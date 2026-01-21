セミオーダー型の柔軟な校正システムで、パッケージの校正時間を半減。Tooが、株式会社エトヴォス様のsowaos導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、株式会社エトヴォス（本社／大阪府大阪市、代表取締役社長／尾川ひふみ）様の、パッケージ表記のチェックに特化したセミオーダー型のクラウド校正システム「sowaos」の導入事例を公開しました。

●株式会社エトヴォス様のsowaos導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/sowaos/etvos.html

株式会社エトヴォス様は、「スキンケア第一主義」を掲げ、敏感肌に寄り添うトータルビューティブランドです。

SKUで500アイテムを超える製品を展開するエトヴォス様では、年に200から300件のパッケージ校正が進行しています。成分表示などの聞き慣れない情報を目視で確認する作業に相当な時間を費やしていることや、心理的負担が大きいことが課題となっていました。

今回、11社へ問い合わせた中から「sowaos」を採用いただき、エトヴォス様が独自に運用する「版下指示書」に合わせて、セミオーダー型でシステムを開発しました。その結果、校正時間が半減し、ヒューマンエラーが0になったことで、商品の企画や処方開発、パッケージ設計などの、人にしかできないクリエイティブな業務に集中できる環境が整いました。

記事内では、導入前後のフォロー体制や、セミオーダー型で自社の運用と一緒にシステムを育てることができるsowaosのメリットについて語っていただいています。ぜひご覧ください。

sowaosは Tooが独自に開発する、表記やデザインの背景を理解したパッケージ校正システムです。1919年の創業以来、お客様との対話を通して積み重ねてきたクリエイティブワークへの理解と、数々のパッケージ制作の業務効率化を支援してきたノウハウがベースとなっています。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too DX推進部

E-Mail dx_ts@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル