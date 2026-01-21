お召列車用電機にまつわるエピソードを収録『電気機関車EX（エクスプローラ） 』Vol.38発刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『電気機関車EX（エクスプローラ）』Vol.38を2026年1月21日に発売いたしました。

■特集 お召電機の象徴“帯”

1953（昭和28）年、お召列車牽引用として発注・製造された唯一の電気機関車EF58 60と61。当時量産されていた一般型EF58との差異は車体側面中央部の長さ14700mm×幅70mmのステンレス帯を配したこと。その姿は引退するまで変わることはなく、お召機の象徴となった。

特集ではこのステンレス帯の製造図面をJR関係者から提供を受け本邦初公開。図面からいまもなお人気を誇るお召機EF58 60・61（61号機は大宮鉄道博物館収蔵展示中）の魅力を解説。この帯のデザインはその後のお召列車牽引機にも影響し、1985年「つくば博覧会」開催の際に常磐線などで運転されたEF81 81、1986年の「山梨国体」開催の際に中央本線で運転されたEF64 77の両貨物牽引機にも帯が追加され、一線を画す存在となった。この2両がどうして貨物機からお召機に選定されたかなど、当時のお召列車運転に携わった国鉄本社運転局と八王子機関区の担当者にインタビュー、知られざる舞台裏を解説。さらにEF64 77に関しては、お召列車の乗務員が実際の運転台に掲出した運転時刻表と機関車の装飾品などを誌面で初披露する。

■悲運の機関区「内郷区の16年半」

常磐線内郷駅に隣接する形で1967（昭和42）年9月～1984（昭和59）年2月までのわずか16年半の間だけ存在した機関区があった。その名は内郷機関区。電気機関車はED75とEF80が配置され旅客列車と貨物列車に使われていた。この2種の電気機関車の配置変遷と運用を、当時の国鉄資料から紐解く。

■さよならEF66 100番代

来る3月ダイヤ改正でJR貨物のEF66 100番代が引退する。誌面では誕生から今日までの足跡をグラフとともに振り返る。

■本誌は以下のような方におすすめです

- 国鉄型車両ファン- 機関車ファン- 電気機関車ファン- 機関車のメカニズムに興味がある方

■誌面イメージ

■本誌の構成

特集 発掘EF58 60・61の製造図面から読む お召機の栄誉「飾り板」／国鉄最後のお召機が誕生するまで EF64 77お召装飾秘話／国鉄末期の中央東線EF64の移動／「天空」からの眺め 第21回 上越線：小千谷～越後滝谷／ありがとうEF66 100番代の37年／EF66 100番代一覧表／100番代の変形機／Gallery 田端最終章 東京から消えた電機配置区／新鶴見EF65PF 年末の臨貨・代走記録／弘南・北陸・福井鉄道の冬の守り神 除雪電機の活躍2026 ／結解喜幸の謎ナゾ電機19／国鉄技術者の回想 国鉄社形電気機関車／ED75、EF80・81と歩んだ悲運な機関区 内郷機関区16年半の歴史／電気機関車「形式写真館」 国鉄ED17・ED18電気機関車（後編）／「私と電気機関車」第38話 スキー臨時列車／資料で振り返る…あの時・あの列車 古豪EF59終焉のとき／山陽路のEF62 短期間で終わった新天地での活躍／国鉄電気機関車史 第37回 ED73

■書誌情報

誌名：電気機関車EX（エクスプローラ） Vol.38

発売日：2026年1月21日（水）

仕様：A4変形判／164ページ

定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1651-1

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10152104.html

