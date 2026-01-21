いい部屋ネット　子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞」として集計しました。

※住みここ首都圏（総合）の順位は、2025年5月14日に発表した「街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞」の順位を表記しています。

※近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【築地・新富町A】築地・東銀座・築地市場・新富町、【多摩センターA】小田急多摩センター・京王多摩センター・多摩センター、【馬喰町A】馬喰町・小伝馬町・東日本橋・馬喰横山、【有明A】有明・国際展示場・東京ビッグサイト・有明テニスの森、【後楽園A】後楽園・春日、【麻布十番A】麻布十番・赤羽橋、【人形町・水天宮A】水天宮前・人形町・浜町、【田町A】芝浦ふ頭・田町・三田、【立川A】立川・立川北・立川南、【飯田橋・神楽坂A】飯田橋・神楽坂・牛込神楽坂

※「住みここち」ランキングのデータは、2021年～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。この5年間の累計回答者数が、自治体で50名未満、駅で30名未満の場合に限り、2020年の回答も累積し、それでも不足する場合は2019年の回答も累積しています。この集計基準に基づき、本調査の「子育て世帯の街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住していて、年齢20歳～50歳、既婚、子どもがいる世帯の回答者が20名以上の駅を、「子育て世帯の街（自治体）」は年齢20歳～50歳、既婚で、子どもがいる世帯の回答者が50名以上の自治体を対象として集計しています。回答者に重複はありません。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

※昨年1位であった奥沢駅は、今回は回答者数が20名に満たなかったため対象外となっています。

総評

■「子育て世帯の街（駅）の住みここち」トップは、築地・新富町A

1位は、築地・新富町A（築地・東銀座・築地市場・新富町を統合）で、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。2位は、千葉県千葉市美浜区に位置する海浜幕張（ＪＲ京葉線）で、昨年4位から順位を上げました。3位は、4年連続で東京都江東区に位置する清澄白河です。

■「子育て世帯の街（自治体）の住みここち」トップは、5年連続で東京都中央区

1位は5年連続で東京都中央区で、「住みここち＜首都圏版＞」でも1位の高い評価を得ています。2位は神奈川県横浜市都筑区で、昨年5位から順位を上げました。3位は東京都武蔵野市です。トップ10内の自治体のうち6自治体が、「住みここち＜首都圏版＞」でもトップ10にランクインしています。一方、神奈川県中郡大磯町は、「住みここち＜首都圏版＞」では45位ですが、子育て世帯からの評価は高く、昨年10位からさらに順位を上げて、今年は6位にランクインしています。

■「子育て世帯の街の住みここちランキング」の居住者コメントでは、治安の良さ、公園の多さなどに関するコメントが多数

トップ3の街（駅・自治体）に住む調査対象である子育て世帯のコメントからは、「治安の良さ」「公園の多さ」「歩道の広さ」「周辺で必要最低限の買い物ができる便利さ」等について評価するコメントが多く見られました。因子別では「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」「防災」因子が街の住みここちの評価に繋がっているようです。一方で、駅・自治体ともに上位にランクインしたところは、「物価家賃」の評価が低く、多少物価家賃が高くても子育ての環境が整っている街を求める傾向があるようです。

子育て世帯の街（駅）の住みここちランキング2025＜首都圏版＞1～3位

1 位 （偏差値82.4） 築地・新富町Ａ（東京メトロ日比谷線）

居住者コメント

・静かで騒がしくないところと、意外と買い物とかにも便利で、どこに行くにもアクセスが便利。（女性・50歳・既婚・パート）

・治安が良く、自然もあって気に入っている。（女性・24歳・既婚・事務職）

・交通が便利。（男性・48歳・既婚・技術職）

・治安が良く、緑が多い街。（女性・27歳・既婚・パート）

・都心でアクセスが良い。人がたくさんいて寂しくない。馴染みやすい。（女性・33歳・既婚・専業主婦）

・各所へのアクセスがよく、閑静で公共の施設も充実しており、生活がしやすい。（女性・46歳・既婚・パート）

・都心へのアクセスが良い。中心地であるが閑静。（女性・26歳・既婚・営業職）

2 位 （偏差値76.6） 海浜幕張（JR京葉線）

居住者コメント

・都市開発が進み、街が活性化している。子供が遊べる公園がたくさんある。（男性・49歳・既婚・管理職）

・近くにイオンモールとコストコがあり、買い物は全て済ませられる。（女性・36歳・既婚・技術・研究職）

・街並みが綺麗なこと。人との距離が近くなく程よい。（女性・37歳・既婚・専業主婦）

・安全面では地域の目が行き届いている。（女性・45歳・既婚・パート）

・大きな公園が多く、子どもを遊ばせやすい。（男性・35歳・既婚・事務職）

・閑静な住宅街であり、オシャレな街並み。（男性・44歳・既婚・管理職）

3 位 （偏差値73.9） 清澄白河（東京メトロ半蔵門線）

居住者コメント

・大きな公園、美術館、学校、買い物、生活する全てにおいてとても良い。新旧の住民の混ざり具合もちょうど良い。（女性・46歳・既婚・パート）

・都心へのアクセスが良い、それなのに緑豊かで大きな公園もあり大変住みやすい。（女性・45歳・既婚・パート）

・駅が近く、都内近郊へはどこへ向かうにも1時間以内で大体行ける。（男性・50歳・既婚・事務職）

・都心でありながら大きな公園もあり静か、利便性がよい。（女性・38歳・既婚・技術・研究職）

・子供が学校へ行くのに危ない道が少ない、歩道が広いところが多い、大きい公園があるので自然が多い。アクセスの良く、住みやすいと感じることが多い。（女性・39歳・既婚・パート）

