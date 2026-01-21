「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 149」Leminoプレミアムにて独占生配信緊急決定！1月23日(金) 17:55より生配信スタート

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 149」を2026年1月23日(金)17:55より独占生配信※2することが緊急決定いたしました。

視聴ページ：https://bit.ly/3LO0jie

後楽園ホールで開催される「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 149」では、メインマッチとして野上昂生選手(大橋)と上村健太選手(緑)の68.8kg契約8回戦が行われます。

セミファイナルでは、大橋蓮選手(大橋)とサイリビエス・トウハタセン選手(中国)のフェザー級8回戦が行われます。

その他、田中湧也選手(大橋)と蠔聖和選手(DANGAN)が対決するバンタム級8回戦など、「Leminoプレミアム」では、当日の熱戦全6試合を独占生配信いたします。ぜひお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル：「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 149」

■配信日時：生配信

2026年1月23日（金）17:55～

アーカイブ配信

2026年1月23日（金）23:00～

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態：Leminoプレミアム (月額990円(税込) ※1、初回初月無料※3)にて配信

※「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より改訂いたします。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ3NGQ=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_nr-pxb149-0121特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_nr-PXB149LP-0121

■製作著作 ：(C)Lemino/Second Career

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス

感情でつながる「Lemino」ならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定いたします。

※2 本作品について、「Leminoセレクト」での配信はありません。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・「Leminoプレミアム」に初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。