を採用し、厚みと適度な質感に調整するなど、細部にもこだわりました。

【商品概要】

商品名 スキニータイ

素材 ポリエステル100%

仕様 全長：137センチ、大剣幅：4センチ

色柄 無地 ブラック／チャコール

販売価格 税込2,189円

販売店舗 洋服の青山 限定30店／公式オンラインストア

■参考資料

オーダースーツは、コロナ禍を経てビジネスパーソンが求めるビジネスウエアへの価値観の変化から、自分好みにカスタマイズできるとして注目されています。近年では、多様化する着こなしの中でも「オシャレ着」として、あえてスーツを着用するという若者も増えてきています。

また、普段のファッションにおいてもメンズスタイル・レディーススタイルに縛られずに自分らしいスタイルでアイテムを選択する若者も増加傾向で、最近では、女性のお客様が普段選ばないメンズスタイルでオーダースーツを仕立てるなど、従来の性別にとらわれない考え方も強くなってきています。店舗からも、「女性のお客様に対して、これまで挑戦できていなかったメンズスタイルのオーダースーツをご案内することが増えてきた」などの声もあがっていることから、洋服の青山のアプリ会員様に向けて「オーダースーツの服装に関する意識調査」のアンケートを実施しました。

■調査サマリー：オーダースーツに関する意識調査

＜アンケート実施概要＞

調査方法：インターネット調査

有効回答数：女性848名

調査対象：対象年齢10代～50代以上女性（「洋服の青山」のアプリ会員）

集計期間：2025年1月31日～2月7日

■オーダースーツに関する意識調査リリースURL：https://tinyurl.com/s9dhddyr

■年代および構成

■昨今私服はジェンダーレスが増えてきていますが、メンズスタイルのファッションに興味はありますか？

・女性全体で約50％の方が

メンズスタイルのファッションに関心がある

・「興味がある」と回答した方は

20代以下の割合が最も高い

20代以下・・・53.4％

30代・・・39.0％

40代・・・47.6%

50代・・・48.8%