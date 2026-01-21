【フライングタイガー】花＆虫がアクセント。2026年トレンド「ネイチャームード」な春雑貨が新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年1月23日（金）より全店で販売開始（※）となる新商品267商品の中から、2026年春のキーワード「ネイチャームード」（自然モチーフをポジティブに楽しむトレンド）を感じる、花や昆虫をモチーフとしたアイテム（全75商品）の一部を、ピックアップしてご紹介します。

※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年1月16日（金）より先行発売中

透明なガラスが爽やかさを、ウッドの蓋と様々なお花が春のぬくもりを表現。キッチンに春をお届けします。

左）ジャグ 1,320円

右）ストロージャー 550円

春満開。持っているだけであたたかみを感じられるマグで、紅茶をいれてゆったりとしたティータイムをどうぞ。

マグ 770円

ゆらゆら揺れる、ハチと蝶々のチャームがキュート。ティーカップに添えても、デザートを食べる時に使っても◎

デザートスプーン2PCS 440円

春カラーに、ワンポイントのハチと蝶々がアクセント。4本セットです。

ガラスストロー（ハチ＆バタフライ） 660円

お花と相性の良い蜂の刺繍がほどこされたナプキンで優雅なランチを。

刺繍ナプキン（2枚セット） 660円

置くだけで絵になります。キャンドルに火を灯して癒されて。

フラワーキャンドルホルダー 330円

その他アイテムを楽天市場ストアでみる :https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/contents/contents/spring2026/

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年1月21日現在

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：http://instagram.com/flyingtigerjp/

Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP

X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/

LINE：https://lin.ee/vNQhuGW

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。