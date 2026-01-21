AIエージェントで広範囲な業務プロセスを自律的に判断し、遂行するソリューションを提供開始

株式会社日立ソリューションズAIエージェント活用業務自動化ソリューションのイメージ

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、AIとRPAロボットが連携し、システムやアプリケーションを横断的に操作し、広範囲で複雑な業務プロセスを自律的に判断・遂行する「AIエージェント活用業務自動化ソリューション」の提供を、1月21日より開始します。

本ソリューションは、AIがRPAロボットを手足のように動かすAIエージェントの活用に向けて、ノーコードやローコードでのAIエージェントの導入教育から開発、運用までを支援するものです。AIとRPAロボットが連携することで、さまざまなクラウドサービスに加え、APIを持たない社内のオンプレミスシステムの操作も自動化することができます。さらに、他社が提供する複数のAIエージェント同士を連携させることも可能です。これらにより、まるで部下が日常の業務を遂行するようになるため、企業は、創造的な業務やイノベーション創出に人財を集中させ、競争力向上につなげられます。

日立ソリューションズは特定の見積作成業務に本ソリューションを適用し、作業工程の約80％の自動化、担当者の作業時間の約90%削減に成功しました。今後も、「DX by AX toward SX」をコンセプトに、AIの活用を通じたDXをベースに変革を推進し、価値創出と持続可能な社会の実現に貢献していきます。



■「AIエージェント活用業務自動化ソリューション」の特長

１．オープンな標準規格MCP*1やマルチAIエージェントに対応しており、柔軟に多様なシステムと連携でき、より広範囲で高度な業務自動化を実現

２．クラウドサービスやオンプレミスシステムを横断して業務を行うAIエージェントを自然言語やノーコード、ローコードで作成可能。一般的なAPIを利用するAIエージェントと異なり、APIがないシステムを使う業務も自動化

３．業務内容や目的に応じて、AIエージェントが自律的に判断したり、判断後に特定の業務を実行したり、人へ確認したりするなど柔軟に対応

４．日立ソリューションズの経験豊富な技術者が、自動化する業務プロセスの選定やAIエージェントの作成支援、運用、改善までトータルに支援

※1 Model Context Protocolの略。異なるツール間で文脈を標準的にやり取りする仕組み



■日立ソリューションズの見積書の作成業務におけるユースケース

日立ソリューションズは、特定のサービスのライセンス販売における見積書の作成業務に本ソリューションを適用し、作業工程の約80％の自動化と、担当者の作業時間の約90%削減を成功しました。担当者がメールの内容から顧客要件を把握し、価格表をもとに手作業で算出し、チェックリストに沿った確認を行うという一連の見積作成業務を、AIエージェントで完全自動化しました。AIエージェントが担当者と対話しながら、必要なクラウドサービスを選択、データを取得し、見積書作成後に担当者へ確認を依頼、さらにライセンス販売元ベンダーへの連絡や調整までを自動で行います。

■背景

多くの企業で事業創出やビジネスモデルの再構築が課題となる中、深刻な労働者不足への対応は企業にとって喫緊の課題です。従来、業務自動化の手段として期待されてきたRPAは、定型業務の自動化には強みがある一方、柔軟な判断を要する業務には対応が難しいという制約がありました。

日立ソリューションズは、これまでRPAやiPaaSを中心に200社以上の自動化を支援してきた経験と、幅広い業種、業務におけるAI活用を支援してきた実績があります。これらの知見を活かし、AIとRPAロボットを組み合わせたAIエージェントを活用できるソリューションを提供することにしました。これにより、自然言語理解や意思決定を伴う複雑かつ高度な業務の自動化を実現します。



■「AIエージェント活用業務自動化ソリューション」について

本ソリューションは、人とRPAロボット、AIの協働作業を実現するAutomation Anywhere、UiPath、Workatoをプラットフォームとして提供します。

https://www.hitachi-solutions.co.jp/ai-agent/

日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。

日立ソリューションズのAXの取り組みについて

日立ソリューションズグループは、IT人財不足に備えた生産性向上、市場での競争力強化に向けて、「DX by AX toward SX」というコンセプトの下、国内外の拠点の従業員全員がAIや生成AI、AIエージェントを活用し、高い付加価値を創出することをめざしています。

具体的には、 AIエージェントや生成AIを活用した開発のユースケース、よくある社内問い合わせ対応など、特定の業務向けのチャットボットが集約されたイントラの専用サイトも整備しています。また、活用促進に向けて、アイデアや事例を募集する全社コンテストも開催しています。



ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/

※その他、本文中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。