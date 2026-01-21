いい部屋ネット　子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜関西版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜関西版＞」として集計しました。

総評

■「子育て世帯の街（駅）の住みここち」トップは、彩都西

1位は、大阪府茨木市に位置する彩都西で、「住みここち＜関西版＞」では3位となっている駅です。2位は初登場の、兵庫県明石市に位置する西新町で、昨年は累計回答者数が20名未満でランキングの集計対象外でした。3位は、大阪府吹田市に位置する南千里で、昨年4位から一つ順位を上げました。その他トップ10内で初登場の駅は、6位の大阪府茨木市に位置する宇野辺で、昨年は累計回答者数が20名未満でランキングの集計対象外でした。また、7位の大阪府大阪市天王寺区に位置する玉造が、昨年36位から大きく順位を上げてトップ10入りしています。

■「子育て世帯の街（自治体）の住みここち」トップは、大阪府大阪市福島区

1位は大阪府大阪市福島区で、昨年7位から順位を上げました。2位は、昨年5位から順位を上げた兵庫県神戸市灘区、3位は兵庫県芦屋市です。トップ10内の自治体のうち7自治体が、「住みここち＜関西版＞」でもトップ10にランクインしています。トップ10内には、大阪府の自治体が最も多く7つ、兵庫県の自治体が3つランクインしています。

■「子育て世帯の街の住みここちランキング」の居住者コメントでは、治安の良さ、交通利便性の良さ、街並みの綺麗さなどに関するコメントが多数

トップ3の街（駅・自治体）に住む調査対象である子育て世帯のコメントからは、「治安の良さ」「交通の便の良さ」「街並みの綺麗さ」「地域のつながり」「買い物の便利さ」等について評価するコメントが多く見られました。因子別では「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」因子が街の住みここちの評価に繋がっているようです。一方で、駅・自治体ともに上位にランクインしたところは、「物価家賃」の評価が低く、多少物価家賃が高くても子育ての環境が整っている街を求める傾向があるようです。

子育て世帯の街（駅）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～3位

1 位 （偏差値73.1） 彩都西（大阪モノレール彩都線）

居住者コメント

・新しい街で、街並みが綺麗で、道も大きく、また大きな公園もあり子育てしやすい。（男性・46歳・既婚・管理職）

・道路が広い。自然が多い。公園が多い。基本的になんでも駐車場つき。（女性・41歳・既婚・事務職）

・道が広くて歩きやすい。公園が多いので子連れにはありがたい。（女性・31歳・既婚・専業主婦）

・静かで子育てがしやすい。医療費も子どもは安い。（女性・42歳・既婚・専業主婦）

・公園が多い、歩道が広いなど、子育てには良い。（女性・34歳・既婚・専業主婦）

・街がきれいで子育てがしやすい。平穏である。（女性・47歳・既婚・現業職）

2 位 （偏差値71.6） 西新町（山陽電鉄本線）

居住者コメント

・スーパーやコンビニが多い。比較的街並みが綺麗。山陽とJRと新幹線と、様々な路線の駅が近い。飲食店が多い。大きくて綺麗な図書館がある。（女性・38歳・既婚・パート）

・静か。海が近い。（女性・33歳・既婚・パート）

・交通の便が良く、住みやすい。（男性・42歳・既婚・事務職）

・子育てのしやすさ。（男性・49歳・既婚・管理職）

・生活圏内にスーパーが5軒、ドラッグストアも5軒ほどあるのでとても助かっている。最寄り駅も徒歩圏内、バス停も近くにあるので車がなくても生活できる。（女性・41歳・既婚・専業主婦）

・スーパーなど日常の買い物などには困らない。（女性・40歳・既婚・パート）

・子どもが暮らしやすい。（男性・39歳・既婚・事務職）

3 位 （偏差値70.6） 南千里（阪急千里線）

居住者コメント

・夜は静かでとても過ごしやすい。学校や保育園が近い。（女性・39歳・既婚・アルバイト）

・閑静な住宅街で、近くに商店もなく住んでいて落ち着く。（男性・42歳・既婚・会社経営者・役員）

・大きな公園があり、子供が遊ぶのにとても良い環境。（女性・39歳・既婚・専業主婦）

・緑が多く、公園も多く、子育てしやすい。（女性・42歳・既婚・パート）

・自然が多く綺麗な公園もあり環境がいい。教育熱心な家庭も多く、習い事も充実している。買い物にも困らない。街が綺麗。パチンコ屋がない。（女性・34歳・既婚・専業主婦）

