BODY WILD × Takahiro Kawashima初タッグでボクサーパンツの『定番』を再定義。Amazon限定発売。

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下「グンゼ」）は、メンズブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」より、「毎日のワードローブとして使いやすい」をコンセプトとした新定番ボクサーパンツをAmazon限定で販売開始いたしました。ファッション、ライフスタイルを中心にYoutubeやInstagramなどで発信するTakahiro Kawashima氏との初のコラボレーションにより、「定番」という概念を再定義。ファッションに自然に溶け込むミニマルなデザインと快適な穿き心地を両立させたコラボボクサーパンツは、2026年1月20日（火）より、Amazonで販売を開始しました。

■「見えない部分への美意識」と「遊び心のあるシンプルなデザイン」

毎日欠かさず身に着け、肌に直接触れる「アンダーウェア」を"単なる下着"ではなく、「ファッションを楽しむ新しい選択肢」として提案したいというKawashima氏のこだわりは、「気を抜いていない自分」を演出するさりげないおしゃれ。主張は強すぎず、汎用性の高いミニマルなデザインでありながら、どこか遊び心を入れること。「BODY WILD」が長年こだわり続けてきた快適な穿き心地とカッコ良さの両立に、また新たなアップデートが加わりました。毎日使うアイテムだからこそ、こだわったアイテムを試してほしいという共通の想いから、コンセプト、デザインはわずか1回のミーティングで共鳴。細部のチューニングを繰り返し、開発しました。季節ごとに入れ替えられる3枚セット、Amazonで購入できる手軽さも、本商品における「定番」の大切な要素となっています。

「ステルスロゴ」ウエストバンド

生地、腰ゴム、ロゴにいたるまで、カラートーンを統一し、洗練されたミニマルなデザインに仕上げました。ウエストバンドに配置するブランドロゴは、一見主張しないように見えて、光の角度によってほのかに浮かび上がる絶妙な調整を加え、ステルスデザインを実現しました。

ボトムスとの相性を考慮した素材選び

ボディ生地には環境に配慮された繊維、リサイクルポリエステルを90％使用したストレッチ素材を採用。「BODY WILD」のDNAである快適な穿き心地を実現する素材の作り込みと前マチ部分に代表される立体設計に加え、Kawashima氏が重視した「ボトムスとの相性」を追求しました。生地の滑らかさにこだわることで、摩擦の多いボトムスと合わせる際も、ストレスのない快適性を提供します。

ワードローブとして日常に自然に溶け込む「テーマカラー」

Kawashima氏が厳選したベーシックながらも独自性のある5色のカラー展開は、定番ファッションアイテムであるデニム、ミリタリーテイスト、スーツなど、あらゆるスタイルとのコーディネートをテーマに選定。ビジネスからカジュアルまであらゆるシーン、ファッションに対応し、ライフスタイルに取り入れやすく、ふとした瞬間も「気を抜いていない自分」をさりげなく演出します。

■商品詳細

ボクサーパンツ

素材 ： リサイクルポリエステルストレッチ素材

カラー： ブラック/グレー/ネイビー/カーキー/バーガンディ

価格 ： \2,640（税込み）/同色3枚組

購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC4F54RR

■Takahiro Kawashima

https://youtu.be/uBCWVtXP-DI（1月20日21時より公開）