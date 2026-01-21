【東京ステーションホテル】クリスマスチャリティーオーナメント2025 寄付金額のご報告

日本ホテル株式会社

2015年より継続している東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1）の「クリスマスチャリティーオーナメント」は、どなたでも気軽に社会貢献活動に参加できる取り組みとして、森林の維持・活性活動を目的に寄付を募ってまいりました。苗木1本を植えるための費用をおおよそ1,400円と想定し、東京駅丸の内駅舎の全長335メートルにちなみ、苗木335本分の寄付を集めることを目標に掲げています。本年は多くの皆さまから温かいご支援をお寄せいただき、寄付総額601,079円（苗木約430本分）を達成。目標を大きく上回る結果となり、これまでの取り組みの中でも特に大きな成果となりました。ご参加・ご協力くださいましたすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。

2025年クリスマスチャリティオーナメント イメージ

お一人おひとりの寄付は、地球環境を守るための確かな一歩です。森林保全団体「more trees」の活動を支援することで、生物多様性を守りながら、豊かな自然環境を次世代へとつなげることができます。寄付金額は「1,000円からお気持ちに合わせて」と自由意志を尊重し、多くの方に共感いただきました。そしてこの度も昨年に続き、目標額を越える601,079円をお寄せいただきました。これまで11年間でお寄せいただいた総額はなんと230万円超！今回も一般社団法人more treesに全額を寄付し、森林保全活動に役立てていただきます。

楽しみながら森づくりに参加できるこのチャリティーオーナメント製作は、今後も社会と自然をつなぐ取り組みとして継続してまいります。改めまして、皆さまの温かいご支援に深く感謝申し上げます。

参考：歴代のクリスマスチャリティオ―ナメント

*全てのオーナメントがホテルオリジナルデザインで、ホテルが制作費を全額負担しています。

協力：一般社団法人more trees(https://www.more-trees.org/)

more treesは2007年に音楽家・坂本龍一氏によって創立された森林保全団体で、植林などによる森の再生、森林由来のクレジットによるカーボン・オフセット、木育ワークショップなど、継続的に“都市と森を繋ぐ”活動をされています。毎年オーナメント製作にご協力いただき、ホテルが皆さまからお預かりした販売代金を全額寄付し、有効活用していただいています。

東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

■東京ステーションホテル公式Webサイト：https://www.tokyostationhotel.jp/

■東京ステーションホテル公式Facebook：https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

■東京ステーションホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyostationhotel/