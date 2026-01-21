【大阪府 東大阪市にお住まいの皆様】みんなで行こう！冬のスタートラインまつり-2/21（土）BYSN HIGASHIOSAKA ROASTERYにて開催

株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、2月21日(土)にBYSN HIGASHIOSAKA ROASTERY（読み：バイセンヒガシオオサカ ロースタリー）にて、地域住民の方に、当社をより知っていただくイベント『みんなで行こう！冬のスタートラインまつり』を開催いたします。

みんなで行こう！冬のスタートラインまつり概要

日時 ：2026年2月21日（土）10:00～16:30

会場 ：BYSN HIGASHIOSAKA ROASTERY

〒578-0921 大阪府東大阪市水走3-14-47（map(https://maps.app.goo.gl/iUosE2CGiXrqNzPJA)）

アクセス ：近鉄けいはんな線 吉田駅 または 新石切駅 徒歩13分

入場料 ：無料

申し込み ：不要です。ぜひお気軽にお越しくださいませ。

当社は大阪府東大阪市に「BYSN HIGASIOSAKA ROASTERY」を2025年6月に開設しました。

このたび、同市にお住まいの皆様に、お子様から大人まで楽しめるミニゲームや拠点見学などを通じて、BYSNや障害のある人の働き方を知っていただきたく、イベントを開催いたします。

イベント プログラム

・オリジナルドリップバッグが作れる！ドリップバッグ製作体験♪

・BYSNのコーヒーってどんな味？BYSNコーヒーテイスティングコーナー

・ストライクを出して景品をゲットしよう！ミニボーリング

・ひゅんひゅん飛ばして的に入れよう！楽しい輪投げコーナー

・近隣の支援機関 物販コーナー

皆様にお越しいただけることを心よりお待ち申し上げております。

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。