今年も『雪ミク』が北海道三笠市を応援！　高校生レストランを含む市内5店舗とのコラボレーションが決定！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、北海道を応援するキャラクター『雪ミク（初音ミク）』のコラボレーション展開を通して、“一億年の時間旅行ができるまち”として知られる北海道三笠市の観光施策「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン2026」に協力することを発表いたします。本キャンペーンでは、三笠市の名所をモチーフにした雪ミクのオリジナルイラストを新たに制作。2026年1月31日（土）～5月31日（日）まで、同イラストを用いたフォトスポットパネルの設置やグッズの販売を行うほか、三笠高校生レストラン内のカフェ「Cherie（シェリー）」をはじめとした市内5ヶ所の飲食店とのコラボレーションを実施いたします。ぜひ、石炭と鉄道発祥のまち・三笠市で、素敵なひとときをお過ごしください。

好評につき3度目のコラボレーション！ 今年も可愛いイラストを新規制作！

『雪ミク』が三笠市とコラボレーションするのは、2023年、2025年に続いて、今回が3度目です。過去開催時にご好評をいただいたことを受け、2026年も実施が決定いたしました。

本キャンペーン用のオリジナルイラストは、これまで同様イラストレーター・まおうさんにご担当いただきました。メインビジュアルのデザインは、今回のキャンペーン内容にあわせてスイーツ盛りだくさんとなっており、『雪ミク』がペットキャラクターの『ラビット・ユキネ』と一緒に三笠の美味しいものを楽しむ様子が描かれています。

また、メインビジュアルとあわせて、三笠の様々なモチーフ（三笠メロン／初音町バス停／三笠高校製菓部）をテーマにしたデフォルメイラストも新たなデザインを制作。市内6ヶ所に設置されるフォトスポットパネルや、コラボグッズ等でご覧いただけます。

フォトスポットパネル設置場所

「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン2026」メインビジュアル（Art by まおう / 雪ミク (C) CFM）

A. メインビジュアル

イオンスーパーセンター三笠店

桂沢国設スキー場 … ※3月2日まで

道の駅 三笠（サンファーム三笠） … ※3月3日～4月15日まで

三笠鉄道記念館 … ※4月16日～5月31日まで

B. デフォルメイラスト〈三笠メロン〉

道の駅 三笠（食の蔵内「一般社団法人北海道三笠観光協会」）

C. デフォルメイラスト〈初音町バス停〉

三笠市民会館

D. デフォルメイラスト〈三笠高校製菓部〉

三笠高校生レストラン MIKASA COOKING ESSOR

「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン2026」フォトスポットパネルの設置場所

市内5ヶ所の飲食店とコラボレーション！ ご当地の味を楽しもう！

さらに、今回はよりいっそう三笠市の魅力を感じていただけるよう、市内5ヶ所の飲食店ともコラボレーションを展開いたします。メインビジュアルの『雪ミク』と『ラビット・ユキネ』のように、三笠の街をのんびり巡りながら、この土地ならではの美味しい出会いを楽しむ。そんな、三笠の巡り方をご提案いたします。

三笠高校生レストラン内 製菓部カフェ「Cherie」で、雪ミクコラボメニューを販売！

北海道三笠高等学校が直営する「三笠高校生レストラン」内の、同校の製菓部が運営するカフェ・洋菓子店「Cherie」で、生徒たちが開発したコラボメニューを販売いたします。日ごろから調理や接客を実践的に学んでいる製菓部の生徒たちが、『雪ミク』と『ラビット・ユキネ』をモチーフにして一から考えた特別なスイーツ（全3種）です。2018年にオープンして以来、地域活性化のシンボルとして根強い人気を集めている話題のレストランで、高校生たちが腕によりをかけてお届けするスイーツをぜひご賞味ください。

