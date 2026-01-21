mineo新端末「REDMI 15 5G 4GB/128GBモデル」「REDMI 15 5G 8GB/256GBモデル」の販売開始について
株式会社オプテージ
株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、「REDMI 15 5G 4GB/128GBモデル」「REDMI 15 5G 8GB/256GBモデル」の販売を2026年1月22日（木）より開始いたします。
mineoは、お客さまがご自身のニーズに合わせてお選びいただけるよう、今後も幅広い機能・価格帯の端末をラインアップしてまいります。
１．新端末の特長
◆「REDMI 15 5G」（Xiaomi製）
・いつでも安心、大容量7,000mAhバッテリー
・没入感あふれる視聴体験、約6.9インチ高精細ディスプレイ
・高級感あるデザインとカラーリング
・Google Gemini対応
２．価格、販売開始時期
端末の詳細については、下記サービスサイトよりご確認ください。（2026年1月22日（木）9:00更新予定）
個人向け：https://mineo.jp/device/smartphone/
法人向け：https://mineo.jp/business/device/
＊：法人契約では、端末の割賦購入（分割払い）はご利用いただけません。
＊：各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
（記載の価格は税抜記載のものを除き税込です。税率に応じて金額は変更されます。）
