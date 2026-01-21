GRIFFY「現場ロイドクラウド」が KOLC＋ のデジタルツインと連携開始

株式会社コルク

BIM/CIMクラウド「KOLC＋（コルクプラス）」を提供する、株式会社コルク（東京都豊島区、代表取締役：堤正雄）は、株式会社GRIFFY（東京都千代田区、代表取締役：入澤拓也、以下「GRIFFY」）が提供する「現場ロイドクラウド」上に収集した計測データについて、「KOLC＋」のデジタルツイン上にサマリーを一元表示可能になったことをお知らせいたします。

データ連携の概要

GRIFFYでは、計測対象や利用シーンに応じたさまざまなクラウド計測サービスを提供しており、国土交通省NETISに登録済みの技術として、これまでに累計5,000現場以上での導入実績を有しています。

- クラウドロガーLTEによる各種環境データ計測- サインロイド２による風速・雨量・暑さ指数の予測- おんどロイドによるコンクリート養生時の温度・湿度計測- ぐらロイドによる斜面等の傾斜監視- 形状変位計測システム「Ｇゲージ」による変位量の計測 など

上記サービスで計測されたデータはクラウドに送信され、グラフ表示やアラートメール通知などが可能になっています。今回、データ連携機能の実装により、「KOLC＋」で構築したデジタルツイン上で、現場ロイドクラウド(https://www.gembaroid.jp)の最新の計測データを可視化できるようになりました。BIM/CIMの３次元データと、リアルタイム計測データを融合して表示することが可能となることで、俯瞰的なデータ把握を通じて品質管理や安全管理を効果的に行うことが期待できます。

データ連携の表示例

料金プラン（KOLC＋）

KOLC＋「統合アプリ」に現場ロイドクラウドの計測データを連携した例（モデル出典：国土地理院／PLATEAU）KOLC＋「統合アプリ」に現場ロイドクラウドの計測データを連携した例（モデル出典：国土地理院／PLATEAU）

月額 5万円（税別）

※ 100GB／100ユーザー／統合アプリ（２現場分）の場合

※ 初期費用なし

※ 本連携は追加費用なしで利用可能

■ 株式会社GRIFFYの会社概要

所在地 ： 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル7階

代表者 ： 代表取締役 入澤 拓也

事業内容 ： 建設現場向けのDXソリューション提供事業

会社HP： https://griffy.co.jp/(https://griffy.co.jp/)

■ 株式会社コルクの会社概要

所在地： 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14階

代表者： 堤 正雄

事業内容： 建設業向けBIM/CIM共有クラウド「KOLC＋」の企画、開発、運営

会社HP： https://kolg.co.jp(https://kolg.co.jp)



■ KOLC＋（コルクプラス）とは

KOLC＋は、BIM/CIMモデルや点群をクラウド上で統合・共有・活用できる「BIM/CIMクラウド」です。国土交通省などの情報共有システム（ASP）としても利用でき、利用社数は500社以上になっています。国土交通省の「建築GX・DX推進事業」での補助対象ソフトウェアにも認定されています。

サービスサイト：https://kolcx.com(https://kolcx.com)

機能一覧：https://kolcx.com/feature/(https://kolcx.com/feature/)