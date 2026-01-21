【AIエージェント導入成功事例】経営・DX担当向けセミナー　Dify/ NotebookLM活用法　～住友生命・積水ハウス共催～

■セミナー概要

株式会社カトルセ

AIエージェントの導入で人手不足を解消し、DX人材を短期育成するノウハウを、満足度98.8％のAI研修講師が解説します。

Difyの活用法や現場ですぐ使える事例を交え、導入ステップとして欠かせないAIリテラシー教育の重要性や、ChatGPTをはじめとする多彩なAIツールの強み・特性・使い分けも学べます。

企業競争力を高める第一歩として、次世代リーダーの育成に最適な情報が詰まったセミナーです。

- 生成AI導入前に確認すべき50のチェック項目- ChatGPTの精度が大幅に上がる魔法のワード- 満足度98.8％のAI研修講師おすすめAIツール50選- 人手不足で業務が回らず、残業時間が増えている- ChatGPTは導入したが、現場で活用されていない- どのAIツールを選べばいいか分からない- 社内にIT人材がおらず、AI活用が進まない- AI研修を導入したいが、費用対効果が不安- 「Dify」や「AIエージェント」という言葉を最近聞くが、よく分からない- 助成金を活用してコストを抑えてAI人材を育成したい[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102623/table/56_1_4afd52e4a157a402243aec1dab8e2f4a.jpg?v=202601210351 ]

株式会社カトルセ 代表取締役社長

橋本健太郎

【経歴】大手住設機器メーカーLIXILにてIT/DX・新規事業開発を約20年担当。住宅業界向けSaaSを約2000社に展開。2019年に現在のカトルセ社を創業し、満足度98.8％を誇るAI研修と開発含めた伴走支援、またXフォロワー4万人の発信力を強みにSNSマーケティング支援事業・AI集客事業も展開し年間100回以上のセミナー・研修実施。趣味はカメラとフットサル。

■Difyとは？

Dify(ディファイ) は、ChatGPT、Claude、Geminiなど複数の大規模言語モデル(LLM)を統合し、ノーコードで業務自動化ツール(AIエージェント)を構築できるプラットフォームです。

Difyの3つの特徴

- 複数AIの使い分けが可能・ChatGPT:汎用的な文章作成・Claude:長文処理・分析・Gemini:最新情報の検索- ノーコードで誰でも開発できる・プログラミング不要。ドラッグ&ドロップで業務フローを作成- 社内データを安全に学習・社内マニュアル、FAQ、過去の提案書をAIに学習させ、自社専用のAIアシスタントを構築

活用例

■カトルセのAI研修が選ばれる3つの理由

- 営業部門:顧客情報を入力するだけで提案書を自動生成- カスタマーサポート:問い合わせ内容を自動分類し、FAQから回答を提示- 人事部門:応募者の履歴書を分析し、マッチング度をスコアリング- 経営企画:市場調査レポートを自動作成- 実践型＆最新活用法カリキュラム「ツールの使い方」で終わらず、受講中に実際に業務改善ツールを作成。研修終了時には「明日から使えるAIツール」を持ち帰れる。また、カリキュラムは毎週最新化しており、講義もAIコンサルタントがリアルタイムで説明するため、常に最新情報を学べる- 助成金活用で実質負担を大幅削減人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)を活用し、中小企業の場合78％助成- 研修後のフォローアップ体制1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後にフォローアップを実施。「研修を受けたが使われない」を防ぐ伴走支援

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102623/table/56_2_a041b7d519ecedf9dfbf6d7dcb36a528.jpg?v=202601210351 ]

