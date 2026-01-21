1/22(木)【心理職がご紹介】「受けっぱなし」で終わらせない当社オリジナル研修のポイント　ウェビナー開催

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ(本社:東京都品川区、代表取締役:杉田雄二)産業保健事業部は、1/22(木)14時より、研修において「教材が現場の状況に合っていない」「毎年同じ内容で反応が薄い…」といった悩みに対し、心理職チームが、参加者の「自己理解と気づき」を促し、「スキルや行動の獲得と定着」に繋がる研修プログラムをご紹介するウェビナーを開催いたします。

第1回 お申込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/9117659492328/WN_uEm4iHBzQea-NQrge2Mt8Q#/registration第2回 お申込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/7217659492831/WN_7RAu9DaVRPyLoxG-bxU3fw#/registration第3回 お申込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/2717659493165/WN_JrZVrx55S6GHhZVJpFFeYg#/registration概要

「研修を実施しても、現場の行動が変わらない…」

こんなお悩みはございませんか？

本説明会では、数多くの企業研修に携わってきた当社の心理職チームが、参加者の「自己理解と気づき」を促し、「スキルや行動の獲得と定着」に繋がる研修企画の秘訣と、具体的なプログラム内容をご案内いたします。

ご紹介する研修コンテンツ

貴社の課題に合わせたカスタマイズが可能です。

・【ラインケア研修】管理職の役割、法的責任、部下対応、傾聴スキルなど

・【セルフケア研修】ストレス対処、睡眠、リラクセーション、認知行動療法など

・【ハラスメント研修】防止の基礎、グレーゾーンの判断、適切な指導法など

・【ヘルスケア研修】生活習慣改善、女性/男性の健康課題、ウェルビーイングなど

当日は質疑応答の時間も設けております。

「自社に合う研修が知りたい」「こんな課題は解決できる？」など、その場で専門家にお気軽にご相談ください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

こんな方におすすめ- 研修を実施しても、現場の行動が変わらず効果を実感できていない方- 社内研修がマンネリ化しており新しい視点やアプローチを取り入れたい方- 健康診断結果やストレスチェックの結果を具体的な組織改善に繋げたい方- 心理学の専門的知見を用いて、本質的なメンタルヘルス対策を行いたい方開催日程- 第1回 2026年1月22日(木)14:00-14:30- 第2回 2026年2月20日(金)13:45-14:15- 第3回 2026年3月10日(火)16:00-16:30※各日、同内容となります。第1回 お申込みはこちらから :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/9117659492328/WN_uEm4iHBzQea-NQrge2Mt8Q第2回 お申込みはこちらから :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/7217659492831/WN_7RAu9DaVRPyLoxG-bxU3fw#/registration第3回 お申込みはこちらから :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/2717659493165/WN_JrZVrx55S6GHhZVJpFFeYg#/registration

登壇者

株式会社エムステージ 産業保健事業部

心理職チーム



公認心理師・臨床心理士等の有資格者で構成された専門職チームです。企業の従業員様のカウンセリングや研修に従事しており、現場の実情に即した「オリジナルコンテンツ」の開発を行っています。

本セミナーでは、数多くの企業支援の実績をもとに、効果的な研修の秘訣と、具体的なプログラム内容をご紹介いたします。

※本セミナーは法人向けセミナーとなります。

競合他社様、並びに個人事業主様（gmailやyahoo!等のフリーアドレス）のお申込みは

お断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■株式会社エムステージについて

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供。産業保健体制の構築・健康診断の実施・メンタルヘルス対策の3つを軸に、健康経営に関するトータルソリューションを展開しています。企業へのサポートを通じて、すべての人が健康にいきいきと働く社会をめざすことで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献してまいります。利用企業数2,250社、導入事業所数6,600事業所（2025年4月時点）。「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に7年連続認定。

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設立：2003年5月

資本金：5,000万円

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービス

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。