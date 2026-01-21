USB充電式でコードレス！キッチンや食卓など場所を選ばず快適に使える「Toffy コードレスハンドブレンダー」発売

株式会社ラドンナ

2026年1月28日（水）より順次発売

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」から、「Toffy コードレスハンドブレンダー」を発売します。

「Toffy コードレスハンドブレンダー」は、1台で「つぶす」「まぜる」の2役を使い分けられる、USB充電式のハンドブレンダーです。本体上部のスピード調節ダイヤルで、食材に合わせてスムーズに回転スピードを変えることができ、料理の下ごしらえから、スムージーや離乳食、お鍋で仕上げる本格ポタージュまで、料理の幅がぐんと広がります。充電式でコードレスなので、コンセントの位置やコードのわずらわしさを気にせず、使う場所を選ばない手軽さも嬉しいポイントです。誤作動防止のため、ロック解除ボタンと運転ボタンの２段階操作による安全設計を採用しており、安心してご使用いただけます。さらに、本体とブレンダーをセットできるUSB充電スタンドと、目盛り付きの専用カップが付属。専用カップは蓋付きなので、準備しておいた食材や調理後もそのまま冷蔵庫で保存することができ、調理以外にも便利に活用できます。また、専用カップに水と洗剤を入れて数秒攪拌すれば、刃に触れず手早く洗うことができ、お手入れもラクラク！

カラーはToffyシリーズで人気の「ペールアクア」「アッシュホワイト」の2色展開。どこか懐かしいレトロクラシックなデザインで、毎日のお料理時間を彩り豊かに演出します。

◆製品概要

品名 ：Toffy コードレスハンドブレンダー

本体価格 ：\7,500＋消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-bd6/

充電式でコードレス！場所を選ばず使えて便利

コードレスだから、コンセントの場所やコードのわずらわしさを気にせずに使えて便利。食材や調理器具など物が広がりがちなキッチンでも、コードがからまる心配がなく、場所を選ばずに使えてお料理の効率もアップ！

ブレンダーもセットできるUSB充電スタンドに本体を置くだけで充電ができ、収納にも便利です。

1台で「つぶす」 「まぜる」の2役！回転スピードが無段階で調整可能

1台で「つぶす」 「まぜる」の2役を使い分けることができ、いつもの料理をスピーディーに、手のかかる料理も簡単に作れます。また、本体上部にあるスピード調節ダイヤルで、無段階で回転スピード調整が可能。食材に合わせてスピードを変えられます。金属製のボウル・お鍋などに直接使用できるので、洗い物も最小限に！料理の下ごしらえから、スムージーや離乳食、お鍋で仕上げる本格ポタージュまで、料理の幅がぐんと広がります。

調理や保存に使える専用カップが付属

目盛り付きの専用カップが付属しています。調理前の準備しておいた食材や調理後もそのまま冷蔵庫で保存できます。別の容器に移す必要がないので、洗い物が増えないのも嬉しいポイント。蓋は、調理時の滑り止めにも使えます。また、専用カップに水と洗剤を入れて数秒攪拌すれば、刃に触れず手早く洗うことができ、お手入れもラクラク！

2段階操作で誤作動を防止

誤作動防止のため、ロック解除ボタンと

運転ボタンの２段階操作を採用し、安全に配慮しています。

ブレンダーを浮かせて置ける本体デザイン

調理途中に寝かせて置いても、ブレンダーの先端がテーブルに触れず、清潔にお使いいただけます。

◆レシピ例（詳しいレシピは製品公式ページに掲載しています。）

◆製品仕様

品名 ：Toffy コードレスハンドブレンダー

品番・カラー ：K-BD6-PA（ペールアクア）/ K-BD6-AW（アッシュホワイト）

外形寸法 ：約64（W）×384（H）×68（D）mm（本体+ブレンダー）

約160（W）×233（H）×85（D）mm（USB充電スタンドセット時）

重量 ：約615g（本体+ブレンダー）

電源 ：5V 2.0A（USB充電式）

充電電池 ：リチウムイオン蓄電池 7.4V 2000mAh（保護回路付）

充電時間 ：約2時間

定格動作時間 ：2分

USBケーブル長：約50cm

付属品 ：USB充電スタンド、専用カップ、専用カップ蓋、専用USBケーブル、

掃除用ブラシ、ユーザーズガイド（保証書含む）

■掲載時お問い合わせ先

株式会社ラドンナ 03-5620-2780（代表）

https://ladonna-co.net/