地元愛あふれる4店舗で、雪ミクコースターをプレゼント！

三笠高校生レストラン製菓部コラボメニューのスイーツ全3種

三笠市で生まれ育った店主が営む「名前がないパン屋」、三笠高校のOBたちが営む「ごはん cafe あむっと」「Rire-Sourire（リルスリール）」「アマイモノクラブ」の4店舗にて、お食事やお買い物をお楽しみいただいた方を対象に、まおうさんのキャンペーンイラスト（全4種）を用いた限定コースターをプレゼントいたします。デザインは店舗ごとに異なります。三笠の街を巡った思い出とともに、可愛い4種のコースターをお手元に揃えてみてはいかがでしょうか。

名前がないパン屋（三笠市岡山78）

配布条件：「夏の思い出バタークッキー」を購入された方

配布コースター：メインビジュアル

ごはん cafe あむっと（三笠市多賀町3-1）

配布条件：600円以上のお会計をされた方（イートイン、物販問わず）

配布コースター：三笠メロン

Rire-Sourire（三笠市多賀町3-1）

配布条件：「フィナンシェ（プレーン）」を購入された方

配布コースター：三笠高校製菓部

アマイモノクラブ（三笠市幸町21-6）

配布条件：「窯焼きプリン」を購入された方

配布コースター：初音町バス停

※コースターの配布は店舗ごとになくなり次第終了となります

なお、本キャンペーンのPRを兼ねて、2026年2月7日（土）・8日（日）に行われる「SNOW MIKU 2026」（https://snowmiku.com/2026/）のメインイベントに、北海道三笠観光協会がブース出展いたします。「三笠市×雪ミク」のオリジナルグッズの一部を数量限定で出張販売いたしますので、「SNOW MIKU 2026」のウイングベイ小樽会場にお越しの際は、ぜひ北海道三笠観光協会のブースにもお立ち寄りください。

【「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン2026」開催概要】

開催期間：2026年1月31日（土）～5月31日（日）

開催場所：北海道三笠市内各所

特設ページ：https://domingo.ne.jp/article/55321

デジタルフライヤー：https://prtimes.jp/a/?f=d52709-599-43df48dfa36c5413576dca374d1c80d8.pdf

主催：一般社団法人北海道三笠観光協会

共催：三笠市

協力：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

「三笠市×雪ミク」のコラボレーションは、クリプトンが運営する北海道の全179 市町村公認の情報メディア「Domingo（ドミンゴ）」が三笠市の情報も発信しているご縁から生まれた企画です。Domingoでは本キャンペーンと連動した三笠市の情報をお届けしております。「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン」に関する基本情報はもちろん、まちめぐりマップに掲載されているスポットの魅力も深掘りしておりますので、三笠市の周遊にはぜひDomingoもご活用ください。

【本件の取材に関するお問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 取材・広報担当

https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry-media

【イベントに関するお問い合わせ先】

（一社）北海道三笠観光協会 TEL：01267-3-2828

三笠市役所商工観光課商工観光係 TEL:01267-2-3997

＜参考情報＞

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。2026年の衣装テーマは「しあわせパティスリー」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

▼「Domingo（ドミンゴ）」とは https://domingo.ne.jp

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が取り組む、北海道を応援するローカルプロジェクトの総称。北海道を愛するすべての方に、北海道とゆるやかに繋がっていただけるような企画を考え、地域の未来に貢献すべく実行している。2017年に北海道とのタイアップ協定を締結し、同プロジェクト名を冠した無料のニュース＆イベント情報アプリの提供を開始。現在は道内の全179市町村公認のプロジェクトとして、アプリ・公式WEBサイトを通して、北海道の情報を幅広く継続的に発信している。情報発信面で独自の調査・取材記事も取り扱うようになったほか、企画面では北海道が推奨する「新北海道スタイル」とのコラボレーションを果たす等、地域に根差した取り組みを展開中。

【Domingo各種媒体】

-「Domingo」スマートフォン用アプリ：https://domingo.ne.jp/redirect.php

※対応OS：iOS14.0以降/Android6.0以上

※価格：完全無料

-「Domingo」公式WEBサイト：https://domingo.ne.jp

-「Domingo」公式X（旧Twitter）：https://x.com/cfm_domingo

-「Domingo」公式Instagram：https://www.instagram.com/cfm_domingo/?hl=ja

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/