『おチョもだち』で終わりたくない！“スシローカフェ部”と「サク山チョコ次郎」がコラボ！恋する季節に食べたい、チョコスイーツが登場！

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、登場から10周年を迎えた人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボし、「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」を1月28日（水）から全国のスシローにて販売いたします。

“スシローカフェ部”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売しています。年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを、お客さまへとお届けしています。

この度、恋する季節にお楽しみいただきたいスイーツとして、人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボをしたチョコスイーツを2種類販売いたします。「チョコジローのワッフルボウル」は、容器の形のココアワッフルにチョコアイスやチョコソース、ハートの形のミニチョコレートに加え、主役のチョコジローをトッピングした、味はもちろん、見た目も楽しいチョコづくしなスイーツです。さらに、スシローの定番人気No.1スイーツ（※1）「カタラーナ」のコラボバージョンも登場いたします。「チョコジローカタラーナタルト」は、「サク山チョコ次郎」をイメージし、ミルクの風味とカカオの風味の両方がしっかりと感じられるチョコレートの層と、練乳味のまろやかな味に仕上げたムースの層、食感が楽しめるクッキー層の3層の仕立てにしました。ねっとりと濃厚なカタラーナにサクサク食感がプラスされた、コラボだからこそ生まれたスイーツです。

また、コラボ商品の販売に伴い、フォトキャンペーンを実施いたします。コラボ商品のいずれかと一緒に写真を撮り、「#チョコジローにゾッコン」のハッシュタグとともにXまたはInstagramに投稿してくださった方の中から抽選で10名さまに「サク山チョコ次郎コラボ限定 おチョもだち認定グッズ」をプレゼントいたします。「チョコジローカタラーナタルト」の袋の裏面には「サク山チョコ次郎」の唇のイラストが描かれており、フォトキャンペーンでご活用いただけます。

ぜひこの機会に、“スシローカフェ部”と登場から10周年を迎えた人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とのコラボ商品を全国のスシローでお楽しみください。

※1：2024年10月～2025年9月実績

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品概要

■商品名：チョコジローのワッフルボウル

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年1月28日（水）～2月15日（日）

但し販売予定総数24.3万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

■商品名：チョコジローカタラーナタルト

■価 格：税込270円～

■販売期間：2026年1月28日（水）～2月15日（日）

但し販売予定総数36万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

チョコジローカタラーナタルト 袋裏面 イメージ

袋の裏面には「サク山チョコ次郎」の唇のイラストが描かれています！

口にあてると「サク山チョコ次郎」になれる！？

ぜひフォトキャンペーンなどにご活用ください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※写真はイメージです。

スシロー公式SNSフォロー＆フォトキャンペーン概要

本コラボ開催中にスシロー公式XまたはInstagramアカウントのいずれかをフォローし、コラボ商品のいずれかと一緒に写真を撮り、「#チョコジローにゾッコン」のハッシュタグを付けて写真を投稿すると抽選で10名さまに「サク山チョコ次郎コラボ限定 おチョもだち認定グッズ」が当たるキャンペーンを実施いたします。

■応募期間：2026年1月28日（水）～2月15日（日）

■応募方法：

１.スシロー公式XまたはInstagramアカウントのいずれかをフォロー

２.キャンペーン期間中にコラボ商品のいずれかと一緒に写真を撮り、「#チョコジローにゾッコン」を付けて写真を投稿。

■賞品・当選人数：「サク山チョコ次郎コラボ限定 おチョもだち認定グッズ」×10名さま

“スシローカフェ部”とは

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供する“スシローカフェ部”。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。“スシローカフェ部”には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

チョコジローとは

(C)Shoei Delicy Corp.

本名「チョコジロー」。チョコデール山に住む食いしんぼうな“珍獣”です。ある日、偶然チョコデール山で出会った人間の子供からビスケットをもらい、チョコとビスケットを合わせて食べたら、その美味しさにびっくり！それ以来、人間と仲良くなりたい気持ちから「サク山チョコ次郎」と人間のまねをして名乗るようになり、チョコビスケットの美味しさを知ってもらう旅をしています。「～チョ」が口癖で、茶⾊いモフモフした丸くてゆるいフォルムに目が離せない癒しのキャラクターです。