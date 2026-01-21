SMALL WORLDS TOKYO新規ロケ地登録‐TONICHI‐のロケ地提供サービス Tロケ

東日印刷株式会社

東日印刷株式会社（TONICHI本社：東京都江東区、社長：西川 光昭）のロケ地提供サービス「Tロケ」(https://t-roke.com/)は、SMALL WORLDS TOKYO(https://t-roke.com/location/swt/)（東京都江東区、代表取締役：窪田芳郎)とロケ地仲介契約を締結し、1月21日よりロケ地として貸し出しを開始しました。SMALL WORLDS TOKYOは2020年6月に開業したミニチュアミュージアムです。展示室の他、空港のラウンジを模した休憩スペース、雰囲気のあるカフェテリアなどで撮影が可能です。

こんな撮影におすすめ！

・ミニチュア模型の展示室でファミリーやカップルのお出かけシーン。

・空港エリアのモニターを利用して、監視室での事件捜査のシーン。

・自然光の降り注ぐ、展示エリアで工作のワークショップやアート系の習い事のシーン。

・雰囲気のあるカフェテリアでパーティーシーン。（ステージもあります)

SMALL WORLDS TOKYO｜概要

ロケ地提供サービス「Tロケ」(https://t-roke.com/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119350/table/187_1_343cf486d47a5ff603a93f3c4b911ee4.jpg?v=202601211151 ]

首都圏で約200件のロケ地登録があり、年間約500件の撮影実績があります。今回のTロケ登録で、さらに多くの映像制作会社の皆さまに触れる機会が広がり、撮影利用の拡大が期待できます。

