mineo新端末「REDMI 15 5G 4GB/128GBモデル」「REDMI 15 5G 8GB/256GBモデル」の販売開始について

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、「REDMI 15 5G 4GB/128GBモデル」「REDMI 15 5G 8GB/256GBモデル」の販売を2026年1月22日（木）より開始いたします。

mineoは、お客さまがご自身のニーズに合わせてお選びいただけるよう、今後も幅広い機能・価格帯の端末をラインアップしてまいります。

１．新端末の特長

◆「REDMI 15 5G」（Xiaomi製）

・いつでも安心、大容量7,000mAhバッテリー

・没入感あふれる視聴体験、約6.9インチ高精細ディスプレイ

・高級感あるデザインとカラーリング

・Google Gemini対応

２．価格、販売開始時期

端末の詳細については、下記サービスサイトよりご確認ください。（2026年1月22日（木）9:00更新予定）

個人向け：https://mineo.jp/device/smartphone/

法人向け：https://mineo.jp/business/device/

＊：法人契約では、端末の割賦購入（分割払い）はご利用いただけません。

＊：各サービス名などは各社の商標または登録商標です。

（記載の価格は税抜記載のものを除き税込です。税率に応じて金額は変更されます。）

以 上