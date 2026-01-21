mitoco、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて15回連続受賞

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社所在地：東京都中央区 、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下テラスカイ）が提供するグループウェアmitoco(ミトコ)は、アイティクラウド株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太、以下アイティクラウド）主催の「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、グループウェア部門で「High Performer」を受賞いたしました。グループウェア部門での受賞は「ITreview Grid Award 2022 Summer」以来、15回連続となります。

●ITreview Grid Awardとは

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが運営する法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿された約15.2万件のレビューをもとに、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

「mitoco」は、2026年1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「グループウェア部門」で、顧客満足度の優れた製品に贈られる「High Performer」を15回連続で受賞しました。「High Performer」は、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号とされています。

●mitocoレビューページ

https://www.itreview.jp/products/mitoco/reviews

●mitocoの受賞カテゴリ-：グループウェア

https://www.itreview.jp/categories/groupware

＜mitocoについて＞

「mitoco」はSalesforceをプラットフォームとするコミュニケーションツールです。カレンダーやワークフローなどのグループウェアに加え、「mitoco AI」「mitoco Buddy」などのAI関連アプリや、「mitoco 会計」「mitoco Work 経費」や「mitoco Work 勤怠」などのバックオフィスを支えるアプリも提供しています。これらのアプリのデータを、Salesforce上のCRMデータと連携し、顧客情報の一元管理を実現します。

https://www.mitoco.net/

