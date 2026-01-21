多機能型LMS「SmartSkill Campus」がTMS「タレントパレット」とシステム連携。教育データと人財データを統合し、人的資本経営を加速。

株式会社レビックグローバル

LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、教育コンテンツを活用し、企業の人財戦略課題を解決するソリューションを提供する株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、多機能型 LMS「SmartSkill Campus」と、株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉）が提供するタレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」のシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

人的資本経営への関心が高まる中、多くの企業で「学習履歴」と「人財情報」の分断が課題となっています。本連携はこの課題を解消し、学びの成果を人財データベースへ自動統合します。

これにより、スキル分析や適正配置、さらには情報開示に必要なデータの可視化を容易にします。レビックグローバルは本連携を通じ、エビデンスに基づく「データドリブンな人財戦略」を支援し、企業の持続的な成長に寄与してまいります。

「SmartSkill Campus」と「タレントパレット」連携の背景

近年、人的資本経営の重要性が高まり、社員一人ひとりのスキル開発や学習成果を「見える化」し、経営判断や情報開示に活用することが求められています。

これまでLMS（学習管理システム）は、研修や学習を効率的に提供・管理するプラットフォームとして多くの企業で活用されてきました。しかし、研修データが人財情報と分断されている場合、学習の成果を人財戦略や人的資本経営の文脈に十分に結びつけることが難しいという課題がありました。

今回、多機能型LMS「SmartSkill Campus」とタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を連携させることで、社員の学習履歴を人財データベースと統合し、一元的に活用できるようになります。

本連携により、教育投資の成果をより明確に可視化し、スキル分析や人財配置、さらには人的資本の情報開示に活かすことが可能となります。

「SmartSkill Campus」と「タレントパレット」連携の詳細

今回の連携により、以下のメリットが実現します。

●ユーザー・組織情報の自動連携

タレントパレットで管理している人財情報がSmartSkill Campusに自動反映され、二重登録や手作業による更新の手間を削減します。

●受講履歴データの統合

SmartSkill Campusでの受講履歴をタレントパレットへ戻し、人財データベースと統合。社員のスキル開発状況を一元管理することが可能です。

●人財育成の精度向上

人財情報と学習成果を組み合わせることで、スキル分析や適切な人財配置に活用でき、戦略的人財育成を実現します。

●人的資本経営の推進

教育投資の成果を「人財データ」として可視化し、情報開示や経営判断に直結。人的資本経営に求められるデータ活用を支援します。

公式HP

▼レビックグローバル公式HP「タレントパレット連携」

https://www.revicglobal.com/function/talentpalette

※公式HPより、「SmartSkill Campus」のデモIDの発行を承ります。

＜SmartSkill Campusについて＞

「SmartSkill Campus」は、株式会社レビックグローバルが提供する大企業向けの多機能型LMS（学習管理システム）です。数万人規模の同時接続にも耐えうる堅牢なシステム基盤を誇り、あらゆる施策を実現する多機能性、多彩なコンテンツ、伴走支援型の企画運用コンサルティングが特長です。

最新のAI技術を活用したAI講座レコメンドや、AIロープレ、AIフィードバックなど、人財育成を高度化する多彩な機能を標準実装しています。また、管理者がオペレーションに追われることなく本質的な教育企画に集中できるよう「運用のオートメーション化」を推進。初回ログイン案内やリマインドなどのメール自動配信や、字幕やサムネイルの自動生成を含むコンテンツ制作機能などを備えています。

また、専任のカスタマーサクセスが導入から運用定着まで徹底して伴走し、各企業の課題に合わせた「学習の仕組み化」を支援。お客様の構想する「研修教育グランドデザイン」を実現します。

外部システムとの柔軟な連携が可能で、蓄積された学習データを人財戦略に直結させる「データドリブンな人財育成」の基盤となるプラットフォームとして、金融機関やグローバル企業をはじめとする大手企業から選ばれ続けています。

企業のブランドに合わせた自由度の高いサイト構築や、直感的な操作を可能にするUI/UXが評価され、現在450社以上の企業、200万名を超えるユーザーに活用されています。

■公式HP：https://www.revicglobal.com/

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能を兼ね備えたオールインワンで搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。また、7,200以上の機能を備えた拡張性は多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*1）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

■公式HP：https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。お客様の「人財戦略課題の解決支援」を事業目的に掲げ、HRテックによる高度化とコンサルティングによる伴走支援を組み合わせたトータルソリューションを提供しています。

主力製品である多機能型LMS「SmartSkill Campus」やタレントマネジメントシステム「SmartSkill HCE」、AIロープレ「SmartSkill Talk」、会員向けビジネススキル動画配信サービス「SmartSkill VideoLibrary」、eラーニングコンテンツの制作まで、幅広く展開。会社創立以来培ってきた高度な技術力と独自のノウハウを基盤に、経営・人事・現場が三位一体で成長できる持続可能な仕組みづくりを支援します。最新のテクノロジーと人の知恵を融合させ、人的資本経営の実現に向けた最適な解決策を提案し続けています。

● 社 名 ：株式会社レビックグローバル

● 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

● 事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

● URL ：https://www.revicglobal.com

株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて

株式会社プラスアルファ・コンサルティングは『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。

● 社 名 ：株式会社プラスアルファ・コンサルティング

● 本 社 ：〒105-0021 東京都港区東新橋１丁目９-２ 汐留住友ビル25F

● 代表者 ：代表取締役社長 三室 克哉

● 事業内容：マーケティングソリューション事業、CRMソリューション事業、HRプラットフォーム事業

● URL ：https://www.pa-consul.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

● 株式会社レビックグローバル

● 担当：稲見/久内

● 所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● TEL：03（6824）9782 FAX: 03（6824）9785

● email：po-accountsales@revicglobal.com

● URL：https://www.revicglobal.com/