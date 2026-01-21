なんだか斬新なクイズ番組が誕生！『Q.藤岡弘、の気になるアレ』CBCテレビで1月24日（土）放送
- ロケの訪問先にまつわる最新情報がつまった映像を“大物さん”にみてもらう
- “大物さん”は「何が一番気になったのか」を事前に収録
- 芸人がロケ先を訪問し、“大物さんの「気になるアレ」は一体何だったのか”をリサーチして当てる！
大物と言われる人物の、いわゆる「目のつけどころ」とは一体どういったところなのか。その感性、着眼点に注目したい！ということで、CBCテレビは、“大物さん”が「気になるアレ」の正体を探るクイズバラエティ番組を製作しました。
通常の番組ではロケの映像を見て“大物さん”がコメントをするというのが一般的ですが、この番組は違います！
という新しいクイズ番組です。
ロケに向かうのは東京ホテイソンとママタルト。そして、大物さんはタイトルロゴの通り！藤岡弘、さんです！
独自の生きざまで圧倒的存在感を放つ大物俳優・藤岡弘、ならではの視点は、やはり規格外なものだったらしく・・・・。
ぜひ番組をご覧ください！
＜番組情報＞
タイトル：「Ｑ.藤岡弘、の気になるアレ」（CBCテレビ製作／CBCローカル）
※Q.の読みは“クイズ”です。
放送日時：2026年1月24日（土）午後5時～午後5時30分
出演：大物さん 藤岡弘、
ロケ芸人 東京ホテイソン（たける・ショーゴ） ママタルト（檜原洋平・大鶴肥満）
番組HP：https://hicbc.com/tv/quiz-fujiokahiroshi/