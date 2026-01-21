『ラブライブ！スーパースター!!』のトレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品6種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品の受注を1月16日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルスタンド
澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \9,680(税込)
種類 ：全11種
サイズ：本体：（最大約）70×54mm 以内 台座：（約）直径33mm 厚み：3mm
特典：本体：（約）70×60mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルネームプレート
澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「3期生 ちょこんと！ スーパースター!!ver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,260(税込)
種類 ：全11種
サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. 星型缶バッジ
澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、星型の缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「1期生 ちょこんと！ スーパースター!!ver. レクタングル缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,655(税込)
種類 ：全11種
サイズ：本体：（約）55×53mm 特典：（約）60×40mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング ちょこんと！ スーパースター!!ver. 目印ミニアクリルチャーム
澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬がちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットのアクリルチャームに仕上げました。
シリコンチャームを利用して目印に使用することも、取り外してチャームとしても使用可能です。
カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「2期生 ちょこんと！ スーパースター!!ver. 目印ミニアクリルチャーム AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,840(税込)
種類 ：全11種
サイズ：チャーム：（最大約）30×20mm 以内 厚み：3mm
特典：チャーム：（約）30×24mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼ちょこんと！ スーパースター!!ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド
※画像は「澁谷かのん ちょこんと！ スーパースター!!ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。
各メンバーがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）
サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前
素材 ：アクリル
▼ちょこんと！ スーパースター!!ver. B8硬質ケース
※画像は「澁谷かのん ちょこんと！ スーパースター!!ver. B8硬質ケース」を使用しております。
各メンバーがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、ケースに仕上げました。
B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）
サイズ：外寸（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）
素材 ：硬質PVC
https://x.com/AMNIBUS
