【廃業させないまち とよはし】２代目社長が語る「継ぐ覚悟できていますか？」豊橋市で事業承継セミナー

豊橋市

実際に親から事業を引き継いだ２代目社長が登壇。事業承継をきっかけに、現状維持の経営ではなく、従業員満足度の向上を第一に、会社を成長させた体験談やノウハウを紹介します。後継者として不安を抱えながらも承継に取り組んできた、当事者のリアルな声を直接聞ける貴重な機会です。

従業員満足度向上が第一！？２代目社長の成長戦略とは

今回のセミナーでは、講師に「株式会社吉田商会」（豊橋市下地町）代表取締役社長の吉田恭平さんを迎えてトークセッションを開催します。

１９８１（昭和５６）年に創業した同社は、「もったいない」の精神をモットーに、丁寧に自動車を解体することで、リサイクル部品の生産や販売、輸出で「持続可能な社会」の構築を目指す会社です。

２代目の恭平さんが社長に就任したのは２０１６（平成２８）年。先代である父親と自身のキャラクターとのギャップに悩み、「自分に社長が務まるのか」と不安を抱えながらも、従業員の満足度向上を一番に考えることで信頼を獲得してきました。

セミナーでは、若手経営者ならではの柔軟な発想と経営のヒントを学ぶことができます。

事業承継を「自分の問題」として考える時間に

事業承継を「まだ先のこと」「自分には関係ない」と考えている事業者の皆さんには、このセミナーを「託す準備」や「引き継ぐ覚悟」について考えるきっかけにしてほしいと思います。

後悔しない選択をするためにも、今できることから始めてみませんか。

【開催概要】

R7.9月 前回のセミナーの様子

事業承継セミナー 「二代目社長が“本音”を語る！ 継ぐ覚悟できていますか?」

日時：２０２６年２月２７日（金）１４：００～１５：００

講師：株式会社吉田商会 代表取締役社長 吉田 恭平 氏

会場：豊橋市役所 東館１２階 東１２１会議室

対象：中小企業の経営者、後継者、創業希望者、創業を検討している学生など

定員：会場５０名（申込順）※Zoomによるオンライン参加可

受講料：無料

申込締切：２０２６年２月２４日（火）

申込方法：あいち電子申請・届出システムにて申込（https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure/1723532438111668277/door）

問い合わせ先

豊橋市役所 商工業振興課

愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館10階)

電話：0532-51-2425

メール：shoko-shinsei@city.toyohashi.lg.jp