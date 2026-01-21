揚げサンド専門店Age.3、“焼きマシュマロ×濃厚チョコ”の冬限定スイーツを2月1日(日)発売

株式会社ANCHOR

SNS映え×食感体験で話題のAge.3、2月1日より新作『チョコマシュマロ』発売

揚げサンド専門店「Age.3（アゲサン）」は、

2026年2月1日（日）より、冬季限定の新商品『チョコマシュマロ』と『チョコブリュレ』を発売します。

2月のシーズンムードに寄り添い、「チョコレート」をテーマにした新作『チョコマシュマロ』。

香ばしく焼き上げたマシュマロに、濃厚なチョコレートソースを重ね、やさしい甘さとコクが溶け合う、とろける食感を楽しめる、Age.3ならではの“ご褒美系”揚げサンドです。

“見た目のインパクト”と“食感の完成度”を両立し、SNS映えだけで終わらない、

「もう一度食べたくなる味」を追求した、今季の主力シリーズに仕上げました。

焼きマシュマロ×チョコ。“ふわっ・じゅわっ・とろっ”の新体験

『チョコマシュマロ』

価格：\950(税込)



香ばしく焼き上げたマシュマロに、とろりと濃厚なチョコレートソースを重ねた『チョコマシュマロ』。外は香ばしく、中はふんわり。噛んだ瞬間に広がるやさしい甘さとチョコレートのコクが重なり、揚げサンドでありながら、デザートとしての完成度を追求しました。

“ふわっ・じゅわっ・とろっ”の食感を楽しむ、今季イチオシの一品です。

パリッ×なめらか×やさしい甘さ。同時発売『チョコブリュレ』

『チョコブリュレ』

価格：\950(税込)



もう一つの新作は、パリッと香ばしくキャラメリゼしたブリュレに、なめらかなカスタードクリーム。中からやさしく広がるチョコレートホイップクリームが重なり、“割る・すくう・とろける”

そんなブリュレならではの楽しさを、揚げサンドに落とし込みました。

冬を楽しむ、チョコレート揚げサンドの季節。

寒さが深まる2月、Age.3ではチョコレートを主役にした揚げサンドを多数ラインナップ。

新作『チョコマシュマロ』『チョコブリュレ』をはじめ、既存のチョコレート系メニューも加え、

この季節ならではの“濃厚でリッチな味わい”を揃えました。

香ばしく揚げたパンに、とろけるチョコレート。

見た目も味わいも心を満たす、冬だけの特別なチョコレート体験をお楽しみください。

■画像素材について

※掲載商品に関する商品単体画像、Age.3店舗の外観・内観写真などの高解像度データをご希望の方は、下記広報担当までお問い合わせください。

・画像形式：JPEG／PNG（メディア掲載・SNS投稿用に適した構図もご用意しております。）

・ご希望の媒体や掲載用途に応じた素材提供が可能です。

問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/(https://fruits-sand-three.com/pages/age-3)

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

ANCHORグループは、サービスや製品を通じて幸せな瞬間を創出する企業です。

ANCHORグループは、美容や飲食といった業種の枠を超え、「幸せな体験を生み出す」ことを使命としています。私たちのサービスや商品を通じて、お客様はもちろん、生産者や地域の皆さま、そして関わるすべてのステークホルダーに価値を届け、共に未来を創るブランドであり続けたいと考えています。

代表取締役 中嶋 公治

プロフィール

1980年、福岡県生まれ。福岡美容専門学校卒業後、2006年に嘉麻市で美容室「hair make spot ANCHOR」を創業。2016年に法人化し、現在では複数の美容室・まつ毛パーマサロンを運営。地方都市においても“圧倒的集客”を実現する人材育成・ブランディング手法は全国的に注目を集め、業界セミナーやメディア出演多数。地域と業界をつなぐ“現場発の経営者”として活動の幅を広げている。

飲食事業への挑戦と拡大

2020年、「三世代で楽しめるフルーツサンド」をコンセプトに、フルーツサンド専門店『スリー』を開業。地元産フルーツと低糖質ホイップの組み合わせで人気を博し、EC・モール販売により全国にファンを拡大。月間1万食を超えるヒット商品に成長。

2023年には、新感覚スイーツ『揚げサンド』の専門ブランド「Age.3（アゲサン）」を立ち上げ、銀座一丁目に1号店をオープン。外サクッ・中モチッの独自食感と低糖質ホイップが話題を呼び、TV・Web・SNSに多数取り上げられる。最大2時間待ちの行列店として話題を集めた。

現在は【浅草】【原宿】【香港】【上海】【シドニー】【マニラ】【ドバイ】など国内外に展開。今後も中東・東南アジア・欧州への進出を予定し、商品開発・店舗運営・SNSマーケティングをパッケージ化したフランチャイズモデルで、グローバル展開を推進中。「揚げサンドを世界標準へ」をビジョンに掲げ、世界各国のパートナーと協業を進めている。

店舗情報

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_ginza/

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：https://www.instagram.com/fruits_sand_three/

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_asakusa/

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_harajuku/

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard(https://www.instagram.com/MarsaBoulevard/) Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_dubai/

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_manila

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_sydney

Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）

Age.3 HONG KONG（アゲサン 香港）

MOKO 新世紀廣場 193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, 香港

Instagram：https://www.instagram.com/age.3hk/