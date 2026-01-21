ナレッジ管理SaaS「NotePM」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」で、マニュアル作成ツール部門とコラボレーションツール部門にて「Leader」を22期連続受賞！

株式会社プロジェクト・モード

株式会社プロジェクト・モードが提供する、ナレッジ管理SaaS「NotePM ( https://notepm.jp )」は、アイティクラウド株式会社運営のIT製品レビューサイト「ITreview」において、満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のマニュアル作成ツール部門、コラボレーションツール部門、グループウェア部門、Web社内報部門において「Leader」を受賞いたしました。

ITreview Grid Awardについて

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■ 受賞カテゴリ

・コラボレーションツール部門：https://www.itreview.jp/categories/team-collaboration

・マニュアル作成ツール部門：https://www.itreview.jp/categories/manual

・グループウェア部門：https://www.itreview.jp/categories/groupware

・Web社内報部門：https://www.itreview.jp/categories/web-in-house-newsletter

NotePMの口コミレビュー

https://www.itreview.jp/products/notepm/reviews

NotePMとは ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )

NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿できて、強力な検索機能でほしい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。

NotePMの特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]

・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有

・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索

・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる

・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる

NotePM導入による効果

１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる

バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、

「あの情報どこにある？」が解消します。

２）「あの人しか知らない」の防止

NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、あの人しか知らないという

属人化の防止になります。

３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減

入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、

担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。

【NotePM公式サイト】

https://notepm.jp

【料金プラン】

https://notepm.jp/price

【サービス紹介資料】

https://notepm.jp/pamphlet

【NotePMオンラインデモ・個別相談会】

https://notepm.jp/help/online-demo

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10274/table/105_1_196475968a28a2d64b10c5692d4159e1.jpg?v=202601211151 ]