人気パーソナルトレーナー岡部 友 氏 × wellty が初のコラボレーション　 「美味しさと栄養」を両立した 2種類のプロテインローチョコバーを共同開発

合同会社wellty

この度、合同会社wellty（本社：東京都、代表：平野 優子）は、株式会社ヴィーナスジャパン（本社：東京都、代表取締役社長：岡部 友）がプロデュースする「ピュアダイアモンドプロテイン」と共同で、両者初となる「プロテインローチョコレートバー」を開発・発売しました。

人工甘味料・香料不使用、ローカカオ、グラスフェッドWPIなど、両者のこだわりを詰め込んだ「プレーン」と「エスプレッソ」2種類の プロテインローチョコレートバー を共同開発しました。

ナッツとクリスピーキヌアのザクザク食感、ローチョコレートの濃厚な香り、そして1本あたり5gのプロテインパウダーを配合した、「健康か、美味しさか」の二択を超える、新しいプロテインローチョコバーが完成しました。

ショップページ：SpiceUpFitness｜ストア(https://shop.better-u.co.jp/collections/all)

■ プロテイン食品の常識を変える、新しいチョコレートバー

本商品は、ローチョコレート専門ブランド wellty と、素材に徹底的にこだわるパーソナルトレーナー岡部 友 氏が共同開発した「プロテイン入りチョコレートバー」です。

ローカカオバター・ローカカオパウダーをベースに、ミックスナッツ、クリスピーキヌア、そしてピュアダイアモンドプロテイン（WPI）を配合。

プロテイン食品にありがちな粉っぽさや特有の食感を排除し、満足感のあるザクザク食感を実現しました。

■商品の特徴

1.welltyのローチョコレートを使用

welltyのローチョコレート- カカオ豆の焙煎を必要最低限にしたローチョコレート- 加熱に弱い酵素・栄養素が残る- 白砂糖不使用- 甘味料は デーツシロップ（栽培期間中農薬不使用）- 代用油脂不使用（カカオバターのみ）- welltyのローチョコレートは、ローカカオバター＋ローカカオパウダー＋自然甘味料のみ

2. 岡部 友 氏プロデュースの「グラスフェッドプロテイン」を使用

ピュアダイアモンドプロテイン プレーン・エスプレッソ- アイルランド産グラスフェッドホエイ- 人工甘味料・香料不使用- 乳糖を取り除いたWPIで、すっきりした味わい- “水で割って美味しい”ことを基準に開発- プロテインローチョコバー1本あたり 5gのプロテインパウダー を配合

3. ザクザク食感と満足感

- 原材料の中で一番多く含まれるのは「ミックスナッツ」- クリスピーキヌアの軽やかな食感- 1本あたりタンパク質：プレーン 7.5g、エスプレッソ 7g- 良質な脂質、自然な甘み、腹持ちの良さ- 朝食代わりにも、間食にも最適

保存料も不使用です。

■開発背景 ～10年越しの“憧れの人”との開発～

wellty代表・平野は、10年近く前から自身が食の学びを深める中で、尊敬する指導者の一人として岡部 友 氏の活動を追い続けていました。

そんな中、思い切ってInstagramのDMで平野から岡部氏に声をかけたことがすべての始まりでした。

平野にとっては勇気のいる一歩でしたが、岡部氏はその想いにすぐに応え、オンラインでの初対面で、互いの「こだわりの温度」が完全に一致。

こうして、両者にとって特別な共同開発がスタートしました。

商品の開発は、岡部氏とジムスタッフの「こんな商品をつくりたい」という具体的な希望をヒアリングするところから始まりました。

添加物を使わないことを前提に、避けたい食材（大豆・グルテン）や、こだわりたいポイント（低GI、自然由来の甘味料など）をすり合わせ、最終的に甘味料は低GIのデーツシロップを採用しました。

