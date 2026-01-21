GenerativeX、事業成長を見据え経営体制を強化

株式会社GenerativeX

株式会社GenerativeX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：荒木 れい、以下 GenerativeX）は、事業成長を見据えた体制拡充の一環として、2026年1月付で松本 卓也および上田 古都の両名を新たに迎えました。戦略立案から事業推進、投資判断に至るまでの実行力を高め、今後の事業展開を加速してまいります。

採用の背景

GenerativeXでは、事業フェーズの進展に伴い、より高度な戦略設計と事業推進、ならびに投資・財務視点を踏まえた意思決定の重要性が高まっています。

こうした背景のもと、グローバルでの戦略・投資領域における実務経験を持つ人材を迎えることで、事業成長を支える基盤を一層強化します。

プロフィール

松本 卓也（Takuya Matsumoto）

執行役員/パートナー

経歴：

東京大学工学部卒。ボストン・コンサルティング・グループにて、保険・金融領域およびMarketing Sales＆Pricingのコアメンバーを務める。パートナーとして、中期経営計画やAI・DX戦略等の全社戦略策定に加えて、営業改革、Agile＠Scale等の全社トランスフォーメーションまで幅広い経営アジェンダをリード

コメント：

AIの急速な進展が、企業経営の在り方と人々の働き方を根底から塗り替える転換点をもたらしていると確信しています。その変革を外側から論じるのではなく、当事者として実装し、確かな成果へ昇華させる挑戦に踏み出すことを決意しました。

企業の競争力再興と働きがい向上の両立に向けて、AIファーストなオペレーションの設計・実装と共に、「人がAIを以て事を成す」新たな働き方を、自らの実践を通じて探求してまいります。

上田 古都（Koto Ueda）

VP of Finance

経歴：

東京大学法学部卒、コロンビア大学国際公共政策大学院修了。JPモルガン証券にてM&AアドバイザリーやIPOを含む国内の大型資金調達案件に従事。その後、世界銀行グループ国際金融公社（IFC）ワシントンDC本部にて、インベストメント・オフィサーとして新興国の金融セクター向けの投融資業務を担当。

コメント：

生成AIがもたらす大きな変革の最前線に挑戦できることに、強い期待と責任を感じています。金融機関での実務経験と海外で培った知見を活かし、日本企業の競争力強化に寄与するとともに、GenerativeXの米国進出に中心となって取り組むことで、持続的かつグローバルに通用する価値創出に貢献していきたいと考えています。

今後の展望

今回の参画により、GenerativeXは戦略と投資の両面から事業推進力を高め、持続的な成長に向けた取り組みを進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社GenerativeX（ジェネレーティブエックス）

代表者：代表取締役CEO 荒木れい

所在地：〒100-6327 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 27F

設立年月：2023年6月

事業内容：生成AI導入コンサルティング、AIエージェント開発・実装支援

コーポレートサイト：https://gen-x.co.jp



