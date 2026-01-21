株式会社太陽【第9回めぶきビジネスアワード】TAIYO SHEET事業が「最優秀賞」を受賞！

株式会社 太陽雪害に強い道路インフラの実現をテーマにしたプロジェクト

このたび、当社のTAIYO SHEET事業が【雪に強い！道路インフラプロジェクト】として「第9回めぶきビジネスアワード」にて最優秀賞を受賞いたしました。（主催：(株)めぶきファイナンシャルグループ・(株)常陽銀行・(株)足利銀行）この賞は、新規事業部門において、革新性・将来性・社会貢献度に優れたビジネスプランを表彰するものです。

昨年12月に実施された二次審査会(プレゼンテーション)を経て、TAIYO SHEET事業が持つ新しい技術や、市場性などが評価され、今回の受賞に至りました。

TAIYO SHEET_RHとは…

TAIYOSHEET_RHとは、道路融雪を目的として開発された製品です。

近年の豪雪により顕在化している、スタックや路面凍結による車両の停滞といった社会課題に対し、新たな解決策を提供する技術として期待されています。

施工後の様子～首都高速道路中央環状線王子南入口～

TAIYO SHEET_RH施工の様子

アスファルトに溝幅約20～30mmを切って差し込むだけの革新的な”縦入れ工法”を実現。

これにより、工期短縮、コスト削減など様々なメリットがあります。

TAIYO SHEET ロードヒーティング工法はNETISに登録されています

●TAIYO SHEET_RHの効果～定点カメラによる映像（新潟県柏崎市米山台 国道8号）～[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TAryw22hxR8 ]NETIS登録番号：HR-240016-A

TAIYO SHEET ロードヒーティング工法は国土交通省が運用している「NETIS（新技術情報提供システム）」に登録されています。

今後の展望・取り組み

当社は今回の受賞を励みとし、今後もTAIYO SHEETのさらなる改良・普及を通じて、

国内のみならず世界中の冬期道路が抱える交通課題の解決や、社会インフラの持続的な発展に貢献してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先■

株式会社太陽

埼玉県さいたま市南区辻2-3-5

TAIYOSHEET(融雪設備)事業

(製造・販売・施工)

TEL 048-863-8948

(メール) info_sheet@renewal-taiyo.co.jp

https://taiyo-sheet.jp/

http://www.renewal-taiyo.co.jp