顧客の声活用プラットフォーム「見える化エンジン」 に、顧客ニーズ、改善施策のアイデアを分析し、レポートを自動生成する「AIお任せ分析レポート」機能を新規搭載

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）は、顧客の声をはじめとする定性データ活用支援において、14年連続国内シェアNo.1(*)の顧客の声活用プラットフォーム「見える化エンジン」 に、生成AIが膨大な顧客の声から分析レポートを自動生成する「AIお任せレポート」機能を新規搭載したことをお知らせいたします。本機能により、専門知識がなくても膨大なVOC（Voice of Customer）から迅速に洞察を得ることが可能になります。

（*）富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」より

■企業の膨大なVOC分析の課題を解決する新機能

近年、顧客の声（VOC）の活用は企業の競争力強化において重要性を増していますが、多くの企業では「分析対象の情報量が多すぎて手が付けられない」「定型的な月次レポート作成で精一杯」といった課題を抱えています。また、VOC分析は、「何を知るべきか」「どの切り口で分析すべきか」が明確でないケースも少なくありません。

こうした背景から、当社は「見える化エンジン」に、データを入力するだけで自動的に分析レポートを生成する「AIお任せレポート機能」を搭載しました。この機能により、「データ収集 → 分析設計 → 分析 → 気づきや示唆の発見」という一連のプロセスを自動化し、顧客の声活用の効率化とクオリティの向上を実現します。

■「AIお任せレポート機能」の特長

1. 生成AIとテキストマイニングのハイブリッド型での自動レポート生成による業務効率化

顧客の声データを取り込むだけで、AIとテキストマイニング技術を活用した分析レポートが自動生成されます。話題分類、課題分類、アウトプット生成、示唆の提示、レポーティングまでを一貫して行い、分析者の工数を大幅に削減します。

2. 4つの観点からの包括的レポーティング

レポートは「総括」「話題ごとのサマリ/トピックス」「顧客ニーズの時系列変化」「課題ごとのサマリ/トピックス」「課題に対応した改善案の提示」という4つの観点から構成され、VOCデータの全体像と詳細な分析結果を把握できます。

3. VOC活用サイクルの促進

「AIお任せレポート」は、VOC活用の「仮説設計 → 分析 → 深堀」を繰り返して示唆の発見・施策アイデアの創出を行うVOC活用サイクルを自動化します。さらに、レポートで気になった話題や課題については、見える化エンジン上で対話形式での深掘りが可能となります。

また、テキストマイニングによって膨大なコメントから具体的な声を抽出も可能となり、VOC活動のPDCAサイクルを加速します。

4. 分析者の思考を広げるサポート

AIが、分析者が気づかなかった新たな視点やキーワード、関連テーマも提示し、分析者の思考を広げ、より多角的な顧客理解を促進します。

分析者は、膨大なテキストから抽出されたトピックスを選び、生成AIによる傾向把握やテキストマイニングによる具体的な声の抽出を行うことができます。

■他機能との連携により分析結果を具体的なアクションへ

「AIお任せレポート」は、見える化エンジンの他機能との連携により、分析結果を具体的なアクションへと直結させることができます。下記はその例です。

・AIインタビュー機能：レポートで得られた顧客の意見に対し、顧客を模したAIとの対話を通じて背景や真意を深く掘り下げ、仮説の精度を高めます。

・AIトークトレ機能：レポートで得られた顧客の不満を基にペルソナとシナリオを構築し、音声応対による実践的なロールプレイングで対応力を強化します。

・社内アンケート機能：社員の気づき（改善要望）を収集し、レポートの内容と照らし合わせることで、真に優先すべき課題を特定します。

・改善カフェ機能：導き出した改善施策を担当部門と共有し、改善状況を社内に見える化します。

このように、顧客理解から社内教育、アイデア発想まで、一貫した取り組みを実現できます。

今後も「見える化エンジン」は、さまざまな企業と顧客接点から集まる「顧客の声」を統合・分析することで、企業活動に資する形でのマーケティング支援、顧客体験の見える化を支援いたします。

顧客の声活用プラットフォーム「見える化エンジン」 https://www.mieruka-engine.com/

「見える化エンジン」は、通話記録や問合せ、アンケート、SNSなどの膨大な顧客の声をテキストマイニングで分析し、顧客の困りごと、要望、不満、喜び、悲しみなどの感情などを見える化する14年連続国内シェアNo.1(*)の顧客の声活用プラットフォームです。

生成AIを活用することで、顧客の意図や背景を汲み取り、声の分類から傾向分析、示唆の抽出までを自動化し、個人のスキルや経験に依存しない分析アウトプットを実現します。さらに、実際の顧客データを用いた応対トレーニングにより、カスハラ対策や高度な応対スキルの習得を支援し、オペレーターの離職率低減とサービス品質の向上にも貢献します。

株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて https://www.pa-consul.co.jp/

『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。