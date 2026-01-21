ヘアケアブランド【Promille(プロミル)】が『COSME Week 2026 東京』に出展

株式会社NAKAGAWA

ヘアケア・スタイリングブランド【Promille(プロミル)】やODM* 1サービスのヘアオイルブランド【OIL STUDIO(オイルスタジオ)】を展開する株式会社NAKAGAWA(本社：大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-26-2)は、2026年1月14日(水)～17日(金)に東京ビッグサイトで開催された日本最大級の化粧品展示会『COSME Week 2026 東京』に、昨年に引き続き出展しました。

*1 ODM：Original Design Manufacturing（オリジナル・デザイン・マニュファクチャリング）の略であり、受託者が製品の生産に加え、研究開発・デザインなども請け負う生産形態を指します。

・『COSME Week 2026 東京』について

『COSME Week 2026 東京』は、化粧品開発展 / 国際化粧品展 / 化粧品マーケティングEXPO / ヘアケアEXPOの4つの専門展で構成される日本最大級の総合展示会です。3日間で合計32,563人が来場しました。今回NAKAGAWAは、美容室専売品から理美容器具・ホームケア製品までが一堂に会する「第4回 ヘアケアEXPO」に出展。期間中は多くの方々にブースへお立ち寄りいただき、大盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

【展示会概要】

展示会名称： COSME Week 2026 東京 / 第4回 ヘアケアEXPO

主催： RX Japan株式会社

会期： 2026年1月14日(水)～17日(金)

会場： 東京ビッグサイト

当社ブース位置：西1ホール 4-6

公式サイト：https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/lp/inv/hc.html

・当日の様子について

【プロミル】商品の展示【コスメイオン】商品の展示

当社ブースでは、主力ブランド【プロミル】シリーズをはじめ、サロン専売スキンケアブランド【cosmeION(コスメイオン）】の商品も展示し、多くの来場者様に実際にお試しいただきました。

また今回は商品展示に加え、【オイルスタジオ】を中心としたNAKAGAWA独自のODM・OEM*2 サービスの紹介も実施。ヘアサロンクオリティのオリジナルヘアケア商品を、多品種・小ロット・短納期で提供できるサービスとなっており、国内法人のお客様のみならず、アジア・欧米など海外からの来場者様にもご好評をいただきました。

*2 OEM：Original Equipment Manufacturing（オリジナル・エクイプメント・マニュファクチャリング）の略であり、メーカーが他社ブランドの製品を製造することを指します。

【プロミル】商品の展示【オイルスタジオ】商品の展示

さらに、今後発売予定の新商品(ヘアスプレー・トリートメント・ジェル香水など)を初展示。

ブース限定キャンペーンとして、ブランド直営ヘアサロン『Promille salon(プロミルサロン）』の美容師による無料ヘアアレンジ体験を実施し、3日間で200名以上のお客様にご参加いただきました。スタイリングには新商品も使用し、実際の使用感をひと足早く体感していただきました。

新商品の展示ヘアアレンジ体験の様子ヘアアレンジ体験の様子

今後もNAKAGAWAは、美容業界の未来を見据えた商品・サービスの研究開発に取り組み、時代を切り拓くグローバル企業を目指してまいります。新商品の発売にも、ぜひご期待ください。

Promille(プロミル)

「‰＝Promille」とは、ドイツ語で【1/1000】という意味。原料・香り・仕上がりの細部までこだわり、ユーザーの美しさを引き出すブランドです。全てのアイテムに天然由来成分を配合し、髪とお肌に優しく、日々のケア・スタイリングをサポートします。2019年にブランドが誕生し、2021年2月にブランドパッケージをリニューアル。現在シリーズ累計出荷本数100万本を突破し、主軸商品である『プロミルオイル』はヘア＆ボディどちらにも使用できるオールインワンオイルとしてベストコスメを受賞するなど、口コミで高い評価を頂いています。

＜ブランド公式サイト＞https://promille.jp/

＜ブランド公式Instagram＞https://www.instagram.com/promille_official/

株式会社NAKAGAWA

「もっと自由で、楽しい美容をつくる」をビジョンに、美容室業界を中心とした商品とサービスの開発を行っています。創業は奈良県の一軒の美容室から始まり、「特徴のある経営」をテーマに、従来にはない美容室のサービスのための商品開発を行っています。

商号：株式会社NAKAGAWA

住所：〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-26-2

事業内容：美容室業務用薬剤、ヘアケア・スキンケア用品の企画・製造・販売

代表取締役：中川通夫

一般の方からのお問合せ先：customer@nakagawahss.com

＜株式会社NAKAGAWA公式Instagram＞https://www.instagram.com/nakagawaforsalon.official/