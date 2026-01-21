これまで開催された44公演すべてが完売！『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

コニカミノルタプラネタリアTOKYO（東京・有楽町）にて開催する『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』は、これまで44公演開催されました。その全てのチケットが完売し、多くのお客様からご好評をいただきました。これを受け、2026年2月14日(土)よりアンコール公演の開催を決定いたしました。

■映画「ハウルの動く城」の音楽を生演奏で

本公演は、プラネタリウムの星空とともに、映画「ハウルの動く城」の音楽をプロのクラシック奏者による生演奏で楽しむプラネタリウムコンサートです。

演奏曲は、映画「ハウルの動く城」のイメージ交響組曲／サウンドトラックに収録された名曲の数々。久石譲が描く幻想的で壮麗な旋律と、繊細で心を揺さぶるハーモニーを生演奏で忠実に再現。さらに主題歌「世界の約束」の特別演奏も行います。

演奏は、渡邉紘STRINGSより結成されたピアノカルテット“あめのした”（ピアノ、チェロ、コントラバス、サックス）が担当します。繊細なアンサンブルが、映画の印象的なシーンを音で呼び起こします。

■360度映像＋星空演出によるイマーシブ体験

プラネタリウムならではの360度に広がる全天映像と、天井を駆ける流れ星の演出が加わり、視覚と聴覚の両方から深い没入感を創出します。まるで星空の世界に入り込んだような非日常体験を、ぜひご体験ください。

※デジタルプラネタリウムが映し出す星空の中で映画「ハウルの動く城」の音楽をお楽しみいただくコンサートです。映画本編シーンの投映(使用)はございません。

※コニカミノルタプラネタリウム主催の企画です。本公演に関するスタジオジブリへのお問い合わせはご遠慮ください。

■演奏曲

・人生のメリーゴーランド-オープニング- (サウンドトラック収録曲)

・空中散歩 (サウンドトラック収録曲)

・ソフィーの明日 (イメージ交響組曲収録曲)

・ケイヴ・オブ・マインド (イメージ交響組曲収録曲)

・世界の約束～人生のメリーゴーランド-エンディング-(サウンドトラック収録曲)

他、全10曲を演奏予定

※全曲インストゥルメンタルでの演奏となります。倍賞千恵子本人の出演はありません。

作曲：久石譲ほか / 編曲：佐合庸太郎 / 演奏：あめのした

▼特設サイト

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/shootingstar_concert/?hall=planetariatokyo

●あめのした プロフィール●

佐合庸太郎(Pf)、初鹿野雄大(Sax)、大岩直季(Vc)、渡邉紘(Cb)

コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上演された『LIVE in the COLORS -w/Piano session-』を機に渡邉紘STRINGSのメンバーを中心に結成される。

クラシックを基盤に、ジャズをはじめとした多様な音楽性をメンバーそれぞれが持ち込んだ、親しみやすく奥深い響きが今日も星空と共鳴する。

【チケット販売に関して】

販売期間：2026年1月24日(土)10時00分～各公演日の開演時刻まで

購入サイト：https://ticket.tickebo.jp/sn/shootingstar_concert_ip3

【入場・座席に関して】

【イベントに関する注意事項】

- 2026年1月24日(土)10時00分より全公演のチケットを一斉販売します。- 電子チケットシステム「ticket board」を通じて販売いたします。「ticket board」をご利用いただくために会員登録(無料)が必要です。- 予定枚数に達し次第受付を終了します。- チケットの販売は記載のプレイガイドを通じて販売いたします。会場窓口やお電話では承っておりません。- 本公演は整理番号順の全席自由席です。- 整理番号の若いお客様よりご入場いただきます。- 整理番号は購入順で割り振られます。- 本イベントはプラネタリウムという会場の特性上、様々な制限を設けさせていただいております。「特設サイト」に記載されている注意事項を必ずご確認の上、チケット購入/来場をして下さい。- 本イベントはプラネタリウム施設で星空、映像、音楽をお楽しみいただくイベントです。演出の都合上又は、ドームの座席配置の関係でステージ(アーティスト)が見えにくい場合がございます。- 本イベントは時節に応じた感染症防止対策を徹底して実施いたします。- 本公演は未就学児(小学校入学前)のお子様はご入場いただけません。

【アンコール公演】『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』概要

期間：2026年2月14日(土)～5月10日(日)

日程：

【2月】14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)、23日(月祝)、28日(土)

【3月】1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)、20日(金祝)、21日(土)、

22日(日)、28日(土)

【4月】4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)、18日(土)、19日(日)、25日(土)、

26日(日)、29日(水祝)

【5月】2日(土)、3日(日祝)、4日(月祝)、5日(火祝)、6日(水休)、8日(金)、9日(土)、10日(日)

時間：12時15分開演(開場は15分前)

※3月14日(土)、4月26日(日)、5月5日(火祝)は12時15分と14時15分の2回公演

※3月20日(金)、5月8日(金)のみ16時15分開演

※約50分の上演時間を予定

料金：オンラインチケット 4,400円(税込) ※システム利用料が別途必要

会場：コニカミノルタプラネタリアTOKYO(DOME1)