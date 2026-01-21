Revolut、あらゆる“ふたり”のための「共同アカウント」サービスを提供開始

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社

世界で7,000万人以上が利用するデジタル金融サービス「Revolut（読み：レボリュート）」を日本でサービス提供するREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：巻口 クリスティナ 蓉子、以下レボリュート）は本日、Revolutご利用者二人がアプリ内でお金を共同管理できる、「共同アカウント」サービスの提供を開始しました。

Revolutの「共同アカウント」は、法的な婚姻関係にとどまらず、現代の多様なパートナーシップに柔軟にフィットします。ルームメイトとの「生活費」管理から、推し活やグルメ、スポーツなどの趣味を楽しむ友人同士の「共有お財布」として、さらに18歳以上のお子様との送金ニーズなど、あらゆる「ふたり」のライフスタイルを支えるツールとして、追加手数料無料 *1でご利用いただけます。

■ 背景：インフレ時代の「家計防衛」と「時間効率」

物価上昇が続く現在、パートナーや家族間での資金管理には、これまで以上の「透明性」と「効率」が求められています。

■ Revolut「共同アカウント」の6つの特徴

- 財務的レジリエンス（回復力）の強化：見えにくい支出は、家計の無駄を生む最大の原因です。Revolutは支出をリアルタイムで可視化することで、使途不明金をなくし、インフレに対抗できる筋肉質な家計作りをサポートします。- 「タイパ（タイムパフォーマンス）」の最大化：多くのカップルや家族が、レシートの集計や精算の話し合いに貴重な時間を費やしています。Revolutはこれらのアナログな作業を排除し、現代の若い世代の一般消費者が重視する「時間対効果（タイパ）」を最大化します。単なる時間短縮ではなく、お金に関する「認知負荷（ストレス）」を最小化し、二人の時間に集中することを意味します。1. 【利便性】家計管理を究極的に簡素化。アプリ完結でスマートに開始

Revolutでは、窓口への来店や書類の郵送、捺印は一切不要です。すべての手続きがアプリ内で完結するため、思い立ったその日にアカウント開設の手続きを開始いただけます。

2. 【多様なライフスタイルへの対応力】現代のあらゆる“ふたり”の人間関係をサポート

Revolutの共同アカウントは、多様な関係性の「ふたり」の様々な共通の目的に利用いただけます。

- 日常の共同支出：一緒に住んでいるパートナーや友人との家賃、光熱費、食費などの生活費がリアルタイムで記録・自動分類されるため、月末の「答え合わせ」や家計簿入力は不要、管理コスト削減に- 推し活・聖地巡礼： 「遠征費」やチケット代、グッズ購入費用の共同管理に- 共通の趣味： 週末のグルメツアー、キャンプ、フェス、スポーツ観戦などの費用を出し合う共通のお財布として- 期間限定プロジェクト（春休み・卒業旅行など）： 短期間の旅行や、特定のイベントに向けた資金準備と手間のかからない決済のために- 親子で（18歳以上）： 学生のお子さまや、高齢の親御さんの生活費管理も3. 【共有と自由を両立させる独自システム】2枚のカードで、自由と共有を両立

共同アカウント専用の「おそろいのカード」を利用者それぞれに発行されます（リアルカードおよびバーチャルカード）。アカウント内の資金は共有しながらも*2、お互いが自分専用のカードを持ち歩けるため、別々の場所にいてもスムーズに決済が可能です。また、どちらかが決済するたびに二人ともにリアルタイムでアプリ通知が届くため、離れていてもお互いの状況を瞬時に把握でき、透明性の高い管理が可能です。

共同アカウントにおいても、Revolutの個人アカウントと同様に一人あたり最大10枚（リアルカード6枚、バーチャルカード4枚*）のカードを利用いただけます。なお、共同アカウントでも使い捨てバーチャルカードはご利用いただけます。

*2026年1月15日より、一人あたりのバーチャルカードの最大発行枚数（30日ごと）は従来の20枚から4枚へと変更となりました。

⚠️お詫びと訂正：発表時点(2026年1月21日11:02)には「共同アカウントでは使い捨てバーチャルカードはご利用いただけません。」と記載していました。皆様に多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。(2026年1月21日12:49)

4. 【ボーダレスな優位性】海外旅行も、もう「割り勘」しない。感動をそのまま共有

日本円に加え、米ドルやユーロなど、アプリ内で35以上の通貨を管理・共有できます。 海外での食事や買い物も、共有の現地通貨残高から直接支払うことで、「今のレートでいくら？」「あとで精算して」といったやり取りが不要になります。為替手数料を気にすることなく*3、旅の体験そのものに集中できます。

5. 【未来への展望とライフプランの加速】「お金の解像度」を高め、未来の計画を加速

「今、二人の資金がいくらあるか」お金の現状をリアルタイムで把握することは、次の計画を立てる第一歩です。 現状が一目でわかると、「これ誰が何買ったんだっけ？」から「今日はこれを買って帰るね」や「次はどこに行こうか」といった、二人の未来（次のイベントやライフプラン）に向けた建設的な会話が自然と生まれます。

6. 【新年からの家計リセットと次への準備】年末年始の出費をリセット。春の旅行計画も今すぐ

お正月気分が抜け、日常が戻る1月は、家計見直しの好機です。Revolutなら即座にアカウントを開設し、休暇中の出費を可視化してリセットが可能です。無駄を省いた資金で、春休みや卒業旅行など、次の楽しみに向けた計画を二人でスマートに開始できます。

■ 利用方法 以下の3ステップで即座に開設可能です。

11種類のカラーバリエーション（バーチャルカード）- アプリの「ホーム」から「アカウント」→「+新規追加」をタップ- 「共同アカウント」を選択- 招待したいパートナーを選択して送信（相手の承認後、即時共同アカウントが開設）

※Revolutアプリ（バージョン10以上）

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 代表取締役 巻口 蓉子は次のように述べています。 「日本においても、パートナーシップの形や『誰かと一緒に何かを楽しむ』スタイルは多様化しています。しかし、その障壁となっていたのが『お金の管理の煩わしさ』でした。 Revolutの共同アカウントは、家計という『守り』の管理だけでなく、趣味や旅行といった『攻め』の楽しみを最大化するツールです。煩雑な手続きや計算作業をなくし、お金の管理に伴う『認知負荷（ストレス）』を軽減することで、お客様が本当に大切なこと――つまり『二人の共有体験』に集中できる環境（タイパ）を提供します。 そして、お互いの資金をストレスなく持ち寄り、共に使い、リアルタイムで体験を共有する。この『完全なフリクションレス（摩擦のない）体験』が、日本のあらゆる“ふたり”の関係性をより豊かに、アクティブにすると確信しています」

■ Revolut共同アカウントについて

共同アカウントについては、ウェブサイト(https://www.revolut.com/ja-JP/joint-accounts/)、利用規約(https://www.revolut.com/ja-JP/legal/joint-accounts/)、FAQやブログなどもご参照ください。

■ その他の主な機能・メリット

共同アカウントも含むRevolutでは、以下のメリットをご利用いただけます。

海外旅行・外貨に強い- お得なレートで好きな時にアプリ内で無料で両替*3- 事前両替の有無に関わらず、150以上の通貨でカード決済が可能*3- 海外通貨でのカード決済時の海外事務手数料が0%- リアルカードで海外ATMから所定の限度額まで手数料無料で現金引き出し*4- 帰国後、残った外貨を好きな時に円に戻し、日常の決済に利用可能- 100カ国以上で安定したモバイルデータ通信ができる「eSIM」（アプリ内で購入・管理が可能）安心のセキュリティ・決済- 決済ごとのリアルタイムアプリ通知- 万が一カードを紛失した際、アプリ内で即座にカードの一時停止・解除が可能- オンライン取引、磁気ストライプ、GPS機能のオンオフ等で不正取引を防止する高度なセキュリティ設定- カードごとに利用上限額を設定できる使いすぎ防止機能- Apple Pay / Google Payのタッチ決済に対応*5共同アカウントホーム画面自分の決済詳細（パートナーのアプリにも同様に表示）共同アカウントで利用しているカードと自分のカードの一覧

*1 スタンダードプランをご利用の場合は、リアルカードの発送料がかかりますが、共同アカウントの開設は無料です。 共同アカウントのご利用にはご利用者二人ともが同じ国で同じRevolut法人のRevolutアカウントを開設している必要があります。

*2 共同アカウントで利用できる資金、またRevolutの個人アカウントから共同アカウントにチャージできる資金は、銀行振込、や銀行送金（クイック銀行チャージを含む）で受け取った資金、および他のRevolutのご利用者から個人送金で受け取った資金のみです（クレジットカードやデビットカード、プリペイドカード、Apple Pay/Google Payからのチャージは不可）。

*3 スタンダードプランご利用の場合は、為替市場の時間外（米国東部標準時間：金曜日午後5時～日曜日午後6時。日本時間：土曜日午前7時～月曜日午前8時／サマータイム：土曜日午前6時～月曜日午前7時）の両替に1％の為替手数料が発生します。 また、両替の無料利用枠30万円を超えた両替には、0.5％の為替手数料がかかります。 有料プランのお客様には時間外為替手数料はかからず、無料利用枠設定はありません。手数料に関する詳細はRevolut公式HP「手数料(https://www.revolut.com/ja-JP/legal/fees/)」ページをご参照ください。

*4 ATMの引き出しにおいて無料で利用できる額はプランによって異なります。この無料枠を超えた場合は2％の手数料が必要になります。銀行振込（クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードは不可）でチャージされた残高、および他のRevolutのご利用者から個人送金で受け取った資金のみ、ATMから現金を引き出すことができます。手数料に関する詳細はRevolut公式HP「手数料(https://www.revolut.com/ja-JP/legal/fees/)」ページをご参照ください。

*5Apple PayおよびGoogle Payは日本においては13歳未満のお子さまはご利用いただけません。

「Revolut（レボリュート）」について

グローバルなデジタル金融サービス「Revolut」は、真にグローバルな金融版スーパーアプリを通じて、人々がお金からより多くの価値を得られるように支援しています。2015年7月にニコライ・ストロンスキーとヴラッド・ヤッツェンコが英国・ロンドンで設立、送金および両替サービスを開始しました。今日、世界中の7,000万人以上のお客様がRevolutの数十もの革新的な金融サービスを利用し、1ヶ月の取引件数は10億件以上に上ります。Revolutは個人向け・法人向けのサービスを通じてお客様のパーソナルファイナンスをより詳細に管理できるようにし、世界中の人々をシームレスに繋いでいます。

www.revolut.com(https://www.revolut.com/)

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPANについて

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社は、日本で2020年にサービス提供を開始して以来、デビットカード、外貨両替、国内外送金、予算／支出管理、個人間送金、eSIM販売、子どもと若者向けサービスなど、随時新しい機能とサービスを拡充しています。日本において第二種資金移動業者および電子決済等代行業者として登録を受けています。 www.revolut.com/ja-JP/(https://www.revolut.com/ja-JP/)

社名： REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社

本社： 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー

代表取締役： 巻口 クリスティナ 蓉子

設立： 2017年12月（日本でのサービス開始：2020年10月）

国内ライセンス： 2018年第二種資金移動業者（関東財務局長 第00060号）

2025年電子決済等代行業者（関東財務局長(電代) 第136号）