エリクシールの大人のトーンアップUV乳液から新色「ピュアベージュ」登場。シミ・色ムラや影を瞬時に補正 ～2026年3月21日（土）発売～
エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ BE ＋ ca
スキンケア市場19年連続売上No.1※1のエイジングケア※2 ブランド「エリクシール」は1本で高機能なトーンアップUV乳液「エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ BE ＋ ca」【全1品 参考小売価格3,100円（税込3,410円）＊】を2026年3月21日（土）に発売します。
* 価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
◆UV乳液市場8年連続売上No.1※3 のエリクシールからトーンアップUV乳液の新色「ピュアベージュ」が登場。
◆朝、化粧水の後これ1本で、大人の肌のシミ・色ムラを瞬時にカバーし、明るくハリに満ちた印象を叶えます。
◆トーンアップゴールドパール配合。シミ・色ムラ＆影をカバーし、肌を明るく、立体的なハリ感を演出する「3Dトーンアップ処方」を採用。
◆ハリとうるおいのある肌へ導くエイジングケア※2。「乳液効果」、SPF50+・PA++++で紫外線から肌を守る「UVカット効果」と、ロングラスティング効果で化粧くずれを防ぐ「化粧下地」効果を兼ね備えた、1本で高機能な大人のUV乳液です。
◆現行品の「ベビーピンク（くすみ悩み対応）」と合わせ、大人の2大悩みに寄り添い、なりたい自分の肌に合わせた1本をお選びいただけます。
※1 インテージ SRI・SRI+スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007年1月～2025年12月 推計販売金額
※2 エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと
※3 インテージ SRI＋ UV乳液市場 メインシリーズランキング 2018年1月～2025年12月 推計販売金額
《発売背景と商品特徴》
エリクシールの調査から、大人の肌を暗く、老けて見せる要因が「ハリのなさや肌表面の凹凸による影」だったことが分かりました。※4 そこでエリクシールは、表面的な明るさだけではなく、スキンケア効果や厳選成分によって、大人特有の暗い肌にハリとうるおいを与えます。
さらに、老け見えを助長させるシミ・色ムラに対し、瞬時のトーンアップ効果も搭載し、「老け見え影」と「シミ・色ムラ」を補正する「3Dトーンアップ処方」によって立体的なハリ感を演出し、明るくハリに満ちた印象へ導きます。
※4 当社調べ。 （2021年3月3日～3月5日） n=50（30～50代）
【スキンケア効果・厳選成分】
独自研究に基づいた厳選成分「ワンデーアクアマスクZ※5」、「M-バウンサーCP※6」「コラーゲンGL※7」などを配合。（現行品の「ベビーピンク」にも共通配合）
さらに、新色の「ピュアベージュ」には「甘草フラボノイドGL※8」を独自で配合しています。
※5 トルメンチラエキス、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、サクラ葉抽出液、オドリコソウエキス、グリセリン (保湿)
※6 オトギリソウエキス、グリセリン (ハリ保湿)
※7 水溶性コラーゲン、グリセリン (保湿)
※8 甘草フラボノイド、グリセリン(保湿)
《トーンアップ効果》
新色の「ピュアベージュ」には、シミ・色ムラを補正し、肌を明るく見せる「トーンアップゴールドパール」を配合。3Dトーンアップ処方により、大人の肌のシミ・色ムラや影を瞬時に補正し、明るくハリに満ちた印象へ導きます。
《大人の2大悩みに対応するトーンアップシリーズ》
大人が日中に補正したい肌悩みは、「シミ・そばかす」「くすみ・透明感のなさ」の順に多く※9、現行品の「ベビーピンク」が対応しているくすみ悩みと合わせて、今回の新色「ピュアベージュ」の発売により、大人の2大肌悩みに対応する2色配置となります。
※9 当社調べ。（2025年1月） n=528（20～69歳女性）
《販売チャネルとプロモーション》
販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約20,000店です。あわせて、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」などのECサイトでも販売します。2026年3月より、順次、TVCM、WEBプロモーションを展開します。
《「エリクシール」とは》
1983 年に誕生以来、常に最新のコラーゲン研究を重ね、確かな肌効果と心地よさを提供し続けてきたブランドです。肌で感じる小さな奇跡が、「つや玉」となり頬に美しく輝く。一歩前へ踏み出すあなたの味方になるように。今もこれからも、ともに歩んでいくエイジングケア※2 ブランドです。
《「つや玉」とは》
「つや玉」とは、ハリ・透明感・うるおいに満ちたすこやかで美しい肌のしるし。頬の高い位置に、みずみずしい光となってあらわれます。
【デーケアレボリューションシリーズ 一覧】
*9 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと
*10 店舗によって異なる場合があります
*11 ヒキオコシエキス（1）、グリセリン（ハリ保湿）
*12 トラネキサム酸
*13 加水分解コンキオリン液、オリーブ葉エキス、ヨクイニンエキス、L-アルギニン塩酸塩、グリセリン（保湿）
【商品概要】 ＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）
■商品名・容量・価格
＜商品名＞
エリクシール
デーケアレボリューション
トーンアップ BE ＋ ca
＜容量＞
本体 35g
＜価格＞
参考小売価格
本体 3,100円
（税込3,410円）
■商品特長
1本で高機能
トーンアップとハリ
シミ補正仕上げ
○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香り
○乾燥による小ジワを目立たなくします（効能評価試験済み）
○肌に素早くなじみ、みずみずしい使い心地
○洗顔料・石けんで落とせます
*1 トルメンチラエキス、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体
液、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、サクラ葉抽出液、オドリコソウエキス、グリセリン (保湿)
*2 甘草フラボノイド、グリセリン(保湿)
*3 オトギリソウエキス、グリセリン (ハリ保湿)
*4 水溶性コラーゲン、グリセリン (保湿)
■使用法・使用量の目安
●朝、化粧水の後、手のひらに直径約1cmをとり、顔全体になじませます。（朝のお手入れの最後に使用し、その後ファンデーションをご使用いただけます。）
●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。
■エリクシール ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/?rt_pr=tru18
■エリクシール 公式 X https://twitter.com/elixir_TW
■エリクシール 公式 Instagram https://www.instagram.com/elixir_official_japan/
▼ ニュースリリース
https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004129&rt_pr=tru18(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004129&rt_pr=tru18)
▼ 資生堂 企業情報
https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru18