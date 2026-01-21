Gap、『LOVE』で知られるロバート・インディアナの作品からインスピレーションを得た「Gap | Robert Indiana」コレクションを発表

ギャップジャパン株式会社

Gapは、ポップアート界を牽引したRobert Indiana(ロバート・インディアナ)の作品からインスピレーションを得たコレクション「Gap | Robert Indiana」コレクションを、2026年1月21日(水)よりGap新宿フラッグス店、公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で発売します。

「アメリカのサイン画家」として抽象表現や言葉の力をテーマに独創的な作品を生み出したロバート・インディアナとのコレクションは、ロバート・インディアナの代名詞として世界的に有名なアート作品『LOVE』のデザインを施したスウェットやパジャマ、ポップなカラーが魅力的なラグビーポロ、フーディー、トートバッグ、ベースボールキャップなどアパレルから小物まで全18型がラインナップ。価格帯は1,990円～12,900円(税込み)で、メンズ、ウィメンズ、キッズ＆ベビーの全カテゴリーで展開します。

主要アイテム：

Men’s

・ロバート・インディアナ 1969 ポロシャツ (9,990円)： Gapの創業年「1969」をロバートの代表作「The Ten Numbers」デザインで施したラグビーポロ

・ロバート・インディアナ ヴィンテージソフト グラフィックパーカー (12,900円）：LOVEの「O」をZeroにもじったデザインのフーディー

・ロバート・インディアナ LOVE デニムエプロン (9,990円)：LOVEのモチーフを施したデニムのエプロン

・ロバート・インディアナ LOVE トートバッグ (8,990円)：LOVEのモチーフを施したカラフルなトートバッグ

・ロバート・インディアナ LOVE ベースボールキャップ (4,990円)：LOVEのモチーフを施したベースボールキャップ

Women’s

・ロバート・インディアナ LOVE クロップド ラグビーシャツ (7,990円)：胸元にLOVEのモチーフを施したカラーブロックデザインが魅力のラグビーポロ

・ロバート・インディアナ ヴィンテージソフト LOVE スウェットシャツ (9,990円)： LOVEデザインのクルーネックスウェット

・ロバート・インディアナ LOVE クロップドTシャツ (6,990円)：胸元にLOVEのモチーフを施したクロップドTシャツ

・ロバート・インディアナ LOVE ポプリン パジャマシャツ (7,990円) 、ロバート・インディアナ LOVE ポプリン パジャマ ボクサーショートパンツ (2,990円)：ストライプ柄のパジャマセット

Kids (110cm～160cm) / Toddler(80~110cm)

・ロバート・インディアナ ヴィンテージソフト パーカー (キッズ)(7,990円）： LOVEデザインのフーディー(キッズ)

・ロバート・インディアナ LOVE ラグビーシャツ (幼児)(5,990円)：グリーンストライプのラグビーポロ(トドラー)

「Gap | Robert Indiana」コレクションは、2026年1月21日(水)より発売します。@gap @gap_jp をフォローして、最新情報をご覧ください。

「Gap | Robert Indiana」コレクション

発売日：2026年1月21日(水)午前11時より販売開始

販売店舗：

Gap新宿フラッグス店

Gap公式オンラインストア(特設ページ)：https://www.gap.co.jp/gap/featured/artist-collection-3053000?tid=gjme001563

販売店舗詳細：

Gap新宿フラッグス

開催期間：2026年1月21日(水)午前11時より販売開始

場所：Gap新宿フラッグス 1F

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1新宿フラッグス 電話番号：03-5360-7800

営業時間：11:00 - 22:00

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。