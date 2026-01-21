Shopらん、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて14期連続受賞　-多店舗運営に欠かせない「店舗管理システム」部門で8期連続最高位「Leader」に認定

株式会社ドリーム・アーツ

大企業向けクラウドサービスの株式会社ドリーム・アーツ（東京本社：東京都渋谷区、広島本社：広島県広島市、代表取締役社長：山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ）は、このたび多店舗オペレーション改革を支援するクラウドサービス「Shopらん(R)（ショップラン）」が、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」で発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、最高位の「Leader」を8期連続受賞したことをお知らせします。 なお、今回で14期連続の「ITreview Grid Award」受賞となります。

■「ITreview Grid Award 2026 Winter」について

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

このたび発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、「ITreview」に集まった約15.1万件のレビューをもとにユーザーから支持された製品が選定されました。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」の詳細は以下のページをご覧ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■「店舗管理システム」部門で最高位の「Leader」認定

Shopらん(R)は、チェーンストア企業には欠かせないツールである「店舗管理システム（※1）」において、最高位の「Leader」に8期連続で認定されました。 なお、今回で14期連続での「ITreview Grid Award」受賞となります。

現在、業種や規模を問わずさまざまなチェーンストア企業に導入され、約63,000店舗で利用されています。さらに、2025年5月には新機能として、外国人スタッフの言語習得と店舗オペレーションの向上を支援する「AI翻訳（※2）」をリリースし、店舗運営のさらなる効率化を実現しています。

Shopらん(R)のレビュー詳細は、下記よりご確認いただけます。

URL：https://www.itreview.jp/products/shoprun

※1 受賞カテゴリ「店舗管理システム」について

URL：https://www.itreview.jp/categories/storemanagementsystem

※2 「AI翻訳」に関するプレスリリース

URL：https://shoprun.jp/news/press-release/press20250520/

ドリーム・アーツは、今後も“協創”を理念に掲げ、「現場力強化」「企業競争力向上」に役立つトータルソリューションを提供してまいります。

Shopらん(R)（ショップラン）について https://shoprun.jp/(https://shoprun.jp/)

Shopらん(R)は、本部・店舗間コミュニケーションツール市場シェアNo.1（※3）のクラウドサービスです。 本サービスはイトーヨーカ堂やエディオン、すかいらーくなど幅広い業種・規模で採用され、導入店舗数約63,000店（海外含む）と数多くのユーザーにご利用いただいています。 Shopらん(R)は、サービス基盤としてマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。

※3 富士キメラ総研「業種別IT 投資／デジタルソリューション市場 2024 年版」2023 年ベンダーシェアより

株式会社ドリーム・アーツについて https://www.dreamarts.co.jp/(https://www.dreamarts.co.jp/)

「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。

主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」などのクラウドサービスを開発・提供しています。