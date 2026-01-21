京都・祇園の伝統的空間とVR/AR技術を融合させた歴史体験ソリューションを企画・開発複数人同時体験型MVRの実証イベントを実施

株式会社エスユーエス

株式会社エスユーエス（本社：京都市下京区、代表取締役社長：齋藤 公男）は、1999年の創業以来、京都の地で技術を磨き続けてまいりました。地域と共に歩み、25周年を迎えた今、当社が培ってきた最先端技術と古都の伝統を融合させ、祇園のお茶屋（※1）という格式高い空間を舞台にした没入型「歴史体験ソリューション」を企画・開発いたしました。

「歴史体験ソリューション」は、当社独自の複数人同時体験型VR（MVR ※2）技術を活用し、お茶屋という物理空間を活かしながら歴史上の物語を身体的に追体験できるものです。本コンテンツは、2026年2月に祇園で開催される伝統行事に合わせた実証イベントにて、その全容を一般公開いたします。

▼開発中の操作者視点です ▼イベントフライヤー

■取り組みの背景

観光地において、現地を訪れるだけでは伝わりにくい歴史や物語をどう体験させるかが課題となっています。現地の空間を活かしつつ最先端技術で歴史を追体験する身体的なアクティビティの提供が、その土地への理解を深める強力なきっかけになると考えました。京都に拠点を置く企業として、伝統文化と技術を融合させた新たな活用モデルを構築し、地域産業の活性化に貢献してまいります。

■技術的特徴

当社独自のVR/AR技術により、複数人が同一の仮想空間を共有しながら、お互いに連携して物語を進めることができるため、グループで一体感のある体験をお楽しみいただけます。お茶屋という物理空間とVR/AR内の歴史空間をリンクさせることで没入感を実現しています。

■実証コンテンツ：「義経逃避行 ～祇園あやかし奇譚～」

「源義経が祇園のお茶屋に潜伏していた」という独自設定のアクションゲームです。参加者は義経となり、平家の怨霊と戦う没入体験を通じ、史実とエンターテインメントを融合させた新たな歴史体験を楽しむことができます。

■開催概要

本コンテンツは、祇園の節分行事「おばけ」の一環として下記日程にてご体験いただけます。

・イベント名：大仲座おばけ2026

・開催場所 ：お茶屋「大仲」

・開催日程 ：2026年2月3日（火）～2月13日（金）※2月8日（日）は休業日となります。

・開催時間（全日共通・入替制）：※開場は各回の開演20分前です。

13:00 ～ / 15:15 ～ / 17:30 ～ / 19:45 ～ の1日4回開催

・入場料他詳細：大仲座おばけ2026イベントサイト

https://chimerical-crepe-1454c6.netlify.app/flyer_A.pdf

【ご予約・お問い合わせ】

本イベントは完全予約制です。

お茶屋「大仲」（Tel：080-5310-7326）まで直接お電話またはショートメールにてご連絡ください。

■エスユーエスについて

株式会社エスユーエスは、IT・機械・電気・電子・化学といった分野を中心とした、技術系のアウトソーシングが事業の主軸です。当社のエンジニアは全員が正社員となっており、当社内での受託開発のほか、顧客企業の現場に常駐する請負型、顧客企業への派遣という3つの形態でサービス提供を行っています。さらに、近年ビジネス活用の動きが進む AR/VR 技術の開発にもいち早く着手し事業化に成功。事業の新たな柱と位置づけています。産業界でも現在、実用化に向けた研究開発が多方面で加速しており、AR/VR領域で先行する当社に多くの企業から相談が寄せられています。

株式会社エスユーエス

本店所在地 ：京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 公男

設立年月日 ：1999年9月１日

資本金 ：4億3,600万円（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

■IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野におけるエンジニア派遣・開発請負

■AR/VR教育および AR/VR ソリューション開発・販売

■AI教育および AI ソリューション

■ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援

■その他IT を活用したサービス事業

URL ：https://www.sus-g.co.jp/

※1 お茶屋：紹介制で芸舞妓の芸を楽しむ、京都特有の格式高い社交場 。

※2 MVR（Moving VR）：当社が独自開発した、複数名が同一の仮想空間を共有し、自らの足で移動可能なVRプラットフォーム（商標登録済）。