様々な商品案から「毎日続けられる味・形」を軸に方向性を決定。

こうした希望のすり合わせと素材選びの基準づくりを経て、美味しさと栄養を両立したプロテインローチョコバー が開発されました。

■ プロテイン量の“ギリギリのライン”を見極める職人技

商品開発にあたって岡部氏のこだわりポイントとして、「1食あたり20gのタンパク質摂取を目指すため、1本あたり最低でも5gのプロテインを入れたい」という希望もありました。

しかしプロテインを入れすぎると、「固まらない」「分離する」「食感が悪くなる」という課題が発生します。

welltyのショコラティエが、すべての課題を解決できるギリギリのラインを見極め、プロテインをしっかり入れつつ、チョコとして成立する絶妙なバランスを実現しました。

より良い商品を開発するために、合計31種類以上の試作を実施し、形状違い、材料違い、プロテイン量違い、WPI原料そのものも含む全5種のプロテイン比較など、徹底的に検証。

岡部氏からのフィードバックを反映し、「これなら自信を持って届けられる」という一本に辿り着きました。

■原材料へのこだわり

■ カカオ：エクアドル産アリバ種

- 世界のカカオ生産量のわずか2%- 花のような華やかな香りが特徴の希少品種

■ ローカカオパウダー／ローカカオバター

- エクアドル産- オーガニックグレードの高品質原料- 焙煎を最低限にし、カカオ本来の栄養素を残すローカカオ製法（raw＝生）

■ ナッツ・キヌア・レーズン

- ミックスナッツ：有機JAS取得- クリスピーキヌア：有機JAS取得- レーズン：有機JAS取得（プレーン味にのみ配合）

■ デーツシロップ

■岡部 友 氏 コメント

- イラン産- 栽培期間中農薬不使用- 沸騰させずに抽出するため、風味と栄養が豊か

「この度、welltyさんとのコラボレーションで、こだわり抜いたプロテインチョコレートバーをお届けできることをとても嬉しく思います。

私はいつも、 “せっかく食べるなら、身体が本当に喜ぶものを選んでほしい” と考えています。

タンパク質は女性の健康やスタイルづくりに欠かせない栄養素ですが、忙しい日々の中で十分に摂るのは意外と難しい。だからこそ、毎日無理なく続けられて、なおかつ安心して食べられる“質の高い一口”を作りたいと思いました。

welltyさんの、素材そのものの美味しさを大切にする哲学と、私のピュアダイアモンドプロテインの“クリーンで確かな品質”へのこだわりは、とても自然に調和しました。

何度も試作を重ね、一切妥協せずに完成したこのチョコレートバーは、間食にもトレーニング後にも取り入れやすい、毎日続けたくなる1本です。

このコラボ商品が、皆さんがタンパク質をしっかり摂るきっかけになり、健康的で前向きな毎日のお手伝いができたら嬉しいです。 」

■wellty 平野 優子 コメント

「今回のプロテインローチョコバーは、welltyとしても胸を張って“自信作”と言える仕上がりになりました。

素材の良さをそのまま活かしながら、プロテインをしっかり配合することは本当に難しい挑戦でしたが、岡部さんのこだわりと同じ温度で向き合えたことで、妥協のない一本が完成したと思っています。

このチョコバーを通じて、“毎日口にするものこそ、本当に安心できる素材であってほしい”という私たちの想いが、より多くの方に届いたら嬉しいです。

忙しい日々の中でも、心と身体をそっと整えてくれるような存在として、皆さまの生活に寄り添えたらと思っています。」

■商品概要

ピュアダイアモンドプロテインローチョコレート

2本セット｜数量限定 税込 4,860円

- プレーン 1月6日(火)～販売中- エスプレッソ 1月21日(水)～販売中

■販売場所

- オンラインショップBetter-U SHOP

https://shop.better-u.co.jp/

■会社概要

- 「SPICE UP FITNESS」の一部店舗

■ 株式会社ヴィーナスジャパン

代表取締役社長：岡部 友

所在地：東京都港区南青山6-2-2 南青山ホームズB1F

URL：https://www.spiceupfitness.com/

■ 合同会社wellty

代表：平野 優子

所在地：東京都港区南青山2ｰ2ｰ15

URL：https://wellty.co.jp/