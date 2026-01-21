飲食店・宿泊施設のヴィーガン対応を支援。ヴィーガン商材専門ECプラットフォーム「Vegan Pro World」リリース

イージーリンク株式会社

イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）は、2026年1月21日（水）、食のバリアフリーの実現やユニバーサルレストランを目指す事業者を支援することを目的とした、ヴィーガン商材専門のECプラットフォーム「Vegan Pro World（ヴィーガン プロ ワールド）」をリリースしました。

「Vegan Pro World」では、動物性原料不使用の冷凍総菜やスイーツに加え、調味料やダシ、基礎食材など、全国から集まる多彩なヴィーガン商材を取り揃えています。ヴィーガンメニューを取り入れたい飲食店や、既存メニューをヴィーガン食にアレンジしたい旅館・ホテルに最適な商材が一気に揃います。

動物性原料を使用した商材は一切取り扱っていないため、安心して選定・購入できる点が特長です。また、販売事業者にとっては、請求書発行などの煩雑な業務負担を軽減し、手軽に販路拡大を図ることができます。

近年、訪日外国人観光客の増加にともない、ヴィーガン・ベジタリアンに配慮したメニューへのニーズは年々高まっています。インバウンド需要が加速する中、飲食店がヴィーガンメニューを導入することは、新たな顧客層の獲得や売上向上につながる重要な施策の一つとなっています。

「Vegan Pro World」は、新しい時代のヴィーガン対応を、仕入れ・販売の両面から支援してまいります。

【Vegan Pro Worldについて】 https://www.vegan-ch.jp/

【ECプラットフォーム Vegan Pro World】https://ezlink.benri.flowshop.co.jp/

ヴィーガンメニュー導入は、客単価の高いインバウンド集客に直結

訪日観光客の約10人に1人がヴィーガン・ベジタリアンといわれる現在、ヴィーガン・ベジタリアン向けメニューを用意しているかどうかは、集客を左右する重要なポイントとなっています。

団体客の中に1人でもヴィーガンの方がいる場合、対応できなければ、グループ全体の利用機会を逃してしまうことも少なくありません。一方で、2～3品のヴィーガンメニューを取り入れることで、ヴィーガンのお客様もそうでないお客様も、同じテーブルを囲むことが可能になります。

さらに、ヴィーガンメニューを提供する店はまだまだ限られており、安心して選べる店には高い価格でも来店する傾向があります。インバウンド向けでは、ヴィーガンメニュー単品で3,000円前後といった設定でも実際に選ばれています。

付加価値の高いヴィーガン向け卸商材を活用することで、客単価アップと差別化を同時に実現できます。

「とはいえ、ヴィーガン対応のために手間やコストはかけられない…」

「焼肉店や専門店では、ヴィーガン対応は難しいのでは？」

そう感じている飲食店やホテル、旅館にこそおすすめしたいのが、

「Vegan Pro World」です。

■例えば…

＊旅館やホテルでは、植物性100％のかつお風味ダシや調味料を活用することで、既存メニューを大きく変えることなくヴィーガン対応が可能

＊焼肉店やすき焼き専門店など肉料理が中心のお店では、温めるだけで提供できるヴィーガン対応のハンバーグやカレー、餃子、スイーツなどを取り入れることで、調理負担を抑えて対応可能

「Vegan Pro World」は、業態を問わず現場に寄り添い、無理なく続けられるヴィーガン対応を支援します。

初めてのヴィーガンメニュー導入もスムーズに

数分加熱するだけで提供できる冷凍総菜や、既存メニューを大きく変えることなくヴィーガン対応ができるダシ・調味料など、導入のハードルを下げる商材を幅広く取り揃えています。

また、ヴィーガン商材のみを扱う専門ECのため、食材選びに迷うことなく安心して仕入れが可能です。

■取り扱い商品の例菜食ハンバーグ菜食ハンバーグ

代替肉を使用した、ヴィーガン・ハラール対応のハンバーグ。

詳細を見る :https://ezlink.benri.flowshop.co.jp/products/detail/855

ベジタブルカレーベジタブルカレー

マレーシア五つ星ホテルでも採用されている本格的な味。

詳細を見る :https://ezlink.benri.flowshop.co.jp/products/detail/815

100％植物性万能だし MAGIDASHI(マジダシ)100％植物性万能だし MAGI DASHI（マジダシ）

老舗鰹節店が開発。100％植物性で本格的なかつお風味を再現した万能だし。

詳細を見る :https://ezlink.benri.flowshop.co.jp/products/detail/1409

こんぶ美人・養命酢こんぶ美人・養命酢

北海道産の希少な高級天然真昆布と青森のりんご酢、和風ハーブを贅沢に組み合わせた、無添加の養命酢。

詳細を見る :https://ezlink.benri.flowshop.co.jp/products/detail/854

「今のメニューではインバウンド客の食のニーズに対応できない。とはいえ、ヴィーガン・ベジタリアン向けの新メニューを一から開発するのはハードルが高い……」

飲食店やホテル、旅館が抱えている、こうした悩みを解決するのが「Vegan Pro World」です。

販路拡大を手軽に実現

「Vegan Pro World」は、ヴィーガン商材を販売したい事業者にとっても、販路拡大を手軽に実現しやすいプラットフォームです。

請求書発行などの煩雑な取引業務をプラットフォーム側で担うため、事業者は商品登録や販売に専念で

きます。

また、ヴィーガン商材に特化したECであるため、関心の高い飲食店・宿泊施設と効率的につながることができ、無理のない形で販路を広げることが可能です。

今後の展開

今後も仕入れ事業者の拡大を進め、取り扱い商材の幅を広げてまいります。

また、利用事業者から寄せられる意見や要望をもとに、継続的なシステムアップデートを行い、より使いやすく、現場に寄り添ったプラットフォームの構築を目指します。

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない “ヴィーガン食品” の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/