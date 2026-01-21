¡Ú´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤éK Village¡Û¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー »È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì Ã±¸ì¡õ¥Õ¥ìー¥º½¸¡ÙÈ¯ÇäµÇ°K Village ´Ú¹ñ¸ì´Æ½¤¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¡ÖK Village ´Ú¹ñ¸ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒK Village¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬¸¶ ¸µ½¢¡Ë¤Ï¡¢´Æ½¤½ñÀÒ¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー »È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì Ã±¸ì¡õ¥Õ¥ìー¥º½¸(https://www.amazon.co.jp/dp/4046077379)¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢´Æ½¤¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¡ÖK Village MODULY¡×¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤ËÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¿ä¤·³è¡¦Æü¾ï¡¦SNS¤Ê¤É¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¡Ö¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¡×¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë60Ê¬¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÀÒ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡ÖÂÎ´¶¡×¤¹¤ëÆÃÊÌ¹ÖºÂ
ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ò´Æ½¤¤·¤¿K Village ´Ú¹ñ¸ì¹Ö»Õ¤Î¥«¥ó¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¤Î´Ú¹ñ¸ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤Ë³Ð¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½ñÀÒ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥º¤ò¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯²»¡¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡¦Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÊ¸²½¡¢K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëÉ½¸½¡¢¿ä¤·³è¤äSNS¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤Ê¤É¡¢¡Öº£Æü¤«¤é»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»²²Ã·¿¤Ç¿Ê¹Ô¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¸òÎ®¤¹¤ë¡¢°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
K Village MODULY¤Ç¹¤¬¤ë¡ÖÅÁ¤ï¤ë´Ú¹ñ¸ì¡×¤Î³Ø¤Ó
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö덕질¡Ê¿ä¤·³è¡Ë¡×¡Ö소속사¡Ê½êÂ°»öÌ³½ê¡Ë¡×¡Ö차애¡Ê2¿ä¤·¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¿ä¤·³è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯´Ú¹ñ¸ìÉ½¸½¤ò¾Ò²ð¡£¾¯¤·Ä¹¤¤¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ötip¡×¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤ä»È¤¤Êý¤ò²òÀâ¤·¡¢ÇØ·Ê¤Þ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ò²ð¤·¤¿Ã±¸ì¡¦¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÈÀè¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¤ÎÈ¯²»Îý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆÉ¤á¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÅÁ¤ï¤ëÈ¯²»¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤ê¿È¤Ë¤Ä¤¯³Ø½¬Ë¡¡×¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ø½¬¼Ô¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¥¤¥Ë¥ç¥ó¹Ö»Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ñÂÎÅª¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»úËë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ª¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò´Ú¹ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤¤ËþÂÅÙ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¦¼ø¶È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦¤È¤Æ¤âÀâÌÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¦½ª»ÏÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø½¬¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
K Village MODULY¤È¤Ï
K Village MODULY¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬¤È´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤Ä¤Ê¤°ÌµÎÁ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ø¤Ö¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¦³Ú¤·¤à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸ì³Ø¥ì¥Ã¥¹¥óÆ°²è¡¢¥«¥ë¥Á¥ãーµ»ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬µ¡Ç½¡ÖËèÆü¥Ï¥ó¥°¥ë¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¥·ー¥ó¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë³Ø½¬ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
K Village MODULY¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ä¡Ö´Ú¥É¥é¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³Ø¤Ó¤¬Â³¤¯¡¢¿·¤·¤¤´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://moduly.kvillage.jp/
K Village ´Ú¹ñ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
K Village ´Ú¹ñ¸ì¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë27¹»¼Ë¤òÅ¸³«¤·¡¢ºßÀÒÀ¸ÅÌ¿ô16,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£ÄÌ³Ø¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦AI³Ø½¬¡ÊËèÆü¥Ï¥ó¥°¥ë¡¦K VillageÀèÀ¸¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 : 2025Ç¯12·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡ÊÄ´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒK Village
¼èÄùÌò ´Ú¹ñÉôÌç ´É¾¸Ìò°÷ »³ËÜ Î´
K Village ´Ú¹ñ¸ì
ÅìÆüËÜ
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿·Âçµ×ÊÝËÜ¹»¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shinokubo/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿·Âçµ×ÊÝ±ØÁ°¹»¡¡ https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿·½ÉÀ¾¸ý¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ½ÂÃ«±ØÁ°¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shibuya/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ÃÓÂÞÅì¸ý¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¾åÌî¹»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/ueno/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ½©ÍÕ¸¶¹»¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/akihabara/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Î©Àî¹»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/tachikawa/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì È¬²¦»Ò¹» ¡¡¡¡¡¡¡¡https://kvillage.jp/school/hachiouji/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ²£ÉÍ±ØÁ°¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ²£ÉÍ¹»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/yokohama/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Àîºê±ØÁ°¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/kawasaki/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Á¥¶¶¹»¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë https://kvillage.jp/school/funabashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ÂçµÜ¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë https://kvillage.jp/school/omiya/
À¾ÆüËÜ
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Ì¾¸Å²°¹»¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/nagoya/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Ì¾¸Å²°±ØÁ°¹» https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ´ôÉì¹»¡¡ ¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/gifu/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¶â»³¹»¡¡ ¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/kanayama/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Âçºå¹»¡¡¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/osaka/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¤Ê¤ó¤Ð¹»¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì µþ¶¶±ØÁ°¹» ¡¡ https://kvillage.jp/school/kyobashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿´ºØ¶¶¹»¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì µþÅÔ¹»¡¡¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/kyoto/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿À¸Í»°µÜ¹» ¡¡ https://kvillage.jp/school/kobe/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Ê¡²¬¹» ¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/fukuoka/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ÇîÂ¿±ØÁ°¹» ¡¡ https://kvillage.jp/school/hakata/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ËÌ¶å½£¾®ÁÒ¹» https://kvillage.jp/school/kokura/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò K Village ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§¢©163-0807¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1 ¿·½ÉNS¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·¬¸¶ ¸µ½¢
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2010Ç¯
URL ¡¡ ¡¡¡§https://kvillage.co.jp/
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¤Î·Ð±Ä¡Êhttps://kvillage.jp/¡Ë
¡¦´Ú¹ñÎ±³Ø¼êÂ³¤Âå¹Ô¡Êhttps://kankokuryugakuguide.com/¡Ë
¡¦´Ú¹ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡ÖK Village MODULY Web(https://kasioda.com/)¡×
¡¦´Ú¹ñ¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖK Village MODULY¡Ê¥â¥É¥¥¥êー¡Ë(https://moduly.kvillage.jp/)¡×±¿±Ä
¡¡App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)
¡¡Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)
¡¦·î³ÛÀ©¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖK Village ¥×¥é¥¤¥à(https://moduly.kvillage.jp/prime/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¦´Ú¹ñ¥¹¥¥ó¥±¥¢ÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖK Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)¡×
¡¦¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Ê¥æ¥¿¥¹(https://nayutas.net/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¾¯¿Í¿ô¤Ç¸ú²Ì¼Â´¶¡£ÀµÅýÇÉ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡ÖK Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)¡×
¡¦ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð