バッグメーカーエース株式会社と共同開発した多機能スーツケース1/27(火)より順次発売　旅を”整える”機能的なトラベルアイテムの特集ページも公開

ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、バッグメーカーのエース株式会社（本社: 東京都渋谷区 代表取締役社長: 森下 宏明）と共同開発をした多機能スーツケースを、1月27日(火)から全国のアフタヌーンティー・リビング店舗および公式オンラインストアで順次販売をいたします。背面にはドリンクホルダーを備え、サイドには簡易フック機能付きの台座を配置。移動中の使いやすさにも配慮した設計で、旅をスマートにサポートいたします。

さらに、旅をより快適に“整える”機能的なトラベルアイテムをまとめた特集ページを公式オンラインストアにて、2月4日(水)公開。お洋服をハンガーごと収納ができるオーガナイザーや、スーツケースに取り付けてスマートに移動ができるキャリーオンケースなど、旅の準備から移動、滞在中までを快適にサポートするアイテムが揃います。

詳しくこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-travel/

※特集ページは2月4日より公開予定

■ACE×Afternoon Tea共同開発のスーツケース

スーツケース \22,000

機能性と使いやすさを兼ね備えたスーツケース。

背面ドリンクホルダーやサイド簡易フック、ストッパー付きキャスターなど充実な仕様に加え、TSロック対応、機内持ち込み可能サイズ※で、出張や旅行をスマートにサポートします。

※国内線・国際線100席以上の航空機に対応

※価格は全て税込み

■エース株式会社

1940年創業のバッグ総合メーカー。

1953年には、当時「バッグの一大革命」と称されたナイロン製バッグを業界で初めて開発しました。

また1964年より国内でスーツケースの製造を開始し、半世紀以上にわたり厳しい品質管理のもとで生産を継続。数々のヒット商品を世に送り出しています。現在はバッグのリーディングカンパニーとして、機能性・デザイン性・耐久性を兼ね備えたPROTECA（プロテカ）、ace.（エース）など、多彩なブランドを展開しています。

http://www.ace.jp

■旅行をサポートしてくれる機能的なトラベルアイテム

※以下アイテムはエース共同開発ではありません

●これ一つでスマートに整う！

オーガナイザー \5,280

お洋服を畳まずそのまま重ねて収納でき、ハンガーごと持ち運びも可能。

シワを防ぎつつ、インナーや靴下などの小物も複数ポケットでまとめて収納できます。

●移動をよりスマートに

マルチホルダー \3,850

スーツケースの持ち手に装着してボトル類をまとめて持ち運べる便利アイテム。調節可能な紐とバックル仕様で、車のヘッドレストに取り付けたり、ショルダーバッグとしても活躍します。

●いつでも小さなドレッサーに

そのままメイクポーチ \4,180

スキンケアやメイクアイテムをそのまま収納・持ち運びができる、ミラー付きの機能的なポーチ。ロゴ入りメタルパーツが洗練された印象で、付属の鏡を立てて外出先でも快適にメイクができます。

●細やかな仕分けを快適にサポート

インデックスポーチ \2,530

可動式のチケットホルダーを内蔵し、収納物の確認や取り出しを快適にサポート。国ごとに紙幣を整理できるため、海外旅行シーンに適した機能性の高いポーチです。

●買い物からアウトドアまで幅広いシーンで活躍

マルチバッグ \4,290

トートバッグとしての使用はもちろん、車のヘッドレストに掛けることで車内の荷物を安定させ、快適な空間づくりをサポートする多機能バッグです。さらに、スーパーのカゴにセットして使用できるため、日々の買い物はもちろん、アウトドアやレジャーなど幅広いシーンで活躍します。未使用時にはコンパクトに折りたためる設計で、携帯性にも優れています。

※ヘッドレストの形状によっては、ご使用出来ない場合があります

※価格は全て税込み

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)