エリクシールの大人のトーンアップUV乳液から新色「ピュアベージュ」登場。シミ・色ムラや影を瞬時に補正　～2026年3月21日（土）発売～

株式会社資生堂エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ BE ＋ ca

スキンケア市場19年連続売上No.1※1のエイジングケア※2 ブランド「エリクシール」は1本で高機能なトーンアップUV乳液「エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ BE ＋ ca」【全1品 参考小売価格3,100円（税込3,410円）＊】を2026年3月21日（土）に発売します。

* 価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

◆UV乳液市場8年連続売上No.1※3 のエリクシールからトーンアップUV乳液の新色「ピュアベージュ」が登場。

◆朝、化粧水の後これ1本で、大人の肌のシミ・色ムラを瞬時にカバーし、明るくハリに満ちた印象を叶えます。

◆トーンアップゴールドパール配合。シミ・色ムラ＆影をカバーし、肌を明るく、立体的なハリ感を演出する「3Dトーンアップ処方」を採用。

◆ハリとうるおいのある肌へ導くエイジングケア※2。「乳液効果」、SPF50+・PA++++で紫外線から肌を守る「UVカット効果」と、ロングラスティング効果で化粧くずれを防ぐ「化粧下地」効果を兼ね備えた、1本で高機能な大人のUV乳液です。

◆現行品の「ベビーピンク（くすみ悩み対応）」と合わせ、大人の2大悩みに寄り添い、なりたい自分の肌に合わせた1本をお選びいただけます。

※1 インテージ SRI・SRI+スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007年1月～2025年12月 推計販売金額

※2 エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと

※3 インテージ SRI＋ UV乳液市場 メインシリーズランキング 2018年1月～2025年12月 推計販売金額

《発売背景と商品特徴》

エリクシールの調査から、大人の肌を暗く、老けて見せる要因が「ハリのなさや肌表面の凹凸による影」だったことが分かりました。※4 そこでエリクシールは、表面的な明るさだけではなく、スキンケア効果や厳選成分によって、大人特有の暗い肌にハリとうるおいを与えます。

さらに、老け見えを助長させるシミ・色ムラに対し、瞬時のトーンアップ効果も搭載し、「老け見え影」と「シミ・色ムラ」を補正する「3Dトーンアップ処方」によって立体的なハリ感を演出し、明るくハリに満ちた印象へ導きます。

※4 当社調べ。 （2021年3月3日～3月5日） n=50（30～50代）

【スキンケア効果・厳選成分】

独自研究に基づいた厳選成分「ワンデーアクアマスクZ※5」、「M-バウンサーCP※6」「コラーゲンGL※7」などを配合。（現行品の「ベビーピンク」にも共通配合）

さらに、新色の「ピュアベージュ」には「甘草フラボノイドGL※8」を独自で配合しています。

※5 トルメンチラエキス、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、サクラ葉抽出液、オドリコソウエキス、グリセリン (保湿)

※6 オトギリソウエキス、グリセリン (ハリ保湿)

※7 水溶性コラーゲン、グリセリン (保湿)

※8 甘草フラボノイド、グリセリン(保湿)

《トーンアップ効果》

新色の「ピュアベージュ」には、シミ・色ムラを補正し、肌を明るく見せる「トーンアップゴールドパール」を配合。3Dトーンアップ処方により、大人の肌のシミ・色ムラや影を瞬時に補正し、明るくハリに満ちた印象へ導きます。

《大人の2大悩みに対応するトーンアップシリーズ》

大人が日中に補正したい肌悩みは、「シミ・そばかす」「くすみ・透明感のなさ」の順に多く※9、現行品の「ベビーピンク」が対応しているくすみ悩みと合わせて、今回の新色「ピュアベージュ」の発売により、大人の2大肌悩みに対応する2色配置となります。

※9 当社調べ。（2025年1月） n=528（20～69歳女性）

《販売チャネルとプロモーション》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約20,000店です。あわせて、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」などのECサイトでも販売します。2026年3月より、順次、TVCM、WEBプロモーションを展開します。

《「エリクシール」とは》

1983 年に誕生以来、常に最新のコラーゲン研究を重ね、確かな肌効果と心地よさを提供し続けてきたブランドです。肌で感じる小さな奇跡が、「つや玉」となり頬に美しく輝く。一歩前へ踏み出すあなたの味方になるように。今もこれからも、ともに歩んでいくエイジングケア※2 ブランドです。

《「つや玉」とは》

「つや玉」とは、ハリ・透明感・うるおいに満ちたすこやかで美しい肌のしるし。頬の高い位置に、みずみずしい光となってあらわれます。

【デーケアレボリューションシリーズ 一覧】

*9 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

*10 店舗によって異なる場合があります

*11 ヒキオコシエキス（1）、グリセリン（ハリ保湿）

*12 トラネキサム酸

*13 加水分解コンキオリン液、オリーブ葉エキス、ヨクイニンエキス、L-アルギニン塩酸塩、グリセリン（保湿）

【商品概要】 ＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

＜商品名＞

エリクシール

デーケアレボリューション

トーンアップ BE ＋ ca

＜容量＞

本体 35g

＜価格＞

参考小売価格

本体 3,100円

（税込3,410円）

■商品特長

1本で高機能

トーンアップとハリ

シミ補正仕上げ

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香り

○乾燥による小ジワを目立たなくします（効能評価試験済み）

○肌に素早くなじみ、みずみずしい使い心地

○洗顔料・石けんで落とせます

*1 トルメンチラエキス、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体

液、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、サクラ葉抽出液、オドリコソウエキス、グリセリン (保湿)

*2 甘草フラボノイド、グリセリン(保湿)

*3 オトギリソウエキス、グリセリン (ハリ保湿)

*4 水溶性コラーゲン、グリセリン (保湿)

■使用法・使用量の目安

●朝、化粧水の後、手のひらに直径約1cmをとり、顔全体になじませます。（朝のお手入れの最後に使用し、その後ファンデーションをご使用いただけます。）

●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

