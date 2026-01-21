あの大人気コンテンツ「教育番組」がフリューのプライズに初登場！こいつ…光るぞ…！？タマの超BIGぬいぐるみなどが１月下旬より順次登場
フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、クリエイター・ももにくす氏によるオリジナルコンテンツ「教育番組」のアミューズメント専用景品（以下プライズ）を1月下旬より順次全国のアミューズメント施設に投入いたします。
「教育番組」は、「存在しない教育番組」をコンセプトにした今SNSで話題沸騰中の動画コンテンツです。フリューのプライズに初登場となる今回は、「げんだいしゃかいに もまれていきるアザラシ」タマの魅力を詰め込んだ2つのアイテムをお届けします。暗闇で目が光る超BIGぬいぐるみや、タマの顔型にダイカットしたマグカップなど、シュールな笑いと癒しを日常にプラスするグッズをぜひお手元でお楽しみください。
＜「教育番組」プライズ特徴（1月・2月展開商品）＞
■1月展開商品
超BIGぬいぐるみ タマ～発光～（全1種類）
1月は「教育番組」のタマが約40cmの超BIGサイズなぬいぐるみになってフリュープライズに初登場。大きなサイズなので抱き心地抜群です。さらに、暗闇でタマの目が光る蓄光生地を使用しているのもポイント。お部屋の照明を消した瞬間のインパクトは絶大で、飾るだけで「教育番組」のシュールな世界観と独特の癒しを感じられるアイテムです。
■2月展開商品
フェイスマグカップ（全1種類）
2月は、タマがマグカップになって登場します。「フェイスマグカップ」はタマの顔をダイカット仕様で再現し、頭部が蓋になる遊び心満載のデザインとなっています。飲み物を入れるのはもちろん、飾って楽しむこともできる可愛らしい仕上がりです。落ち込んだ時や忙しい毎日に、タマと一緒にほっと一息つけるリラックスタイムをお過ごしください。
＜フリュープライズ商品概要＞
[作品名] 教育番組
[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。
[展開アイテム] 1月：超BIGぬいぐるみ タマ～発光～
2月：フェイスマグカップ
[特設サイト] http://f-ch.jp/kyoiku_release
※商品情報は展開時期に合わせ順次公開予定
[コピーライト] (C)MNS
[発売元] フリュー株式会社
＜「開運！！おとしタマキャンペーン」開催！抽選で3名様に「教育番組」のプライズセットが当たる＞
フリュープライズ公式X（＠FURYU_prize）アカウントをフォローし、「教育番組」プライズの対象投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に、「超BIGぬいぐるみ タマ～発光～」と「フェイスマグカップ」のセットをプレゼントいたします。プライズ化を記念した特別キャンペーンにぜひご参加ください。
[実施期間] 2026年1月20日（火）～2月2日（月）23時59分まで
[参加方法] １.＠FURYU_prize をフォロー
２.対象投稿をリポスト
※キャンペーンの内容やスケジュールは予告なく変更する場合がございます。
[賞品] 「超BIGぬいぐるみ タマ～発光～」＋「フェイスマグカップ」セット（3名様）
[公式X（旧Twitter）] https://twitter.com/furyu_prize
[対象投稿] http://f-ch.jp/kyoiku_release2
＜「教育番組」とは＞
クリエイターももにくす氏による「存在しない教育番組」をコンセプトにしたオリジナルコンテンツです。現代社会に揉まれながら生きる、内気でネガティブだけどプライドが高いアザラシ「タマ」を中心としたシュールなストーリーが特徴で、SNSを中心に人気を博しています。
≪公式サイト： https://kyoiku-tv.com/≫
※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
※『キャラ広場』 『フリュープライズ』 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。
※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。