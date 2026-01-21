【毎月5・6・7の付く日は“FLOの日”】2月限定！旬の苺をたっぷり使用した色鮮やかなベリータルト

株式会社フロジャポン～お得で美味しい「FLOの日」のご案内～

関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ120店舗（2026年1月15日現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するFLO＜フロプレステージュ＞では、毎月5・６・7の付く日の計9日間※を「FLO＜フロ＞の日」として、お手頃価格の商品をご用意しております。ぜひこの機会に、バリエーション豊かなFLOの各種商品をお愉しみくださいませ。

※季節イベントにより開催日程が変わる場合がございます。

＼毎月計9日間は、“お得”がいっぱいの「FLOの日」／

「FLOの日」には、FLOの日限定販売のお得なタルトやスイーツ、サラダ※等が登場したり、人気定番商品がFLOの日特価になるなど、各種対象商品がお手頃価格でご利用いただけます！

また、「FLO公式アプリ」では、お買い物金額に応じて貯まる“FLOマイル”数によって、お得なクーポン券がもらえるサービスをご提供しております。「FLOの日」にアプリを提示してお買い物いただくとFLOマイルが“2倍”に(ハート)ぜひ「FLO公式アプリ」を事前ダウンロード＆会員登録の上、お得にご利用くださいませ。

※サラダはデリカ取扱店（50店舗）のみの販売となります。

「2月FLOの日」限定タルトは…

旬を迎えた苺を各店内厨房で焼き上げたタルト台にたっぷりと盛り付けブルーベリーをトッピングした、色鮮やかで可愛らしい「苺とブルーベリーのタルト」が2月FLOの日限定で登場します！

こちらの直径約14～15cmのホールタルトを、FLOの日限定価格・税込1,490円でご提供。大変お得にお買い求めいただけます。

5～7日はアールグレイが香る紅茶ダマンド台、15～17日はまろやかな酸味で人気のチーズ台、25～27日は縁まで生地たっぷりサクサク食感のダマンド（アーモンドクリーム）台と、味の異なるタルト台との組み合わせでご用意。フレッシュで甘酸っぱいベリーと、各タルト生地との組み合わせによって生まれる絶妙な甘さ加減や風味、食感の違いを、是非食べ比べてお愉しみください。

◆FLOの日 タルト

各1台 FLOの日特別価格：税込1,490円

・＜2月5・6・7日限定＞苺とブルーベリーのタルト～紅茶ダマンド～（約14cm）

・＜2月15・16・17日限定＞苺とブルーベリーのタルト～チーズ～（約15cm）

・＜2月25・26・27日限定＞苺とブルーベリーのタルト～ダマンド～（約14cm）

＜2月25～27日限定＞苺とブルーベリーのタルト～ダマンド～＜2月5～7日限定＞苺とブルーベリーのタルト～紅茶ダマンド～＜2月15～17日限定＞苺とブルーベリーのタルト～チーズ～

＼FLO＜フロプレステージュ＞のこだわりタルト／

FLOのタルトは、毎日各店舗のオーブンで焼き上げ、フルーツを盛り付け、1台1台丁寧に店内の厨房で仕上げています。

基本のタルト台は、甘さ控えめのクッキー生地に、タルト生地を流し込んで焼き上げます。タルト生地はアーモンドクリーム（ダマンド）生地、プリン生地、チーズ生地など様々な種類があり、彩り豊かな季節のフルーツとの組み合わせでお楽しみいただけます。

FLOの日タルトは各開催日のみの限定商品のため、当日の売れ行き次第では品切れになる事もございますので、お店での事前予約※をおすすめしております。店頭・ＷＥＢ予約、もしくはお電話にてご相談くださいませ。

※事前予約は当日の店頭受け取りに限ります。

～人気定番スイーツがお得に～

2月FLOの日には、人気定番商品の「FLOのなめらかプリン」や新フレーバーも加わった「ナッツのタルトレットシリーズ各種」、お店で焼き上げる「フィナンシェマルグリット」が、それぞれFLOの日限定価格にてお楽しみいただけます。

いずれも数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦くださいませ。

◆FLOのなめらかプリン

1個 通常価格：税込367円 ⇒ FLOの日価格：税込334円

適切な「湿度」と「温度」を保ち、なめらかな食感に仕上がるようスチームオーブンで丁寧に焼き上げました。ほろ苦いカラメルソースとの相性をお楽しみ下さい。

コク深く香り豊かなこだわりの逸品FLOのなめらかプリン

◆ナッツのタルトレットシリーズ各種

・各1個 通常価格：税込129円 → FLOの日価格：税込106円

・タルトレット3個セット（各種） 通常価格：税込421円 → FLOの日価格：税込353円

対象商品：ナッツのタルトレットシリーズ各種（アーモンドキャラメル、プレーン、アーモンドショコラ、珈琲ショコラ、アールグレイ、抹茶）

サクサク軽い食感と香ばしさが大人気♪

◆フィナンシェ マルグリット

1個 通常価格：税込205円 ⇒ FLOの日価格：税込162円

＼店内仕上げ／焦がしバターを使用したフィナンシェ生地をマーガレット型に入れ、各店舗の厨房オーブンで香ばしく焼き上げました。手土産やお配り品にぴったりの一品です。

オーブントースターで軽く温めて頂くと、出来立ての香りや味わいがお愉しみいただけます。

フィナンシェ マルグリット焦がしバターがふわっと香ります♪

～デリカ商品もFLOの日がお得～

2月FLOの日は、5～7日・15～17日・25～27日それぞれで異なるおすすめデリカをFLOの日限定販売・価格でご提供いたします。

※サラダやお惣菜はデリカ取扱店舗限定での販売となります。

◆＜2月5・6・7日限定＞フライドチキン

1本 通常価格：税込291円 ⇒ FLOの日価格：税込237円

人気定番デリカ「フライドチキン」

スパイスとハーブで風味付けした、ジューシーなフライドチキンです。

FLO人気の定番デリカです♪

◆＜2月15・16・17日限定＞FLOの日限定販売「海老とたまごのサラダ」

100g： 税込388円

FLOの日限定「海老とたまごのサラダ」

シャキシャキ野菜と海老を、半熟たまごと卵黄のコクと酸味を活かしたソースでまとめたサラダです。お好みのパンを添えるだけで、いつもの食卓がパッと華やぐ、満足感たっぷりのメインサラダです。

◆＜2月25～27日限定＞ラザニア

100g 通常価格：税込367円 ⇒ FLOの日価格：税込313円

大人気「ラザニア」

平たいパスタにたっぷりのミートソースとホワイトソースを重ね、店内キッチンで焼き上げました。

※全ての画像はイメージです。

※各商品は数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、取扱商品が変更となる場合がございます。

※表記の税込み価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

＼FLOアプリ会員様なら、さらにお得／

「FLO公式アプリ」では、お買い物金額に応じて貯まる“FLOマイル”数により、お得なクーポン券がもらえるサービスをご提供。「FLOの日」開催日にFLO公式アプリを提示してお買い物いただくと、FLOマイルを「2倍」進呈いたします。

FLOアプリ

また、ときどきアプリ限定で配信される、超お得なクーポンも見逃せません(ハート)

ぜひ「FLO公式アプリ」を事前ダウンロード＆会員登録の上、お得にご利用くださいませ。

＜FLO公式アプリのダウンロード・詳細はこちらから＞

お得に美味しく、“FLO（フロ）の日”をお楽しみくださいませ。

お客様のご来店を、心よりお待ちしております。

