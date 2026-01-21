事業共創カンパニーのRelic、愛媛県による令和7年度愛媛グローカル・フロンティア・コンソーシアム機能強化事業へ採択決定

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下、Relic）は、愛媛県による、令和7年度愛媛グローカル・フロンティア・コンソーシアム機能強化事業の運営事業者に採択されました。本事業では、コンソーシアム会員を対象とした総会や勉強会などを通じて、官民共創やスタートアップ創出に向けた機運醸成とネットワーク形成を推進していく予定です。

Relicは本事業を通じて、愛媛から世界へ価値を届けるスタートアップを創出し、持続的な地域経済の成長に貢献してまいります。

■令和7年度愛媛グローカル・フロンティア・コンソーシアム機能強化業務について

本事業は、愛媛県が令和7年6月に「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」として、内閣府の「第二期スタートアップ・エコシステム拠点都市」に選定されたことを受け、「グローバルに稼げるスタートアップの創出」に向けた支援体制整備や情報発信力強化に取り組むとともに、官民共創を見据えた機運醸成など、オール愛媛体制でのスタートアップ支援を強化し、スタートアップの呼び込みと成長促進を行うことで、地域課題の解決と県内経済の更なる活性化を図るものです。

https://www.pref.ehime.jp/site/nyusatsu/125142.html

■運営事業者であるRelicについて

Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。23社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国17都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

愛媛県には2025年2月に拠点を設立、県内の企業や自治体と連携し、イノベーター人材の発掘と育成や新たな事業創出を推進しています。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

■本取組み主導者コメント

参考：2025年1月、愛媛県中村知事、松山市野志市長ご同席のもと、立地協定書調印式を実施

所 貴之

株式会社Relic グローカルイノベーション事業部

ヴァイスプレジデント 兼 愛媛支社長

この度、令和７年度愛媛グローカル・フロンティア・コンソーシアム機能強化業務の運営事業者として採択いただき、心より光栄に存じます。

本事業は県内の自治体様、金融機関様、大学様、地元企業様によるオール愛媛体制でスタートアップ支援を強化する取組みであり、まさに愛媛県の未来を担う重要な事業と認識しております。

2025年には愛媛拠点を開設以降、県内企業・自治体・大学の皆様と連携しながら、地域に根差した事業共創を推進してまいりました。

本事業においても我々Relicが持つ、新規事業開発に特化したBTC（Business・Technology・Creative）一体型の専門組織や官民を問わず多様なパートナーと共に、地域課題の解決と新たな価値の創出に取り組んだ実績を活かし、事業を力強く推進致します。

愛媛拠点メンバーのみならずRelicチーム一同、愛媛県の輝かしい未来に向けて全力で取り組んでまいりますので、今後ともご協力・お力添えの程、宜しくお願い申し上げます。

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/

■株式会社Relic 愛媛拠点「EHIME Incubation Field」

所在地：愛媛県松山市湊町4-11-4 A-ONEビル3F

電話：0505-1743-4990

事業内容：

愛媛県を中心に、自治体や地域大学との連携および支援、地域企業の新規事業開発・イノベーション創出の支援、地域のイノベーター人材の発掘・育成、デジタルイノベーション創出のための研究やWEBサービス・アプリケーションなどのプロダクト開発・実装のための業務全般

※現在、愛媛拠点では共に愛媛経済を盛り上げる仲間を募集中※

詳細はこちら：https://ehime.jobantenna.jp/at/8/

＜本リリースについてのお問い合わせ先＞

株式会社Relic グローカルイノベーション事業部

TEL：03-6455-0735 / E-MAIL：glocal-innovation@relic.co.jp