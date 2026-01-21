アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』とのコラボレーションアイテムを2026年1月27日(火)より発売

使徒をイメージした特別仕様ウォレットセットに加え、グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」が第3使徒サキエルの姿になった特別なデザインTシャツなど、全21アイテムを展開







株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年1月27日(火)より、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。

1995年〜1996年に放送された大ヒットアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』。TV放送時に社会現象を巻き起こして以来、壮大な世界観と細部まで作り込まれた緻密な設定で、多くのファンを魅了してきました。舞台は未曾有の大災害セカンドインパクトが起きた世界。汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオンのパイロットとして、謎の生命体「使徒」と戦う少年少女たちの物語です。シンジや初号機などに加え、グラニフの人気キャラクターとの特別なデザインもラインナップ！エヴァンゲリオンの世界を楽しめるアイテムの数々をぜひご堪能ください。

グラニフ公式オンラインストアでは、2026年1月21日(水)0:00から2026年1月26日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。

※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります

©️1997 khara/Project EVA. ©️khara/Project Eva.

全21種類。

詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。

https://www.graniph.com/collection/collection_00502

本リリース掲載商品の取り扱い店舗

グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com

グラニフ国内店舗

会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年1月1日現在

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/

公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true

本件に関するお問合わせ先

株式会社グラニフ　PR担当：三浦／多部田

E-mail： press@graniph.com