・大きな公園があり、子供を遊ばせるには恵まれている。（女性・47歳・既婚・事務職）

子育て世帯の街（自治体）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～3位

1 位 （偏差値73.0） 大阪府大阪市福島区

居住者コメント

・街中からのアクセスが良く、必要なものやサービスも徒歩圏内に充実していて本当に快適な生活ができている。（男性・49歳・既婚・管理職）

・治安がよいので安心感がある。地域の繋がりが強く自治会としてもきちんと機能している。（女性・39歳・既婚・事務職）

・スーパー、病院、普段の生活に必要なものが徒歩圏内にあり便利。（女性・44歳・既婚・専業主婦）

・交通の便が良い。都心まで歩いていける。にぎわっている。（男性・48歳・既婚・管理職）

・スーパーが多い。教育施設が近い。（女性・39歳・既婚・専業主婦）

・交通アクセスがよい。（女性・34歳・既婚・パート）

2 位 （偏差値69.6） 兵庫県神戸市灘区

居住者コメント

・徒歩圏内で阪急、阪神、JRの電車を利用できて、気軽に都市部（三宮、梅田）に繰り出すことができる。立地自体は閑静な住宅街かつ子育て世帯が多く活気がある。子育てに関しての福祉サービスが充実しており、役所での手続きも電子化が進んでおり、スムーズにできる。（男性・30歳・既婚・技術・研究職）

・閑静な住宅地で子育て環境は良い。（女性・47歳・既婚・パート）

・近所の人との繋がりがあり優しい。近くに24時間スーパーもあるし、 ホームセンターやコンビニもあるので便利。（女性・33歳・既婚・パート）

・開発された地区なので、自分と同じような年代・生活スタイルの人が同時期に移住しており、溶け込みやすい。自然が多く、都心にも近いので満足している。（女性・36歳・既婚・パート）

3 位 （偏差値69.1） 兵庫県芦屋市

居住者コメント

・最寄り駅へのアクセスがいい、フラットで整備された道で歩きやすい、清掃活動が定期的にあり街が綺麗、保育施設や小学校の近隣に警察署や消防署があるので安心感がある。（女性・38歳・既婚・事務職）

・行政が関与している施設が充実している。地域全体の催しが多く、市長のPRにより街全体が活性化している。（女性・30歳・既婚・営業職）

・パチンコ店、ギャンブル施設がない。街が綺麗。教育に熱心な家庭が多い。 比較的治安が良い。（女性・46歳・既婚・パート）

・緑が多く街並みが綺麗、神戸、西宮へのアクセスも良い。（女性・42歳・既婚・専業主婦）

・地域ならではのイベントが充実してる。（女性・37歳・既婚・事務職）

子育て世帯の街（駅）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～50位

●1位の彩都西は、「静かさ治安」「親しみやすさ」因子で1位、「防災」因子で2位の高い評価を得ています。

●2位の西新町は、「住みここち＜関西版＞」では86位ですが、子育て世帯からの評価は高くなっています。

●トップ10のうち、「住みここち＜関西版＞」でもトップ10に入っている駅は3駅のみで、その他の駅は2桁の順位でした。「住みここち＜関西版＞」は全世帯が対象ですが、子育て世帯にとっての住みここちは、少し異なる結果となっています。

●1位～6位の駅は偏差値70台の高い評価、また7位～50位の駅も偏差値60台で相対的に子育て世帯にとって住みここちが良いという評価になっています。

子育て世帯の街（自治体）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～50位

●1位の大阪府大阪市福島区は、因子別では「生活利便性」「交通利便性」で2位の高い評価を得ています。

●3位の兵庫県芦屋市は、因子別では「静かさ治安」で2位、「行政サービス」で3位、「親しみやすさ」で5位の高い評価を得ています。

●トップ10の自治体のうち、9自治体が「親しみやすさ」でトップ10以内に入っています。また「交通利便性」「行政サービス」「賑わい」の評価が高い自治体が上位に多くランクインしており、「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」 「賑わい」因子の評価が、子育て世帯の住みここちの良さに繋がっているようです。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

関西版（大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県）居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、 2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計37,083名を対象に集計。

［男女比］ 男性37.2%：女性62.8%

［世代比］ 20歳～29歳9.3%、30歳～39歳38.6%、40歳～50歳52.1%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：6,560名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：6,896名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：8,003名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：7,882名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：7,228名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：308名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：206名 ※一部の回答のみ使用）

計37,083名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

子育て世帯の街の住みここちランキング2025は、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点 満足：75点 どちらでもない：50点 不満：25点 大変不満：0点）」の平均値から作成。

