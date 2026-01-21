『ラブライブ！スーパースター!!』のトレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品の受注を1月16日（金）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルスタンド

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（最大約）70×54mm 以内 台座：（約）直径33mm 厚み：3mm

特典：本体：（約）70×60mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルネームプレート

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「3期生 ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. 星型缶バッジ

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、星型の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「1期生 ちょこんと！ スーパースター!!ver. レクタングル缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,655(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）55×53mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. 目印ミニアクリルチャーム

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットのアクリルチャームに仕上げました。

シリコンチャームを利用して目印に使用することも、取り外してチャームとしても使用可能です。

カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「2期生 ちょこんと！ スーパースター!!ver. 目印ミニアクリルチャーム AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全11種

サイズ：チャーム：（最大約）30×20mm 以内 厚み：3mm

特典：チャーム：（約）30×24mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ちょこんと！ スーパースター!!ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「澁谷かのん ちょこんと！ スーパースター!!ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

各メンバーがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼ちょこんと！ スーパースター!!ver. B8硬質ケース

※画像は「澁谷かのん ちょこんと！ スーパースター!!ver. B8硬質ケース」を使用しております。

各メンバーがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、ケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：外寸（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

https://x.com/AMNIBUS

(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!