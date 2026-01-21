業界平均140時間を100時間に短縮、株式会社朝焼けが数値で示す働きやすさの採用サイト公開

株式会社朝焼け

株式会社朝焼け(所在地:東京都中野区、代表取締役:小泉賢貴)は、業界平均と比較して月約30時間の労働時間短縮を実現する働き方と、交通費全額支給・資格取得費用全額負担などの具体的な待遇を明示した採用サイトの運用を2026年1月21日より開始しました。数値とサポート体制で働きやすさを可視化し、東京都中野区・練馬区・杉並区エリアで障害福祉サービススタッフを広く募集します。

■背景:数値で示す働きやすさへのニーズ

求職者が職場を選ぶ際、労働時間や待遇の具体性は重要な判断材料となります。特に介護・福祉業界では、実際の労働時間や経済的サポートが不透明なケースも多く、求職者の不安要因となっています。

株式会社朝焼けは、こうした課題に対し、勤務時間、待遇、サポート制度を数値と具体例で明示することで、求職者が安心して応募できる環境を整えました。

・月100～110時間勤務:業界平均比約30時間の削減

同社の月のサービス提供時間は100～110時間に設定されています。これは、介護業界の平均である月140～160時間と比較して、約30時間以上少ない水準です。週換算では7～8時間分の削減に相当し、スタッフの負担を大幅に軽減しています。

この勤務時間設定により、プライベートの時間確保や副業との両立が可能となり、長期的なキャリア形成を支える基盤となっています。

・交通費全額支給:通勤・移動の負担ゼロ

同社では、通勤にかかる交通費を全額支給しています。遠方からの通勤はもちろん、利用者様宅への直行直帰や指定事業所までの移動にかかる費用も対象となり、スタッフの経済的負担をゼロにする体制を整えています。

・資格取得費用全額会社負担:スキルアップ支援

業務に必要な資格取得費用は、全額会社が負担します。未経験から障害福祉サービスに携わりたい方、スキルアップを目指す方にとって、経済的な障壁なくキャリアを構築できる環境が整っています。

・食事手当の支給:日常の費用負担を軽減

移動支援スタッフには勤務時間に応じて食事手当を支給しており、毎日の食事代の負担を軽減しています。日々の業務をサポートする仕組みとなっています。

・月1日から勤務可能:柔軟な働き方の実現

同社では、月1日からの勤務が可能であり、副業やWワークも歓迎しています。扶養内勤務を希望する方、本業を持ちながら社会貢献したい方など、多様なライフスタイルに対応しています。

・採用サイト運用開始:働く環境の可視化

同社は、約1ヶ月のテスト運用を経て、2026年1月21日より採用サイト(https://asayake-teams.com/)の正式運用を開始しました。サイトでは、職員インタビュー、1日の流れ、募集要項に加え、数値で示す働きやすさを詳細に紹介しています。

移動支援(ガイドヘルパー)をはじめ、サービス提供責任者、訪問介護員など、幅広い職種で人材を募集しており、採用人数に上限は設けていません。

東京都中野・練馬・杉並エリアでのサービス展開

同社は、東京都中野区・練馬区・杉並区を中心に障害福祉サービスを展開しています。各エリアに事業所を配置することで、スタッフの通勤負担を軽減し、地域密着型のサービス提供を実現しています。

今後の展開:コンテンツ発信による情報発信強化

今後は、採用サイトを通じたコンテンツ発信を強化し、具体的な働き方の事例や、スタッフの声を継続的に発信していく方針です。数値とリアルな声で、働きやすさをさらに可視化していきます。

会社概要

会社名: 株式会社朝焼け

代表者: 代表取締役 小泉賢貴

設立: 2006年

所在地: 〒165-0035 東京都中野区白鷺1-30-6 深澤ビル1-A

事業内容: 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援)

採用サイトURL: https://asayake-teams.com/(https://asayake-teams.com/%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88URL:)

公式サイトURL: https://www.asayakenet.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社朝焼け 採用担当

TEL: 080-4738-1760

Email: yotei.asayake@gmail.com