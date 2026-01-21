【WEB招待状ヨブナラ】日本の四季を感じられる新デザインテンプレート「紋彩（もんさい）」を提供開始

株式会社ココチエ

株式会社ココチエ（所在地：東京都港区 / 代表取締役：糸島 求一）は、紙の招待状に代わるWEBサービス『WEB招待状ヨブナラ(https://yobunara.com)』において、新しいデザインテンプレート「紋彩（もんさい）」を2026年1月21日より提供開始します。

本テンプレートは、日本の四季の美しさと、お祝いにふさわしい華やかさを表現。カラーバリエーションは春夏秋冬の4色に加え、春のイベントに人気の高い「桜」を含む全5色を展開し、季節感のある招待状づくりを可能にします。

新テンプレート「紋彩（もんさい）」の特徴

1. 四季を表現したカラー展開

春・夏・秋・冬の4色に、春のイベントで特に人気の高い「桜」を加えた全5色をご用意しました。

日本の伝統色をベースにした配色により、季節ごとの空気感や情緒を感じられるデザインに仕上げています。

イベントのテーマや開催時期に合わせて、「季節の彩り」を直感的に選べる点も、本テンプレートの特長です。

2. 縁起が良い和柄モチーフをモダンに構成

「青海波（せいがいは）」「麻の葉」「松」など、古来より日本に伝わる縁起のよい和柄文様を、デザインの随所に取り入れています。

幸せや成長、長寿など、受け取る方の繁栄を願う意味が込められた各モチーフを、軽やかに配置することで、現代のイベントシーンにもなじむ「和モダン」なビジュアルを実現しました。

3. 幅広いイベントシーンに対応

季節感や縁起の良いモチーフなど和の要素を取り入れつつも、場面を選ばずに使いやすいトーンを意識して設計しています。

柔らかなカラーと余白を活かしたモチーフ配置により、フォーマルにもカジュアルにも寄りすぎない、使い勝手のよいデザインを実現しました。

入社式、歓迎会、送別会、謝恩会、お花見といった季節のイベントから、社内外のセレモニーまで幅広くご利用いただけます。

4. 和柄がふわり、ふわりと順番に浮かび上がるアニメーション

招待状を開いた際に、和柄モチーフがふわり、ふわりと順番に現れるアニメーションを取り入れています。

デジタルならではの演出で、招待状を開く第一印象をより印象的なものにします。

紋彩（春）

ヨブナラが提供する全てのデザインテンプレートは、会員登録（無料）をするとどなたでもご利用いただけます。

グッドデザイン賞や海外のデザインアワード受賞歴を持つクリエイティブチームが、細部までこだわり抜いた新しい招待状を、ぜひお試しください。

新テンプレートの開発背景

招待状サンプルを見る :https://yobunara.com/g/2Afr01RwfDMmDfo9Lsxp5GMNgu0QM9Sb

ヨブナラではこれまで、重厚感や格式の高さを重視した和デザインテンプレート「雅（みやび）」をご提供し、多くのお客様からご好評をいただいてきました。

一方で、「もっと季節感を演出したい」「カジュアルなイベントでも和の雰囲気を取り入れたい」といったご要望も多く寄せられていました。

こうした声を受け、和の美しさはそのままに、日本の四季を感じられる軽やかなデザインとして開発したのが、新テンプレート「紋彩」です。

春夏秋冬それぞれの季節感を丁寧に表現しながら、お祝いの場にふさわしい華やかさも備えた、幅広いシーンで使いやすいデザインを実現しました。

WEB招待状ヨブナラについて

WEB招待状ヨブナラ(https://yobunara.com)は、従来の紙の招待状をデジタル化し、ゲストを招待するプロセスを効率化するWEBサービスです。

紙の用意が一切いらず、招待状に関わるあらゆる工程をオンラインの管理画面上で完結することができます。紙の招待状に伴う手間やコストを大幅に削減し、主催者はより効率的かつ環境にも配慮した形でイベントやパーティーを開催できるようになります。

個人で利用する同窓会や誕生日会から、企業や団体が主催するゴルフコンペやレセプションパーティー、社員総会まで、多様なシーンでご利用いただいております。

■各種概要

・プロダクト名 ：WEB招待状ヨブナラ

・公式サイト ：https://yobunara.com

・X ：https://x.com/yobunara_com

・YouTube ：https://www.youtube.com/@yobunara

・Instagram ：https://www.instagram.com/yobunara_com/

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@yobunara_com



■会社概要

・社名 ：株式会社ココチエ

・住所 ：東京都港区南青山5-13-1 プレファス南青山3F

・代表 ：糸島求一

・創業年 ：2013年

・会社HP ：https://kokochie.co.jp/

・サービス ：WEB招待状ヨブナラ