「政略結婚なのにどうして執着するのですか？」「ジャンル、変えさせて頂きます！」がピッコマくじに登場！

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）は、ハズレなしのオンラインくじサービス『ピッコマくじ』の1月後半の新作ラインアップを公開いたしました。



新ラインアップとして、「政略結婚なのにどうして執着するのですか？」を1月21日（水）より、「ジャンル、変えさせて頂きます！」を1月28日（水）より、それぞれ発売いたします。

描き下ろしイラストを使用したアイテムをはじめ、作品の世界観を日常の中でも楽しめるピッコマくじ限定の商品を多数ご用意しております。

『ピッコマくじ』とは

『ピッコマくじ』は、ピッコマで人気の作品を対象とした、ハズレなしのオンラインくじサービスです。作品の世界観を反映した限定グッズを、手軽にお楽しみ頂けます。

- サービス名：ピッコマくじ（https://kuji.piccoma.com/）- 販売価格：770円（税込）～※別途、送料が発生します。詳細は『ピッコマくじ』サービスサイトにてご確認ください。- 賞の種類：A～F賞（※1）をはじめ、6種類以上の商品をご用意しています。またそれに加え、くじ箱の最後の1個を引いた人だけが手に入れられる「ラストくじ賞」もございます。- URL：https://kuji.piccoma.com/

1月21日（水）発売「政略結婚なのにどうして執着するのですか？」

政略結婚から始まる二人の関係や、すれ違いながらも惹かれ合う気持ちを商品化。繊細な表情や仕草が伝わる原作イラストや、箔加工や透明感のあるアクリル素材を組み合わせ、作品が持つ上品で切なくもロマンチックな雰囲気を表現しました。

物語のときめきや緊張感を、日常の中でも楽しめるアイテムが揃っています。

- 作品名：政略結婚なのにどうして執着するのですか？- 発売日：2026年1月21日（水）より- URL：https://kuji.piccoma.com/※実際の商品と異なる場合があります。

【種類数】

全6賞32種＋ラストくじ賞（1種）



A賞：箔アクリルアートプレート（全1種）

B賞：ノアのHUGぬいぐるみ（全1種）

C賞：ミニアクリル色紙（全5種）

D賞：グレーン胸きゅんアクリルスタンド（全5種）／描き下ろしイラスト使用

E賞：ミニアクリルブロック（全8種）／描き下ろしイラスト使用

F賞：コレクションカード&ミニクリアファイルセット（全12種）

ラストくじ賞：ノアのHUGぬいぐるみ～ラストくじver.～（全1種）

■作品紹介

(C)jajak&SKELL&TTM&Night Cat Mary&DD/DAON STUDIO「政略結婚なのにどうして執着するのですか？」

作者：jajak・TTM・ Night Cat Mary・DD

出版社：Daoncreative

▼あらすじ

「俺の妻として認められるなどとは夢にも思わない方がいい。俺がバラジットの娘に跡継ぎを産ませることは永遠にない。」 ナディアはつい、私もそのつもりだと相槌を打つところだった。 ありがとうございます、侯爵様。 自分で言ったこと、守ってくださいね。 ＊＊＊ 「侯爵様は私と部屋を共にするつもりはないとおっしゃいました」 「……」 「なので跡継ぎを設けるためには妾を囲うしか…」 「……」 グシャッ 何かがつぶれた音にナディアはバッと振り返った。 すると夫が手をついているテーブルの端にヒビが入っているのが見えた。 どうしてあそこに突然ヒビが…？

作品を読む :https://piccoma.com/web/redir_link/5368?openExternalBrowser=1

1月28日（水）発売「ジャンル、変えさせて頂きます！」

A賞とラストくじ賞には、読者から大人気の主人公の甥・ルカのフィギュア化がついに実現。さらに、家族写真や肖像画をモチーフにしたキャラファインマットなど、作品ファンの期待に応える充実のラインアップです。

【種類数】

全6賞33種＋ラストくじ賞（1種）

【商品一覧】

A賞：ルカフィギュア（全1種）

B賞：キャラファインマット（全2種）

C賞：ぬいぐるみマスコット（全3種）

D賞：アクリルスタンド（全6種）

E賞：グリッター缶バッジ（全11種）

F賞：コレクションカード&ミニクリアファイルセット（全10種）

ラストくじ賞：ルカフィギュア～ラストくじver.～（全1種）

■作品紹介

(C)Garine, KEN / Yeondam「ジャンル、変えさせて頂きます！」

漫画：Garine

原作：KEN

出版社：Kakao Entertainment Corp.

▼あらすじ

「え？ここって”あの小説”の中!?」 ある日目を覚ますと、そこは大好きだった小説「冬の森の主」の世界！ よりにもよって幼い主人公ルカをイジメる悪女の叔母に憑依していた… 夢も希望もない復讐劇の主人公であるルカを不憫に思い、かつて小説で読んだ”叔父が迎えに来る日”まで懸命に育てることを決意！ …のはずが 「お…お母さん！」 突然、叔母から母親にーっ!? 「親子の仲を引き裂くわけにはいきません。あなたも共にヴィンターバルト家へ参りましょう」 ちょっとちょっと…復讐劇から逃れられると思ってたのにどうなってるのーっ!!

作品を読む :https://piccoma.com/web/redir_link/5367?openExternalBrowser=1





『ピッコマくじ』では、2月も新たな作品ラインアップの追加を予定しております。

今後も、オンラインくじを通じてファンの皆様が作品の世界をより身近に感じられる機会を提供してまいります。今後の配信作品についても、詳細が決まり次第、順次発表いたします。

※1 賞数は作品により異なります。





【関連サイト】

「ピッコマくじ」公式Xアカウント(https://x.com/piccoma_kuji_jp)

「ピッコマくじ」公式YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

●「ピッコマくじ」サービス概要

ピッコマくじは株式会社カカオピッコマが運営するいつでもどこでも気軽に楽しめるオンラインくじサービスです。このたび、新サービス「ピッコマくじ」を通して、ピッコマで出会った作品の世界観をより深く堪能できる体験の提供を目指してまいります。

・サービス名:ピッコマくじ

・プラットホーム:Web(https://kuji.piccoma.com/)

・利用料金:有料

・ピッコマくじ公式チャンネル X(旧Twitter)(https://x.com/piccoma_kuji_jp) YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

・運営:株式会社カカオピッコマ

※「ピッコマくじ」は、株式会社カカオピッコマの商標または登録商標です。