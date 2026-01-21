“着るだけ”でめぐり、整える　大人女性のための“着るだけ血行促進※ウェアシリーズ”「リカバミー」を1月26日(月)より販売開始

株式会社千趣会

【特集サイトURL】https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260103_lp/

※2026年1月26日(月)より閲覧可

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、40～50代を中心とする大人女性に向けた“着るだけ血行促進※ウェア”「リカバミー」シリーズを新たに展開します。パジャマ、ナイトブラ、ショーツ、インナー、Tシャツの計５点を2026年1月26日（月）よりベルメゾンネットにて販売開始します。（https://www.bellemaison.jp/）

※体温の輻射による（以降の※も全て同様）

【「リカバミー」とは】

「リカバミー」は、身にまとうことで身体が温まり、血行促進効果※が期待できるベルメゾンオリジナルのインナー、ルームウェアシリーズです。

着ている間、ここちよく“めぐる”

年齢とともに低下しがちな「めぐり」に着目。身体を温めることで血行が促進され、こわばった身体もふっと緩むような心地よさへと繋げます。身生地はIFMC.（イフミック）加工を施した特別な生地を採用しています。

デリケートな肌に優しい「綿混素材」 の使用でやさしい肌触り

機能性インナーによくある化学繊維ではなく、やわらかな綿混素材を厳選して使用しています。着用することで、大人女性のデリケートな肌に優しく寄り添う肌触りの良さと、血行促進効果※への期待を同時に実現しました。

【IFMC.（イフミック）とは】

IFMC.（イフミック：集積機能性ミネラル結晶体）は（株）テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体です。

数種類のミネラルを組み合わせて特殊処理して抽出した物質です。

身体に接触させることで血管から一酸化窒素（NO）が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できます。医療・介護分野での応用を目指し、東京大学スポーツ先端科学連携研究機構（UTSSI）にて研究が進められております。

（特許第6557442号）

※「イフミック」「集積機能性ミネラル結晶体」は株式会社テイコク製薬社の商標または登録商標です。

【開発の背景】

昨今、フェムケア・フェムテックへの関心が高まる中、40～50代の女性に見られる、ホルモンバランスの変化に伴う「疲れやすさ」や「なんとなく不調」といった心身の“ゆらぎ”に注目が集まっています。ベルメゾンのお客様からも「年齢と共に億劫になってきた」「なんとなく気が乗らない」といった声が多く聞かれました。

創業以来、女性のライフスタイルに寄り添ってきたベルメゾンでは、「大人女性たちの就寝中やリラックスタイムの着る時間すべてを、めぐりを整える時間に変えたい」という想いから、この「リカバミー」シリーズを開発しました。

「リカバミー」シリーズは、就寝時や日常生活の中で、身体を温めることでめぐりを整え、40～50代に限らず、身に着けるだけで多くの大人女性の悩みである「めぐり不足」の改善を手助けすることを目指しています。

【主要アイテムの紹介】

寝返りしやすい構造の血行促進パジャマ「もっちり綿混ストレッチ快眠パジャマ」

大人女性の「快眠」に焦点を当て、もっちり柔らかくストレッチ性の高い綿混カットソー素材を採用しました。更に、寝返りを妨げない工夫を凝らした形状で、睡眠中の身体の動きをサポートします。身生地はIFMC.（イフミック）加工を施した特別な生地を採用しています。

ストレスフリーで24時間※着用できるインナー「綿混美胸ナイトブラ」

リラックスタイムだけでなく、24時間※快適に着用できるノンワイヤー・カップ付きインナーです。特に着心地を左右する身頃は、脇に縫い目がなく立体的に仕上がる「成形編み」技法で編み立てられています。デリケートな肌に縫い代が当たらないストレスフリーな設計と、やさしいフィット感で、様々な身体の動きに寄り添います。

「綿混腹巻付きショーツ」と上下でセット着用がおすすめです。

※日中～就寝時までシーンを問わず着用できること

【新商品一覧】

※2026年1月26日(月)より閲覧可

商品名／もっちり綿混ストレッチ快眠パジャマ

価格／9,990円（税込）

カラー／2色(ネイビー、ピンクベージュチェック）

サイズ／３サイズ（M,L,LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260103_1274764/

商品名／綿混美胸ナイトブラ

価格／3,990円（税込）

カラー／2色（ブラック、グレイッシュピンク）

サイズ／4サイズ（S,M,L,LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260103_1274755/

商品名／綿混腹巻付きショーツ

価格／1,980円（税込）

カラー／2色（ブラック、グレイッシュピンク）

サイズ／3サイズ（M,L,LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260103_1274757/

商品名／とろふわコットンおやすみインナー3点セット

価格／6,990円（税込）

カラー／2色（ブラック、グレージュ）

サイズ／3サイズ（M,L,LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260103_1274756/

商品名／綿混半袖Tシャツ

価格／4,990円（税込）

カラー／2色（オフホワイト、チャコール）

サイズ／4サイズ（S,M,L,LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260103_1274769/(https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260103_1274769/)

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。