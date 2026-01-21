こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
春の香りに包まれる、心華やぐいちごのアフタヌーンティー『Afternoon Tea -Pink Strawberry-』【ウェスティンホテル仙台】
期間：2026年3月14日(土)〜5月15日(金) / 場所：レストラン シンフォニー(26階)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年3月14日(土)〜5月15日(金)の期間、春の訪れを感じるピンクを基調にした「Afternoon Tea(アフタヌーンティー) -Pink Strawberry(ピンク ストロベリー)-」を発売します。
春の彩りのピンクをキーカラーに、仙台市の農業家集団である株式会社Punks Farmer(パンクスファーマー)が育てた、甘く香り豊かな「Punks Berry」をふんだんに使用したスイーツとセイボリーをご用意いたしました。いちごとラズベリーのパフェや、高知県産グアバが香るいちごのムース、桜の風味が広がるタルトなどをご用意。そのほか、ジャスミンが香るいちごのパンナコッタや、いちごと葉わさびを合わせたオペラなど、見た目も可愛らしい7種類のスイーツがティースタンドを華やかに彩ります。
あわせて、宮城県産や旬の食材を活かしたセイボリー6品をラインナップ。イタヤ貝とアボカドのタルタルや、ズワイ蟹とあさりの旨みが溶け込む新たまねぎのフラン、宮城県産の鶏肉の道明寺揚げなど、春らしい軽やかな味わいをお楽しみいただけます。また、週末限定で、宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフも登場し、より一層上質なひとときをお届けいたします。
桜舞う季節、高層階から街並みを眺めながら、甘い香りと鮮やかな彩りに満ちた至福のティータイムをお過ごしください。
『Afternoon Tea -Pink Strawberry-』について
三段式のティースタンドで提供する厳選されたスイーツやセイボリー。JING(ジン) TEA(ティー)やRonnefeldt(ロンネフェルト)の紅茶とともに、午後の優雅なひとときをお過ごしいただけます。
【メニュー】＊いちごはPunks Berryを使用
◇ティースタンドスイーツ
いちごとラズベリーのパフェ
いちごのムース 高知県産グアバの香り
いちごのパウンドケーキ
いちごと桜のタルト
いちごと葉わさびのオペラ
いちごとジャスミンのパンナコッタ
いちごと梅のスティックスコーン
◇セイボリー
イタヤ貝とアボカドのタルタル 帆立貝柱のエスプーマ
新たまねぎのフラン ズワイ蟹とアサリのナージュ仕立て
宮城県産森林どりの道明寺揚げ クリームソース
真鯛のフィッシュバーガー
桜海老とヤリイカ、うるいのマリネ
たけのこのグリルと菜花のサラダ
◇ドリンク
オリジナルモクテル、JING TEA
Ronnefeldtティーセレクション
オリジナルコーヒー など16種
◇スペシャリテ(週末のみ提供)
宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ クリームチーズとフランボワーズのソース
赤ワインのリダクション
https://digitalpr.jp/table_img/2731/126507/126507_web_1.png
株式会社Punks Farmer (パンクスファーマー)について
https://digitalpr.jp/table_img/2731/126507/126507_web_2.png
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