子育て世帯の街（自治体）の住みここちランキング2025＜首都圏版＞1～3位

1 位 （偏差値72.0） 東京都中央区

居住者コメント

・医療福祉保育、全てが徒歩圏内にあり何をするにも便利で安心できる。何か万が一があっても、ほとんど対応できるところに住んでいるので安心感がある。（女性・37歳・既婚・会社経営者・役員）

・歩道が広いのでバギー、車椅子、自転車などスムーズ。病院、スーパー、コンビニ、薬局、学校など徒歩圏内で生活しやすい。（女性・45歳・既婚・会社経営者・役員）

・新幹線、飛行場などへのアクセスが良い。徒歩圏内に生活、娯楽に必要なものが揃っていて、車がいらない。（女性・35歳・既婚・技術・研究職）

・子どもと生活するのに便利である。病院、公園、教育施設が近くまた、治安もよい。（男性・42歳・既婚・技術職）

2 位 （偏差値69.5） 神奈川県横浜市都筑区

居住者コメント

・駅周辺ですべてが揃う。徒歩、または自転車で行ける範囲に何件かスーパー・ショッピングモールもあり、病院・クリニック・薬局、郵便局や区役所、警察署もあり便利。（女性・49歳・既婚・パート）

・子育て世帯が多く、子育てしやすい。 近くになんでもそろうショッピングセンターがあるので便利。（女性・35歳・既婚・パート）

・公園が多く、ショッピングセンターも複数あり、バランスが良い。（男性・38歳・既婚・技術・研究職）

・緑が多く遊歩道もあるので子どもを歩かせやすい。（男性・37歳・既婚・技術・研究職）

・街並みが整備されていて、歩行者に優しい。（男性・41歳・既婚・営業職）

3 位 （偏差値68.8） 東京都武蔵野市

居住者コメント

・賑やか。新宿や渋谷といった繁華街に電車一本で行ける。街にも繁盛店が多数存在している。図書館がすぐ近くにある。幹線のバス停がすぐ近くにあり、コンビニも近い。（男性・45歳・既婚・専業主夫）

・都心へのアクセスが良い。中央線沿線でありながら騒々しくなく静かに暮らせる。教育水準が高く周りの環境としても申し分ない。（女性・38歳・既婚・パート）

・治安の良さ、日用品の買い物に困らない程度に店舗が充実しているが人が多すぎず騒がしすぎない。（女性・31歳・既婚・製造・現場作業職）

・色々なお店があるので、買い物や外食が楽しい。（女性・49歳・既婚・専業主婦）

子育て世帯の街（駅）の住みここちランキング2025＜首都圏版＞1～50位

●1位の築地・新富町Ａは、「親しみやすさ」因子で1位、「賑わい」因子で4位の高い評価を得ています。

●トップ10内では、5位二子玉川（昨年16位）、6位中川（昨年22位）、9位センター南（昨年44位）、10位タイの尾山台（昨年31位）、成城学園前（昨年88位）が、それぞれ昨年より順位を上げてトップ10入りしています。

●1位の築地・新富町Ａは唯一偏差値80台の極めて高い評価、2位～18位の駅は偏差値70台の高い評価、また19位～50位の駅も偏差値60台で相対的に子育て世帯にとって住みここちが良いという評価になっています。

※住みここ首都圏（総合）の順位は、2025年5月14日に発表した「街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞」の順位を表記しています。

※「子育て世帯の街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住していて、年齢20歳～50歳、既婚、子どもがいる世帯の回答者が20名以上の駅を調査対象者として集計しています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

※因子の得点は、47項目の街に対する評価を因子分析した結果から算出しています。偏差値が50未満の場合は、因子別順位を「-」と表示しています。

子育て世帯の街（自治体）の住みここちランキング2025＜首都圏版＞1～50位

●1位の東京都中央区は、因子別では「交通利便性」「親しみやすさ」で1位、「賑わい」で3位の高い評価を得ています。

●2位の神奈川県横浜市都筑区は、因子別では「行政サービス」で3位、「静かさ治安」で4位、「防災」で5位の高い評価を得ています。

●3位の東京都武蔵野市は、因子別では「親しみやすさ」で2位、「防災」で3位、「行政サービス」「賑わい」で4位の高い評価を得ています。

●トップ10の自治体を見ると、「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」「防災」因子の評価が高い自治体が上位に多くランクインしており、この4つの因子の評価が子育て世帯の住みここちの良さに繋がっているようです。

※住みここ首都圏（総合）の順位は、2025年5月14日に発表した「街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞」の順位を表記しています。

※「子育て世帯の街（自治体）」は、年齢20歳～50歳、既婚で、子どもがいる世帯の回答者が50名以上の自治体を調査対象者として集計しています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

※因子の得点は、47項目の街に対する評価を因子分析した結果から算出しています。偏差値が50未満の場合は、因子別順位を「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

首都圏（東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県）居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、 2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計56,327名を対象に集計。

［男女比］ 男性38.6%：女性61.4%

［世代比］ 20歳～29歳8.5%、30歳～39歳37.9%、40歳～50歳53.6%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：9,320名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：10,716名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：12,482名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：12,977名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：10,536名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：176名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：120名 ※一部の回答のみ使用）

計56,327名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

子育て世帯の街の住みここちランキング2025は、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点 満足：75点 どちらでもない：50点 不満：25点 大変不満：0点）」の平均値から作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

※新聞・雑誌、テレビ・ラジオ等の報道関係者におかれましては、本リリースを掲載・報道または引用する場合には、「いい部屋ネット 子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞」と出所の表記をお願いします。

※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

▼詳細はこちら

https://www.eheya.net/sumicoco/

▼プレスリリースはこちら

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2026/sumicoco_children_shutoken2025.html