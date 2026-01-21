春の香りに包まれる、心華やぐいちごのアフタヌーンティー『Afternoon Tea -Pink Strawberry-』【ウェスティンホテル仙台】

ハイスタンダード(＝高い水準)を次の世代に繋いでいけるよう昨日より今日、今日より明日、今までの手法にとらわれず自己ベストを追求し続ける自立した「農業家」集団。激変する環境に対応するため、品種ごとに最適な肥料分に加え、微生物と月の満ち欠けなどの自然の力を取り入れることで、本来いちごが持つポテンシャルを引き出した栽培管理を実施。Punks Farmerが生み出すいちごは"Punks Berry(パンクスベリー)"と呼ばれています。